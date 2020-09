Kovy versus Babiš, Apple odkládá zpřísnění ochrany soukromí a Facebook mění podmínky

Google navrhuje kontroverzní Web Bundles , webovou stránku se všemi zdroji v jednom souboru. Podle Googlu to má být prospěšné pro rychlejší zobrazení při lokálním zobrazování, možnost spustitelného JavaScriptu a usnadnění sdílení. Podle jiných je to ale další ohrožení internetu a webu jako takového. Peter Snyder z Brave přirovnává Web Bundles k PDF či SWF.

Nejoblíbenější videohra? Šachy. Vážně? V The hottest new video game is . . . chess? vcelku jasně ukazují, že tomu tak je. Tedy alespoň z pohledu toho, že se právě šachy staly extrémně oblíbené na Twitch.tv:

Vytvořila falešnou osobnost na Twitteru a roky ji využívala. Nakonec ji nechala zemřít na koronavirus. Příběh v She created a fake Twitter persona — then she killed it with COVID-19 je dost zajímavé čtení. Celé to bylo zištné a manipulativní. Ve hře je navíc #metoo a harašení a řada dalších zvláštních věcí.

Facebook slibuje, že smaže videa, ve kterých americký prezident Donald Trump nabádá voliče, aby volili dvakrát. Ale nejásejte tolik, nesmaže ta, kde to bude sdíleno s tím, že jde o volební podvod. Twitter má v tomto ohledu podstatně zodpovědnější přístup. Via Facebook says it will remove videos of Trump saying to vote twice .

Google Images nově umí informovat o licenčních podmínkách fotografií. Je ale nutné, aby fotografie tuto informaci obsahovaly. Google je potom ve vyhledávání může zobrazovat. Viz Learn how to find image licensing information on Google Images a Make the licensing information for your images visible on Google Images.

Austrálie chce po (nejen) Facebooku peníze za sdílení zpráv. Ten si bere jako rukojmí uživatele. V An Update About Changes to Facebook’s Services in Australia doslova uvádí, že pokud zákon vstoupí v platnost, tak že „neradi znemožní vydavatelům a lidem v Austrálii sdílet místní a mezinárodní zprávy na Facebooku a Instagramu“. Vážně, to není apríl.

File Manager pro WordPress je děravý, zneužitelný na dálku. Jde přitom o poměrně užívané rozšíření. Vlastně je to také dost dobrá ukázka toho, proč u přístupu k souborům na serveru zůstat u zabezpečeného SFTP/SSH. Via Critical zero-day vulnerability fixed in WordPress File Manager (700,000+ installations).

Někdo si zaregistroval 80 domén obsahujících DIEM. Ve všech případech s pomocí služeb, které znemožňují zjistit vlastníka. V Diem: is this Facebook’s digital currency initiative? spekulují nad tím, jestli za tím není Facebook a jeho digitální měna.

HARDWARE

Facebook pracuje na zvukových schopnostech pro AR brýle. Hodně zajímavé povídání v New Facebook research suggests audio will be key to its AR glasses i ve videu.

Venkovské telefonní sítě v USA budou potřebovat 1,8 miliardy USD na odstranění technologií Huawei a ZTE. Uvádí to americké FTC a je to dost zajímavá informace o tom, jak silně se Huawei a ZTE rozšířily po světě.

SOFTWARE

Flash ve Windows, IE11 a Edge končí v prosinci 2020. Pokud ho tam přeci jenom ještě máte, tak je velmi dobrý nápad vše odstranit. Objeví se i nástroj pro odstranění. V létě 2021 Microsoft Flash odstraní kompletně. Via Microsoft announces Flash end of support schedule: you can soon remove Flash from Windows entirely.

Notepad++ si v Číně vysloužil zákaz. Vývojáři protestovali proti vývoji v Hongkongu a proti tomu, jak Čína zachází s Ujgury prostřednictvím dvou verzí: Stand with Hong Kong a Free Uyghur' editions.

MARKETING A KOMUNIKACE

Máte iPhone? Na seznamkách jste o 76 procent atraktivnější. V čerstvé studii to tvrdí CompareMyMobile. Atraktivnější vás mimochodem dělá i Samsung. A nejhůře na tom jsou ti, kdo mají BlackBerry. Vážně.

