Microsoft má vlastní procesor a AI čip, JetBrains v Česku zaplatili miliardu na daních, nový čínský dravec v ČR

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft představil svůj akcelerátor pro umělou inteligenci a klasický procesor. Akcelerátor se jmenuje Maia 100, má 105 miliard tranzistorů, je vyrobený pomocí 5nm procesu a má primárně sloužit k chodu jazykových modelů. Procesor dostal název Cobalt 100. Postavený je na ARMu (v9) a má 128 jader Neoverse N2 a podporu dvanácti kanálů DDR5. Microsoft je tak další z cloudových hráčů, který chce ve svém cloudu nasazovat instance s ARMem. Amazon do toho už několik let tlačí se svým Gravitonem. Microsoft také posílil spolupráci s Nvidií a AMD, mimo jiné díky Instinctu MI300X. Obecně to ale vypadá, že se Redmond chce více soustředit na clustery se svými čipy a neomezovat se pouze na dodávky od třetích stran. Microsoft má také hodně novinek kolem Copilota.

Na českém trhu s chytrými telefony se prosazuje nový dravec z Číny. Značka Infinix už překonala Honor, Realme nebo Vivo a v počtu prodaných kusů je pětka na trhu. Infinix patří pod skupinu Transsion (Tecno a další) a na rozdíl od dalších čínských podniků nezačínala na domácím trhu, ale v Africe a teď skrze Česko, Slovensko nebo Balkán míří do Evropy. Infinix teď u nás míří na čtvrtý post, překonat chce Motorolu (Lenovo). Infinix brzy začne prodávat O2 jako první zdejší operátor.

Původem ruská společnost JetBrains opět poslala českému státu na dani z příjmu téměř miliardu. JetBrains, kteří vyvíjí IntelliJ IDEA, Kotlin a podobně, mají v Praze korporátní centrálu od roku 2002. Většina zaměstnanců byla v Rusku, tam ale firma po invazi na Ukrajinu ukončila činnost a lidi přesunula do jiných zemí.





Valve chystá přenosnou herní konzoli Steam Deck s displejem OLED a HDR. Bude mít 7,4" s rozlišením 1280 × 800 pixelů. Centrální čip APU bude na 6nm, nikoliv 7nm procesu jako u původní verze. Baterie se zvětší ze 40 na 50 Wh a přibude podpora Wi-Fi 6E. Ceny budou 569 eur (512 GB) a 679 eur (1 TB). Starší LED model bude zlevněn.

Huawei chystá vlastní čip pro Wi-Fi 7. Detaily prozatím komentovat nechce. Firma se každopádně chce do nové generace Wi-Fi hodně opřít. Wi-Fi 6 údajně nevěnovala tolik pozornosti, protože prostředky směřovala do Wi-Fi 7, což má být „ta skutečná revoluce“. Čínský podnik je největším přispěvatelem do standardu Wi-Fi 7, následují Qualcomm, Intel, LG, Marvell/NXP, Samsung, MediaTek, Broadcom, Ericsson a ZTE. I to je důvod, proč Huawei už teď na trh vypouští první AP (zatím bez vlastního čipu), i když standard bude hotový až v polovině příštího roku. Údajně případně bude stačit aktualizovat software. AirEngine 8771-X1T je AP s 4+4+4 MIMO zvládající až 18,67 Gb/s a on-demand přepínání mezi 5 a 6 GHz.

Je zde aktualizovaný seznam nejrychlejších superpočítačů na světě. Frontier od Hewlett Packard Enterprise (Cray) zůstal s procesory Epyc a výkonem 1,194 exaflops nepřekonaný. Dvojkou je nově Aurora (rovněž Cray) používající Intel Xeon Sapphire Rapids a akcelerátory Intelu. Fugaku využívající ARM je nyní na čtvrté pozici. Finské LUMI, jehož součástí je i Česko, má pátou příčku. Ostravská Karolina (GPU část) je 113. Čína publikovala svůj samostatný seznam superpočítačů. Řada v nich ve světovém žebříčku uvedených není. Stejně tak neobsahuje žádný stroj s výkonem exaflops a více. Nejrychlejší je na 488 petaflops.

Apple by měl podle Bloombergu v iOS 18 nabídnout možnost instalovat aplikace mimo App Store. Možné to bude pouze v rámci Evropské unie, která na Apple tlačí skrze regulaci. Řešit se to má přes API a Apple má stále definovat splnění určitých a zatím nespecifikovaných pravidel. Nový iOS 18 má obecně být velkou aktualizací včetně integrace AI ve stylu ChatGPT.

