Čína má nový zdroj národní hrdosti a propagandy. Vyrobila telefon s vlastním moderním čipem a operačním systémem

Společnost Huawei začala na domácím trhu prodávat chytrý telefon Huawei Mate 60 Pro postavený na čtvrté verzi vlastního operačního systému HarmonyOS, a zejména na moderním a výkonném čipu čínské produkce Kirin 9000s. Číňané tak ukázali, že alespoň částečně dokáží kličkovat mezi sílícími americkými sankcemi.

Nanjing East Road je jedna z hlavních obchodních tepen v Šanghaji. Je zde velký oficiální obchod Apple Store a o kousek dál stojí jeho minimálně stejně velkolepá kopie Huawei Store. U Applu je jako vždy plno, Číňané tuto značku mají rádi, pro americký podnik je Čína druhým největším trhem a vedení Applu tak vůči čínské vládě dělá řadu ústupků. V Huawei Store je teď ale zákazníků výrazně více. Během mé návštěvy zde byla tlačenice u vystavených kousků smartphonové novinky.

Huawei Mate 60 Pro způsobil poprask. A to nejenom u domácích konzumentů. Spojené státy už nějakou dobu na Čínu tlačí skrze čipové a další obchodní sankce, přičemž Huawei je jedním z hlavních cílů. USA například omezují dodávku strojů nutných pro výrobu nejmodernějších čipů nebo čipů samotných. Huawei, která v minulosti se Samsungem soupeřila o post světové jedničky ve smartphonech, kvůli tomu v podstatě zmizela ze západních trhů. Stroje bez služeb Googlu, 5G či moderních čipů moc zákazníků nechce.

Sedm důrazných nanometrů

Novince Mate 60 Pro se ale velkou část omezení podařilo obejít. Součástí zařízení je hlavní čip (SoC) Kirin 9000s, který je vyrobený pomocí stále vyspělého 7nm procesu. Apple už sice v nových iPhonech 15 používá čipy na 3nm produkci od TSMC, 7nm je ale stále slušná technologie, na jejíž produkci například v Evropě nemáme ani jednu továrnu.





Čip Kirin 9000s navrhla společnost HiSilicon, což je polovodičová odnož Huawei. Čipy pro svůj mateřský podnik navrhuje dlouhá léta. V dobách největšího rozmachu se Kiriny a spol. vyráběly na Tchaj-wanu u TSMC. Tam teď Čína kvůli sankcím produkovat nesmí.

Nový Kirin vyrobila čínským státem spoluvlastněná společnost SMIC, což je taková lokální alternativa TSMC. Použila 7nm proces N+2. Donedávna se myslelo, že je něco takového skoro nemožné. Takto pokročilé výrobní procesy totiž používají takzvanou EUV litografii. Výrobní stroje s EUV dodává pouze nizozemský podnik ASML, který do Číny nesmí dodávat, protože používá některé součástky z USA.

Jak vypadá Huawei Mate 60 Pro s čipem Kirin 9000s:

SMIC tak nasazuje mašiny se starší DUV litografií. Čína jich teď obecně nakupuje rekordní množství, jejich import po sankcích zásadně vzrostl. USA chtějí zbrzdit čínské ambice v polovodičích, prozatím to ale vypadá, že to moc nefunguje a Čína se naopak mobilizovala a dělá pokroky. I za pomoci DUV zvládla 7nm proces a neustále investuje do vývoje vlastních alternativ v řadě oblastí polovodičového řetězce, včetně ASML. SMIC by měla být brzy schopná i 5nm produkce.

Použití DUV v 7nm produkci nicméně znamená velkou zmetkovost. Odhady mluví o tom, že z jednoho vyrobeného waferu jsou v dobré kvalitě pouze nižší desítky procent Kirinů 9000s, ale dochází ke zlepšování. Náklady na produkci jsou tak výrazně vyšší, než mají TSMC nebo Samsung. Huawei a SMIC to podle informací Lupy pokrývá čínská vláda v rámci podpory růstu domácího čipového průmyslu. SMIC a Huawei dostávají státní podporu dlouhodobě, jde až o desítky miliard dolarů.





