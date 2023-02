Krátké vlny: Německý odklon od Huawei, NATO pod útokem a podvody zneužívající zemětřesení v Turecku

Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na četné žádosti dotčených subjektů z řad regulovaných subjektů a jejich asociací prodloužil lhůtu veřejné konzultace k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti, který zveřejnil 26. ledna 2023.

Odborná (a vlastně i neodborná) veřejnost má možnost podat připomínky k návrhu nově do 12. března 2023. Lze očekávat, že se stejným požadavkem na prodloužení lhůty se bude muset NÚKIB vypořádat po zahájení oficiálního meziresortního připomínkového řízení. Ale o to kvalitnější určitě budou zaslané připomínky. Už teď zaměstnancům NÚKIB závidím (ironie).

Mezitím v Německu se vládní strany chystají na odklon od síťových produktů čínských společností, zejména společnosti Huawei. Vládní strany se shodují v názoru na snížení závislosti na dodávkách čínských telekomunikačních zařízení a připravují se zbavit německé komunikační sítě závislosti na Číně.

Jak píše POLITICO, odklon od společnosti Huawei odpovídá změně přístupu koaliční vlády vedené kancléřem Olafem Scholzem k Číně. Její ministr hospodářství Robert Habeck v listopadu prohlásil, že se země snaží být méně závislá na Číně, a jako hlavní problémy uvedl odvětví, jako jsou telekomunikace a čipy. Tentýž měsíc Habeck také formálně zablokoval čínským investorům nákup německého závodu na výrobu čipů.

„Nejvyšší úroveň bezpečnosti musí podléhat evropské suverenitě, musí být plně evropsky regulována a nesmí být ovlivňována neevropskými subjekty,“ řekl v rozhovoru pro POLITICO německý ministr pro digitální záležitosti, liberál Volker Wissing, když byl dotázán na roli společnosti Huawei v telekomunikačních sítích. „Potřebujeme suverenitu, abychom vždy měli alternativy,“ dodal.





Není tajemstvím, že důvodem bude taky kritika Evropské komise, že (nejen) Německo neplní dostatečně efektivně nástroje z tzv. Security 5G toolboxu.

NATO se stalo terčem kybernetického útoku, uvedl minulý týden generální tajemník Jens Stoltenberg. Ten na tiskové konferenci v sídle aliance v Bruselu řekl, že od neděle dochází k pokusům o zamezení přístupu na veřejné webové stránky NATO. Většina těchto stránek podle něj funguje normálně, ale připustil, že stále existují „určité potíže“. Generální tajemník nicméně všechny ujistil, že vyhrazené sítě, které přenášejí důvěrné informace, nebyly útokem dotčeny.

Australské ministerstvo obrany odstraní ze svých budov sledovací kamery vyrobené společnostmi napojenými na Komunistickou stranu Číny, uvedla ve čtvrtek vláda poté, co podobné kroky učinily Spojené státy a Velká Británie. Australské noviny ve čtvrtek informovaly, že v australských vládních a agenturních úřadech, včetně ministerstva obrany a ministerstva zahraničních věcí a obchodu, se nachází nejméně 913 kamer, interkomů, elektronických vstupních systémů a videorekordérů vyvinutých a vyrobených čínskými společnostmi Hikvision a Dahua. Jak uvedl kybernetický expert opozice James Paterson: „Neměli bychom žádnou možnost zjistit, zda citlivé informace, snímky a zvuky shromážděné těmito zařízeními nejsou tajně odesílány zpět do Číny v rozporu se zájmy australských občanů.“

Lidská neštěstí přitahují hyeny. V offline i v online světě. V souvislosti s tragickým zemětřesením v Turecku a Sýrii se vynořily hyeny, aby skryté za kybernetickými útoky na NATO a vojenská letadla narušily pomoc při likvidaci následků v postižených zemích. K odpovědnosti za útoky typu DDoS se přihlásila skupina hackerů Killnet, která však neuvedla žádné další podrobnosti. Mezi další organizace, které byly útokem postiženy, patřila Strategická letecká přepravní kapacita, mezinárodní organizace, která zajišťovala vojenské a humanitární letecké převozy.

Podvodníci také využívají zemětřesení v Turecku a Sýrii k tomu, aby lidi přiměli přispět na falešné účely. Tito podvodníci tvrdí, že vybírají peníze pro přeživší, ale místo pomoci potřebným nechávají posílat peníze na své vlastní účty PayPal a do peněženek s kryptoměnami. Jak hyeny v lidském těle oslovují své oběti a jak k „loupeži“ používají například TikTok, popisuje detailně článek BBC.

To, že Česko má v osobě Ondřeje Filipa, šéfa sdružení CZ.NIC, jednoho z klíčníků celosvětového internetu, asi víte. Ale o co přesně jde a proč je to zásadní pro bezpečnost internetu, jaký je účel těchto klíčů, se můžete dozvědět dneska na webináři, který pořádá ICANN pro region střední Evropy a Pobaltí. Na webináři vystoupí právě Ondřej Filip a David Huberman, technický manažer ICANN.