Android zase brzy bude podporovat Apple iMessage. Společnost Nothing, která patří k menším producentům telefonů, na modelu Nothing Phone (2) nabídne aplikaci Nothing Chats, kam se bude možné přihlásit pomocí Apple ID. Postavena bude na Sunbird Messengeru. Uvidíme, jak na to zareaguje Apple. V EU opět vzniká tlak na to, aby iMessage byly otevřeny.





Čínské firmy nadále získávají západní technologie nutné pro výrobu čipů a sankce zase tolik nefungují, shrnula ve své dlouhé studii americká komise zaměřená na bezpečnost a Čínu. Nicméně výzvou sankce jsou. Alibaba zrušila plány na vyčlenění cloudového byznysu do samostatné firmy, odvolává se právě na limitace kolem čipů. Tencent zase uvedl, že se sice předzásobil AI akcelerátory od Nvidie, ale jejich nedostatek může mít časem vliv na cloudové tržby. Firma začala hledat alternativy u domácích dodavatelů. Nvidia se snaží kličkovat mezi sankcemi a vydávat specializované verze čipů. Šéf firmy Cerebras označil chování Nvidie za neamerické a přirovnal to k dealování zbraní. A největší americký producent strojů na výrobu čipů, společnost Applied Materials, čelí vyšetřování, zda neporušila sankce.

Joe Biden a Si Ťin-pching se údajně dohodli o omezení nasazování umělé inteligence v autonomních zbraních. Právě o čipech ve zbraních z velké části americké sankce jsou.

Čínská firma SophGo vyvíjí výkonný čip na architektuře RISC-V, který je postavený na designu americké firmy SiFive. Ta patří mezi tahouny RISC-V. SophGo nepostupuje nelegálně, spíše se poukazuje na snahy amerických zákonodárců regulovat otevřený standard. Čína se k RISC-V díky jeho otevřenosti hodně upírá a v USA přemýšlí, jak tento přístup utnout.

Svět se stále vrtá v telefonu Mate 60 Pro od Huawei, kde byl poprvé nasazen čínský 7nm čip. Analýza Nikkei Asia ukázala, že telefon používá 47 procent součástek, které jsou produkovány čistě v Číně.

Embracer Group nakonec propustí 900 lidí. Jde o velkou skandinávskou herní skupinu, pod kterou spadají i české firmy Ashborne Games, Warhorse Studios, podpůrný tým v Olomouci a slovenští Nine Rock Games. Embracer v posledních letech ve velkém nakupoval a nyní prochází propadem a redukcí. Propouštět budou i Digital Bros., kteří u nás vlastní brněnské InGame Studios. I těch se má propouštění týkat. Bros dají sbohem 30 procentům lidí.

Google a Samsung mají nový zvukový formát IAMF, který má být otevřenou alternativou k Dolby Atmos. Nejsou potřeba licenční poplatky a je open source, kódy jsou na GitHubu. IAMF funguje jako kontejner.

Intel údajně věděl o zranitelnostech kolem AVX a nic neudělal. Alespoň to tvrdí žaloba, kterou bude zajímavé sledovat. Intel také vydal nové bezpečnostní aktualizace včetně mikrokódu CPU.

AMD se nadále daří růst na trhu s procesory. Podle Mercury Research už má v serverech podíl necelých třicet procent v tržbách a přes 23 procent v prodaných kusech. V desktopech je stav spíše zamrzlý. Mercury také ukazuje, že podíl ARMu v osobních počítačích spadl s tím, jak Apple zeslabil. I na frontě Windows se ale firmy jako Qualcomm, AMD a Nvidia chystají vydat vlastní procesory na ARMu, takže lze čekat pokus o významnou změnu poměrů.

Nvidia má nový výkonný čip H200 navazující na H100. Jde o vylepšení, plnotučný nástupce bude B100. Čip má architekturu Hopper, 80 miliard tranzistorů, sběrnici 6144 bitů, paměti HBM3e (Micron) s kapacitou 141 GB a o 43 procent větší propustnost.

The Game Awards spustily hlasování o hrách roku. Mnoha kategoriím podle očekávání vévodí třetí díl Baldur's Gate.

Vyšel Blender 4.0. Cycles má na macOS podporu Apple Metal a na M3 je podporován ray tracing. HIP má podporu RDNA 2 a 3.

Vyšel také .NET 8. Vylepšen byl výkon a novinky se týkají vývoje v cloudu, frameworku MAUI i ASP.NET.

The Linux Foundation rozjede High Performance Software Foundation. Vyvíjet bude open source aplikace pro superpočítače. Mezi zakladateli jsou Nvidia, AWS, Hewlett Packard Enterprise nebo organizace z USA provozující HPC, včetně Oak Ridge National Laboratory.

Šéfkou Slacku se stane Denise Dresser. Dosadila ji společnost Salesforce.com, pro kterou Dresser dlouhá léta pracuje. Salesforce koupil Slack v roce 2021 za 28 miliard dolarů.

