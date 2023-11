Nové 3D tiskárny od Průši, české O2 z jádra sítě odstraní Čínu, USA vyhovuje zaostávání EU v technologiích

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Česká společnost Prusa Research pracuje na nových průmyslových 3D tiskárnách. Prozatím jsou prezentovány prototypy. Model HT90 vychází z FDM tiskáren Trilab, které Průša v minulosti koupil. Model SLX se zaměří na stereolitografický tisk MSLA. Oba přístroje spadají do kategorie Prusa Pro.

Americké čipové společnosti Onsemi výrazně padají akcie a firma propouští. Onsemi má v Rožnově pod Radhoštěm plány na výrazné posílení produkce čipů na bázi karbidu křemíku, zvažuje investici za dvě miliardy dolarů. Současná situace by investici ohrozit neměla. Onsemi od státu žádá pobídku ve výši dvaceti procent a je pravděpodobné, že bude navržena a schválena. Akcie Onsemi reagují i na to, že klesá poptávka po elektroautech, do kterých se čipy na bázi SiC dávají.

Firma CDN77 Zdeňka Cendry přetahuje zákazníky Lumen Technologies (CenturyLink) a StackPath. Obě americké firmy ukončují působení v CDN byznysu a aktivity prodaly obrovi Akamai. CDN77 nicméně rychle reaguje a některé z nich získává.





Český operátor O2 odstraní technologie čínské Huawei z jádra své sítě. Firma rozjela tendr na nový standalone 5G core, mezi kandidáty je i Amazon Web Services. Vodafone a T-Mobile už dle svých slov čínské prvky v coru nemají, rádiovou část nicméně na Huawei nadále staví. Operátoři nyní vedou s NÚKIBem boj o nový zákon o kybernetické bezpečnosti a chtějí, aby se regulace rizikových dodavatelů zaměřila právě pouze na core.

Evropa neumí konkurovat americkým technologiím, což Spojeným státům vyhovuje. Uvedl to bývalý britský velvyslanec na Slovensku a současný šéf slovenské společnosti Eset pro vztahy s vládami Andy Garth. Eset se začal zapojovat do dění v Bruselu, aby jako největší kyberbezpečnostní firma z EU byla vyslyšena a mohla ovlivňovat směr regulací. „Věřím v to, že snahy o větší strategickou autonomii EU nebudou přínosem pouze pro firmy z velkých členských států, ale i třeba pro nás jako podnik ze Slovenska. Jsme připraveni výrazně konkurovat, ale nesmíme být naivní v tom, jak silní jsou velcí hráči včetně těch z USA.“

Německá společnost Aleph Alpha konkurující OpenAI a spol. získala dalších více než půl miliardy dolarů. Skládají se na to Hewlett Packard Enterprise, Bosch, majitel Lidlu Schwarz Group nebo SAP. Ten investoval už v minulosti v rámci svých AI investic a sám vytvořil evropskou odpověď na ChatGPT.

Evropský akcelerátor pro superpočítače EPAC Accelerator 1.5 uspěl ve výrobě. Akci má na starost European Processor Initiative jako součást snah Evropy o technologickou suverenitu. Podobných akcí je více, Češi například podali nabídku na vytvoření evropského procesoru za miliardu eur.

Divoké dění kolem amerických čipových sankcí vůči Číně pokračuje. Čínský prezident Si Ťin-pching se má v San Francisku setkat na večeři s americkými byznysovými lídry, tak uvidíme, co z toho vzejde. Debaty běží i na politické úrovni.





USA ještě více zpřísnily vývoz AI karet Nvidia do Číny, proto „tamní Google“ Baidu udělal velkou objednávku akcelerátorů Ascend od Huawei, kterými chce Nvidii nahradit. O Ascendu jsme psali v naší nedávné reportáži ze Šanghaje. Tento nákup posiluje argumenty těch, kteří říkají, že sankce nutí Čínu k osamostatnění se, což západu uškodí. Vlastní grafiky připravuje také výrobce procesorů Loongson. Tvůrce AI čipů Moore Threads ale naopak kvůli sankcím rozjel propouštění a naznačil, že situace není úplně dobrá. SMIC hlásí pokles tržeb, i když pro Huawei vyrábí 7nm čipy. Nvidia mimochodem našla další cesty, jak do Číny exportovat, chystá nové modely.