Karusel je typ příspěvků s nejvyšším zapojením na Instagramu. Zjistila to studie a ti, kdo dělají marketing na Facebooku a Instagramu, tohle už pár let vědí. Brzy ale karusel postihne záhadné omezení dosahu, protože takto reaguje Facebook na vše, co je bez placení příliš úspěšné. Kompletní studii najdete v [Instagram Carousel Study] 22,360,021 Posts Show What Top-Performing Carousel Posts Look Like a zázraky nečekejte. Průměrné zapojení u videa na Instagramu je 1,45 %, u fotografie 1,74 % a karusel nabízí 1,92 %. Největší má karusel se všemi snímky (2,07 %), nejmenší se čtyřmi (1,70 %). Ještě více získáte u karuselu míchajícího fotky a videa. A samozřejmě, zapojení zvýšíte, když uživatelům řeknete, že mají udělat „swipe vlevo“. Nevědí to.

Inzertní apokalypsa odložena, Apple vyměkl a odložil IDFA. Ochrana soukromí se nekoná. V iOS 14 se sice objeví, ale vyžadovat dodržování začne Apple až někdy na počátku příštího roku. Via Apple delays privacy feature that would let iPhone owners keep ad tracking at bay.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Účty pro Fortnite se prodávají po tisících denně za 200 až 250 dolarů každý. Hackeři využívají pomůcky umožňující zjistit, zda někdo nepoužívá heslo v některém z úniků. Via Stolen Fortnite accounts are being sold on the black market for hundreds of dollars.

Slack opravil kritickou chybu, která umožňovala napadnout počítače uživatelů. Objeveny byly v rámci HackerOne v lednu a Slack objevitelům zaplatil pouhých 1750 dolarů. Zlomek toho, jakou reálnou hodnotu objev chyby měl. A to ani raději nemyslet na to, že podobnou chybu je možné prodat za miliony dolarů. Via Slack fixes ‚critical‘ vulnerability that left desktop app users open to attack a Remote Code Execution in Slack desktop apps + bonus.

Facebook a Twitter objevily ruské trolly provozující kompletní zpravodajský web. Vypadá tak, má takový obsah, dokonce provozovatelé nalákali další lidi pro psaní obsahu. Jen při čtení budete narážet každou chvíli na podivné články a velmi podivně podaná témata. Via Facebook and Twitter caught Russian trolls running a literal fake news site.

Amazon přestal do e-mailu s objednávkou přidávat informace o obsahu objednávky. Důvodem je obrana proti službám, které z e-mailů shromažďují informace o nákupech. Via Why Amazon stopped including purchase info in order confirmations.

Nechtělo se mu se na dálku vzdělávat, znemožnil to DDoS útokem na školu. Via Student arrested for cyberattack against Miami schools used ‘easy to prevent’ program, kde je ale nutné přemýšlet nad tím, jestli to nebude jako s těmi „útoky“ na MŠMT, které byly jen ukázkou neschopnosti udržet v chodu servery.

Deset nejčastějších phishingových cest od Sophosu. Užitečný pohled na vynalézavost útočníků. Zároveň ale také na to, jak je snadné někoho nachytat.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

S novým designem Facebooku se ztratily ankety i poznámky. Dá se k nim dostat ve starém designu, ale v novém je už není možné vkládat, a to ani na stránkách (ankety a poznámky), ani na osobních profilech (pouze zmizely Poznámky, ankety jsou pryč už dlouho), ani ve skupinách. V Událostech jsou ankety dostupné (poznámky nikoliv, ale to nebyly ani dříve). V novějších Publishing Tools pro stránky ankety nicméně dostupné jsou, ale v nejnovějším Creator Studio nikoliv. Publishing Tools ale v průběhu září a října budou nahrazeny právě Creator Studiem.

Militantní událost od Kenosha Militia byla nahlášena 455krát. Moderátoři vždy odpověděli, že neporušuje žádná pravidla. V dřívější době fungovalo alespoň to, že dostatečně množství nahlášení něco znamenalo. A také to, že rozpor s prvním závěrem šel ke zkušenějším moderátorům. V posledních měsících ale rozpor s prvním rozhodnutím není už možné ani podávat. Facebook prostě není schopen udržet vlastní platformu v chodu. Via A Kenosha Militia Facebook Event Asking Attendees To Bring Weapons Was Reported 455 Times. Moderators Said It Didn’t Violate Any Rules.