Dobrý dojem

Samotný Kirin 9000s vypadá slušně. Procesorová jádra jsou postavena na architektuře ARMv9 s tím, že Huawei na nich má vlastní úpravy. Grafická část (GPU) je design od Huawei. Celkový výkon se zhruba rovná čipům Qualcomm Snapdragon 888 a Snapdragon 8 Gen 1, což je dobré. Výkon GPU části je slabší, ale lze čekat iterace.

Nejasnosti jsou kolem podpory 5G. Firma vůbec neuvádí, zda Mate 60 Pro 5G zvládá. Z testů vychází, že ano, podrobnosti ale neznáme.

Můj osobní dojem z telefonu, který v Evropě není k dostání, je velmi dobrý. Jde o high-end s dobrými parametry a svižným chodem. Detailní testy, jako jsou výkonnostní benchmarky, jsem neměl prostor dělat, protože za mnou ve frontě byla řada Číňanů.

Zákonodárci v USA teď bijí na poplach, jak je možné, že se Číně něco takového povedlo. USA jsou si jisté, že Kirin 9000s nejde vyrobit bez amerických technologií. Zjišťuje se, zda čínské kolosy neporušily sankce.

V jednom případě zřejmě ano. Mate 60 Pro obsahuje paměťové čipy od jihokorejské společnosti SK Hynix. U úložiště jde o 4D NAND čipy UD310 se 176 vrstvami a u operační paměti se jedná o moduly LPDDR5 (HN8T25DEHKX077). SK Hynix musí dodržovat americké sankce, protože odebírá z USA. Firma popírá, že by Huawei či SMIC tyto čipy dodala. Je tedy možné, že se Číňané předzásobili, nebo že využívají šedý dovoz. Do sankcionované Číny a Ruska proudí čipy přes Blízký východ, kvůli čemuž USA na tuto oblast nedávno také uvalily sankce.

Jinak se ale ukazuje, že Mate 60 Pro používá řadu technologií od čínských výrobců a zřejmě se blíží doba, kdy Čína dokáže telefon poskládat sama. Ostatně tamní firma YTMC dělá pokročilé paměti konkurující právě SK Hynixu a spol. Chtěl je odebírat i Apple, tomu to ale zakázala americká vláda.

Technologie od Huawei a SMIC mezitím zřejmě ještě budou chtít další tunění. Některé testy ukazují, že Mate 60 Pro místy umí docela topit, přičína ale zatím není známá. Čipu Kirin 9000s se věnují SemiAnalysis, TechInsights a Asianometry.

Náhrada Androidu

Další věcí je softwarový ekosystém. Nový telefon používá operační systém HarmonyOS 4.0, což má být čínská náhrada Androidu. Rozdíl v podstatě nejde poznat. Huawei tento systém vyvíjí už delší dobu a neustále ho zlepšuje. Neslouží pouze pro nasazení v chytrých telefonech, ale v řadě dalších zařízeních včetně automobilů. V Šanghaji jsem například viděl, jak Huawei ve svých obchodech vystavuje elektrické vozy čínské produkce, kde HarmonyOS běží.

V čínském prostředí, které nikdy nepoužívalo Google Play Store nebo Google Pay, je HarmonyOS plnohodnotnou platformou. Obchod AppGallery, který se Huawei snažila protlačit i u nás, je zde masivní. Místo Google Mobile Services fungují Huawei Mobile Services (různá API pro vývojáře). Huawei nabízí i vlastní elektronickou peněženku a platby, kreditku a další služby.

Huawei se i díky tomu na čínském trhu vrací mezi rostoucí prodejce smartphonů. Firma uvedla, že je po vlně sankcí z nejhoršího venku. Je otázkou, zda se opět podaří zahraniční expanze. Mate 60 Pro je prozatím určený pro domácí trh. Řada Mate 60 má v Číně dle odhadů prodat až padesát milionů kusů.

