Krátké vlny: Supervolební rok a operace Neviditelný inkoust

Volby do Evropského parlamentu jsou přede dveřmi a politické oddělení Evropského parlamentu pro občanská práva a ústavní záležitosti zveřejnilo začátkem dubna studii „Odolnost demokracie a evropských voleb vůči novým výzvám“. Studie identifikuje výzvy, které ohrožují odolnost demokracie a volebních procesů v EU, a snaží se zmapovat politické a legislativní reakce na ně před letošními volbami.

Studie samozřejmě upozorňuje na dezinformační kampaně, financování politických stran a lobbistických skupin, kybernetické útoky a další formy probíhající hybridní války ze třetích zemí. Jako doporučení k řešení těchto identifikovaných problémů studie doporučuje plánovat a navrhovat klíčová opatření dostatečně dopředu, nejlépe na začátku volebního období, s cílem poskytnout dostatečný prostor pro diskuzi, dále přidělit zvláštní portfolio „demokracie“ jednomu z budoucích místopředsedů nové Evropské komise. Autoři studie také navrhují, aby poslanci Evropského parlamentu byli pod dohledem politických skupin a případné trestné činy nebo činy neetického charakteru byly okamžitě prošetřeny.

Připomeňme, že Evropský parlament a Rada v březnu tohoto roku schválily Nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy. Nařízení nabývá účinnosti 9. října 2025, kromě definic a ustanovení o zákazu diskriminace pro přeshraniční politickou reklamu (čl. 5 odst. 1), která jsou účinná od 9. dubna 2024.





Nařízení má za cíl stanovit harmonizovaná pravidla týkající se transparentnosti reklamní kampaně v online i offline prostoru, používání technik cílení a doručování reklamy v online prostředí a samozřejmě obsahuje povinnost pro členské státy stanovit orgán dohledu.

Bude to v supervolebním roce stačit? Co se odehrává na temné straně Síly? Podle Microsoftu a jeho zprávy se zahraniční škodlivé vlivy v amerických prezidentských volbách rozjíždějí pomaleji než v letech 2016 a 2020, a to zejména kvůli sporným primárkám. Ruské úsilí se zaměřuje na podkopávání americké podpory Ukrajině, zatímco Čína se snaží využít polarizace společnosti a oslabit důvěru v demokratické systémy USA. Zpráva uvádí, že se zatím nepotvrdilo podezření, že američtí voliči budou zaplaveni deepfake obsahem generovaným pomocí AI. AI nástroje jsou primárně používány pro zvyšování dosahu manipulativních příspěvků.

Neviditelný inkoust (Invisible Ink) je název ruské dezinformační kampaně před americkými prezidentskými volbami. Kampaň primárně využívá síť falešných zpravodajských webů a účtů na sociálních sítích (zejména X). Tyto účty mají uměle navyšovat dosah dezinformačních příspěvků pomocí odkazů v komentářích u nesouvisejících příspěvků.





Účty využívané v této kampani se vydávají za konzervativní voliče a opět posilují odpor proti financování vojenské pomoci Ukrajině. V minulosti se ruské informační operace zaměřovaly na obě strany politického spektra, aby podnítily existující společenské rozpory. Autoři zprávy odhadují, že tato operace se zaměřuje na konkrétnější segmenty amerických voličů před prezidentskými volbami v roce 2024 s cílem propagovat kandidáty a politiky příznivé pro ruské vojenské cíle na Ukrajině.

Úniky osobních údajů ruských občanů donutily ruský národní CERT (NKCKI) spustit Утекли ли Ваши данные? Проверьте, ruskou obdobu známé služby „Have I been Pwned“, která má uživatelům umožnit ověření, zda jejich hesla nejsou součástí nějakého známého úniku dat. Využili byste tuto službu pod hlavičkou ruského úřadu? Já radši zůstanu u Sentinel Password Checkeru, kteří implementovali experti z Turris týmu sdružení CZ.NIC.