Facebook tvrdil, že událost Kenosha Militia smazal. Skutečnost? Smazal ji vlastník. Teď se Facebook omlouvá za další chybu. Via How Facebook Failed Kenosha.

Mark Zuckerberg našel viníka selhání s ignorováním nahlášení militantní Kenosha Militia. Mohou za to prý kontraktoři. Což ale není nic nového, Facebook moderaci nevhodného obsahu outsourcuje, to víme už roky. Stejně jako to, že k tomu využívá rozvojové země a mizerně placené nešťastníky pracující v nepřijatelných pracovních podmínkách a čelící zničující zátěži. Via Mark Zuckerberg blames Facebook contractors for Kenosha militia fiasco, kde se Facebook vymlouvá na to, že nějaký chudák na opačném konci světa nerozuměl tomu, o čem je nahlášený obsah.

Facebook od 1. října mění podmínky užívání. Může mazat příspěvky, které by ho mohly poškodit. A na základě toho vám také může zablokovat nebo omezit přístup k Facebooku jako takovému. Nový odstavec zní takto: Můžeme také odstranit nebo omezit přístup k vašemu obsahu, službám nebo informacím, pokud zjistíme, že je to přiměřeně nutné, abychom se vyhnuli nebo zmírnili nepříznivé právní nebo regulační dopady na Facebook.

Facebook znemožnil smrtelně nemocnému muži live stream jeho umírání. Tvrdí, že pravidla služby zakazují streamovat sebevraždu – ke které řadí i eutanazii. Podrobnosti v Facebook blocks terminally ill French man from livestreaming his death.

Instagram zablokoval účty novinářů z Charlie Hebdo zveřejňující karikatury Mohameda. Via Instagram suspend brièvement les comptes de journalistes de «Charlie Hebdo» ayant publié des caricatures de Mahomet.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple zrušil vývojářský účet Epic Games. Fortnite a další hry tohoto studia tak kompletně zmizely z App Store a uživatelé, kteří si je pořídili dříve, už je nemohou získat zpět. V těch nainstalovaných nefungují nákupy v aplikaci.

Epic Games žádají soud, aby nařídil Applu vrácení Fortnite do App Store i návrat jejich vývojářského účtu. Kompletní dokument viz PDF. A je to hodně dlouhé čtení.

Google spustil Kids Space, aplikaci pro děti mladší devíti let. Měla by nabízet bezpečný výběr aplikací, videa (z YouTube Kids) a knih (výběr ze 400 zdarma dostupných), navíc opatřených „učitelskou certifikací“. Aplikace je dostupná pouze na Androidu a zpočátku pouze na vybraných tabletech od firmy Lenovo. Via Google launches Kids Space, a hub for child-friendly apps and videos on tablets a InIntroducing Kids Space.

Indie zakázala dalších více než 100 aplikací. Včetně PUBG, WeChat Work či Baidu. Stále s odvoláním na „bezpečnostní rizika“. Za aktivitou je ale hlavně vleklý hraniční spor. Via India bans PUBG, Baidu and more than 100 apps linked to China.

Zapomeňte na TikTok, zásadní aplikací v Číně je WeChat. Ostatně i tuto aplikaci chce Donald Trump v USA zakázat. V Číně je ale prakticky všudypřítomná, včetně toho, že hraje zásadní roli při nakupování. A jak píší New York Times, také pro propagandu, šmírování a zastrašování. Uživatelem se můžete stát také, ale na ten skutečný „čínský“ WeChat se prakticky nikdy nepodíváte.

STARTUPY A EKONOMIKA

Rocket Internet šest let po svém vstupu odchází z burzy. Před těmi lety měli ohodnocení 6,7 miliardy eur, v současnosti je to 2,6 miliardy. V Česku se krátce mihli v době, kdy tu působila Foodpanda. Via Start-up factory Rocket Internet to delist, six years after going public.

Blíží se „válka obchodů“ s počítačovými (a případně i mobilní) hrami? V Are the ‚store wars‘ really upon us? se nad tím zamýšlejí. Oprávněně.

V cestě Donaldem Trumpem vynuceného prodeje TikToku stojí Čína. „Personalizované doporučování obsahu“ přidala na seznam věcí, které se nesmí vyvážet. Logicky jde o to nejzásadnější v TikToku, tedy algoritmus určující, co uvidí uživatelé, a je to předmětem zásadního sporu. Via Trump’s TikTok deal has hit a serious roadblock.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.