A pak je tady ekosystém kolem samotných čipů. Čínská vláda napumpuje dalších 5,3 miliardy dolarů do projektu kolem továren, které mají používat domácí vybavení. Vláda také ve velkém podporuje domácí firmy zaměřené na vývoj softwaru EDA pro návrh čipů. Jejich podíl na trhu roste. A americké AI firmy potichu sbírají investice od velkých VC fondů z Číny.

Čína se také stíhá předzásobit před každým kolem sankcí. V zemi už je údajně 1400 litografických mašin od ASML. To zatím pomáhá nizozemskému exportu.

A poslední věc k čínským čipům. Někteří američtí politici dál tlačí na to, aby se nějak zamezilo přístupu Číny k RISC-V, tedy otevřené alternativě k ARMu. Trh a komunita RISC-V jsou hodně proti. Toto pojednání píše o tom, že to není dobrý nápad.

AI modely Microsoftu jsou tak hladové, že si firma pronajme kapacity v Oracle Cloudu. Vlastní obří farmy GPU nestačí. Microsoft těží z propojení z OpenAI a ChatGPT a tyto technologie integruje do svých produktů včetně Bingu a dalších. Microsoft se také spojil s investory rizikového kapitálu a poskytne startupům přístup k AI čipům zdarma. Redmond rovněž rozjíždí partnerství s Inworld AI, díky čemuž mají vývojáři her dostat možnost za pomocí AI generovat postavy, úkoly a tak dále.

Samsung představil svůj model generativní AI, jmenuje se Gauss. Postupně ho začne integrovat do svých elektronických zařízení. Pomůže s ovládáním telefonů, psaním e-mailů, generováním a úpravou obrázků a podobně.

Čínský módní e-shop Shein chce vstoupit na burzu v New Yorku a být tam oceněn na devadesát miliard dolarů. To bude vzhledem k dřívějšímu exodu čínských firem z amerického kapitálového trhu zajímavé. Shein je společně s rovněž čínským Temu velkým fenoménem posledních měsíců. Obchody nabízí velmi levné zboží, kreativně zachází se cly, využívají čínského zázemí a spekuluje se o podmínkách práce či porušování autorských práv.

Největší britský polovodičový výrobce Newport Wafer Fab konečně našel svého kupce. Firmu za 177 milionů dolarů získá americká Vishay Technology. Ta nové možnosti využije pro SiC a MOSFET. Vishay chce investovat 1,2 miliardy dolarů. Kolem Newportu bylo divoké dění. Podnik byl v roce 2021 prodán nizozemské Nexperii, která ale patří čínskému Wingtechu. To spustilo vyšetřování britských úřadů a obchod byl zastaven.

Šéf Intelu Pat Gelsinger se rozmluvil o třech největších chybách, které společnost udělala. Jde o uniklou příležitost ve smartphonech (všude je ARM), umělé inteligenci (akcelerátorům vládne Nvidia) a fabech (zakázkovou výrobu chce Intel rozjet v následujících letech).

Synopsys je další důležitý hráč, který se zapojuje do RISC-V. Společnost představila tři vlastní procesorová jádra na této otevřené instrukční sadě konkurující ARMu. Budou součástí rodiny ARC, a to ve verzích s 32 i 64 bity. Směřují do embedded zařízení. Synopsys je známým tvůrcem softwaru EDA pro design čipů. S brněnským Codasipem už tedy má společné dvě věci, a to jak EDA, tak vývoj jader na RISC-V.

STH zase rozebírá procesor RISC-V, který disponuje 192 jádry. Jde o model Ventana Veyron V2.

Operátoři se opět ozývají s tím, že jim moc nevoní další obrovské hardwarové investice spojené s výhledovým nástupem 6G. U 5G se finančně poměrně vyšťavili, ale nové přelomové obchodní modely chybí. Tlak na dodavatele, kteří aktuálně chystají 5,5G (5G Advanced), zřejmě bude sílit. U 6G se aktuálně debatuje o standardech.

FFmpeg přichází s novými záplatami, které mají výrazně optimalizovat běh s více vlákny. Procesor by měl být značně lépe využíván.

Palo Alto Networks za 625 milionů dolarů kupuje firmu Talon Cyber Security. Krátce předtím také došlo k odkupu Dig Security, a to za 400 milionů dolarů. Obě koupené firmy jsou z Izraele.