Každopádně značka Honor už se na západě vrací do popředí. Původně šlo o součást Huawei, která ale byla po zavedení sankcí vyčleněna do samostatné firmy zainvestované čínským státem. Honor tak má přístup ke Googlu či čipům a na českém trhu opět roste.

Otázka funkčních sankcí

Je velkou otázkou, zda americké sankce fungují a zda naopak USA nedosáhly toho, že Čínu sice zbrzdily krátkodobě, ale v dlouhodobém měřítku si spíše uškodí. Sedminanometrová produkce měla být pro zemi vzdálená hromadu let, podařilo se jí ji ale rozjet během dvou až tří let.

V Číně jsem narazil na různá meme parodující americké sankce. Na jednom z nich se směje americká ministryně obchodu Gina Raimondo, což je zastánkyně protičínských postupů, a v ruce drží Mate 60 Pro. Vše je uděláno jako falešná reklama na nový telefon s tím, že k jeho tvorbě zásadně přispěly USA tím, že Čínu vyburcovaly k rychlejšímu postupu.

Může být reálné, že Čína vytvoří alternativy západních dodavatelů, prosadí se s nimi na masivním domácím trhu a následně zaútočí v zahraničí. Huawei čipový řetězec buduje už nějakou dobu.

Modus operandi může být velice podobný tomu, co už Čína udělala v dalších oborech. Nejdříve technologie okouká jinde (průmyslová špionáž, přetahování odborníků a tak dále), naučí se je, vylepší a pak za mohutné státní podpory ovládne zahraniční trhy.

Například ředitel ASML před tím dlouhodobě varuje s tím, že si Čína vytvoří vlastní tvůrce strojů na výrobu čipů. ASML a jeho konkurenti typu Applied Materials přijdou o veliký trh a kapitálově oslabí. Čína nebude ASML potřebovat a naopak mu začne konkurovat. Není náhodou, že nový čínský polovodičový fond s 40 miliardami dolarů míří právě primárně na rozvoj alternativ ASML. V případě smartphonů může být prvním kandidátem, který přijde o dodávky Číňanům, americký Qualcomm.

Americký čipový průmysl už začal bít na poplach a Intel, Nvidia, AMD, Qualcomm a další tlačí na vládu, aby obchodní válku dále neeskalovala. Napříkad progres čínských firem vyvíjejících akcelerátory začíná být zajímavý a podle některých zpráv se nové modely Ascend od Huawei vyrovnají A100 od Nvidie. Nezávislé testy ale chybí.

Nikdo nechce přijít o veliký čínský trh. Není to pouze o hamižnosti, jak se těmto firem často vyčítá. Je to o příjmech, které jsou potřeba pro investice do výzkumu a vývoje, a je to o nepřenechávání trhu nově vznikající konkurenci. Sankce naopak mohou vést k tomu, že západ ztratí dominantní kontrolu nad dodavatelským řetězcem a že se technologická sféra rozdělí na východ a západ.

Nebo se stane to, co v případě sankcí vůči Sovětskému svazu, který nebyl schopen kvalitou ani objemem západ dohnat. Jenže Čína je technologicky, obchodně i ekonomicky někde jinde a na rozdíl od Sovětského svazu a dnešního Ruska umí masově vyrábět technologie, které si lidé kupují.

Sedminanometrový čip je velký úspěch, prozatím je ale o zhruba dvě až tři generace pozadu. SMIC má nicméně podle dostupných informací kapacity přijít s 5nm modely, které by se rovněž měly objevit v přístrojích Huawei. To, zda se půjde dostat i pod tyto hodnoty, se teprve ukáže.

Podceňovat obrovský lidský i finanční kapitál ale nelze. Čína jen za posledních dvacet let z Evropy přetáhla třicet tisíc čipových odborníků. Vše z našich klíčových firem jako Ericsson, Nokia, Siemens, Bosch a dalších. Zároveň ale nelze podceňovat sílu sankcí, do kterých se zapojují i američtí spojenci. Je pravděpodobné, že omezení vůči Číně ještě více zesílí.