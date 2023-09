Joule je evropská odpověď na ChatGPT nebo Barda. Nikdo nemá data jako my, tvrdí SAP

Německý softwarový obr SAP je dalším velkým hráčem, který se zapojuje do vývoje generativní umělé inteligence. Letos ve svém cloudu spustí digitálního asistenta Joule. Ten na rozdíl od ChatGPT od OpenAI nebo Barda od Googlu nebude mířit i na běžné uživatele, ale primárně na firmy a další zákazníky SAPu.

Člen výkonné rady SAPu Thomas Saueressig na briefingu v sídle firmy ve Walldorfu uvedl, že model Joulea je postavený na byznysových, ekonomických a dalších datech proudících skrze systémy SAPu, zároveň se ale na trénování nepoužívají zákaznická data bez svolení. Technické informace o trénovacím procesu podnik neposkytl.

„Nikdo na světě nemůže do kupy dát taková data, jaká máme my,“ sdělil Saueressig. ERP a další technologie německého podniku mají přes 300 milionů podnikových uživatelů po celém světě a dá se říci, že SAP tvoří velkou část jakési nervové soustavy výrobních, logistických a dalších ekonomických aktivit planety.

Vše, co máte na mysli

Joule umožní uživatelům zadat otázku či formulovat problém a AI by měla vrátit odpovědi postavené na zmiňovaných obchodních datech. Joule má být začleněn do aplikací týkajících se dodavatelských řetězců, nákupu, lidských zdrojů, zákaznické zkušenosti a tak dále. SAP slibuje, že nový AI asistent změní uživatelskou zkušenost s jeho softwarem. „Joule bude vědět, co máte na mysli, a ne pouze to, co říkáte,“ slíbil výkonný ředitel SAPu Christian Klein.





„Představte si, že výrobce požádá Joule o pomoc s lepším pochopením prodejních výsledků. Joule dokáže identifikovat regiony s nedostatečnou výkonností, propojit se s dalšími soubory dat, které odhalí například problém v dodavatelském řetězci, a automaticky se připojit k systému dodavatelského řetězce a nabídnout výrobci ke kontrole potenciální řešení. Joule bude průběžně dodávat nové scénáře pro všechna řešení SAP. V oblasti lidských zdrojů pomůže psát objektivní popisy pracovních míst a generovat relevantní otázky pro přijímací pohovory,“ nastínil podnik.

Miliarda dolarů na AI startupy

SAP do AI vstoupil také skrze startupový fond Sapphire Ventures, který má na investice do této oblasti k dispozici více než miliardu dolarů. Fond mimo jiné vložil prostředky do startupu Anthropic, který už posbíral několik miliard dolarů. Amazon do něj tento týden poslal čtyři miliardy dolarů. Mezi další investory patří Google, Zoom nebo SK Telecom.

Další zajímavou investicí SAPu je německý startup Aleph Alpha, který je často prezentován jako evropská alternativa k americkým a čínským protějškům typu ChatGPT. Firma se zaměřuje na transparentnost, interoperabilitu nebo trénink modelu na více evropských jazycích. Celkové investice do Alephu dosáhly na 128 milionů dolarů.

„Chceme přinést transparentnost a určitou suverenitu. Nemusí to nutně souviset pouze se suverenitou Evropy. Zároveň nikdy nepřeplatíme největší technologické firmy na světě, takže navazujeme partnerství s firmami jako SAP nebo Bosch,“ vysvětlil ve Walldorfu výkonný ředitel Aleph Alpha Jonas Andrulis.

Otázka AI Actu

SAP a další evropské firmy musí řešit regulaci AI Act, která podle kritiků zbrzdí vývoj celé oblasti. SAP pro Lupu diplomaticky uvedl, že AI Act je třeba vnímat jako příležitost. Výkonný ředitel Klein nedávno sdělil, že rizika kolem AI je třeba brát vážně, ale upozornil, že je klíčové, aby regulace neudusila inovace v tomto oboru a aby Evropa mohla být konkurenceschopná. Významné evropské firmy a organizace v létě publikovaly otevřený dopis, kde AI Act kritizují, SAP tam podepsán není.





„S tvůrci regulace trávíme hodně času,“ odpověděla na dotaz Lupy členka výkonné rady SAPu Julia White s tím, že se SAP do připomínkování AI Actu a dalších pravidel kolem nakládání s daty aktivně zapojuje. Takzvaný risk-based přístup, který EU prosazuje, je podle SAPu v pořádku, ale je nutné být puntičkářský v tom, jaké z toho vylezou výsledky.

Opouštíme hype

Generativní AI už podle firmy nezmizí. „Bude ve veškerém našem softwaru a zůstane s námi. Internet snížil cenu přenosu informací skoro na nulu. Cloud snížil cenu ukládání dat téměř k nule. Generativní AI přinese tvorbu obsahu skoro zadarmo,“ odhadl Saueressig. „Opouštíme hype a první experimentování a míříme ke smysluplnému užití. AI bude součástí každé technologie,“ dodala White.

SAP bude Joulea spouštět postupně. V rámci nástrojů SuccessFactors a Start bude k dispozici v průběhu tohoto roku. Pro public edici S/4HANA Cloud bude spuštěn na začátku příštího roku. Následovat mají Customer Experience, Ariba a Business Technology Platform.

SAP už nějakou dobu různé prvky AI nabízí. Firma uvádí, že v rámci SAP Business AI má k různým technologiím tohoto druhu přístup přes 26 tisíc cloudových zákazníků.

Další prvky umělé inteligence se připojují skrze partnery. Novým partnerem SAPu se například stala česká společnost Rossum AI, jejíž technologie automaticky zpracovává dokumenty. Na investicích už posbírala 109 milionů dolarů. Více o tom v rozhovoru pro Lupu mluví spoluzakladatel Rossumu Petr Baudiš:

Jak vypadá vaše integrace do SAP HANA?

Rossum slouží jako vstupní brána pro dokumenty, které přicházejí do firmy, mluvme teď třeba o fakturách. V Rossumu se může odehrávat veškeré automatizované zpracování faktur od e-mailové komunikace přes ověření údajů z dokumentu až po vnitrofiremní schvalovací proces. To je důležité, nejde jen o to, že naše umělá inteligence na vytažení všech údajů z dokumentu je technologická špička na trhu. Naši zákazníci dokážou díky jednotnému systému vidět dokument v celém kontextu a snadno automatizovat kompletní administrativu kolem obchodních transakcí. To znamená třeba i obvykle náročné řešení v průměru 10 procent případů, kdy příchozí dokument nelze zpracovat a odesílatel ho musí přepracovat.

Naše vize je, že takové úkoly prostě firmy v budoucnu prakticky přestanou řešit. Nejraději byste se napřímo napojili na SAPy vašich obchodních partnerů, to je ale skrz EDI realizovatelné jen výjimečně. Nejbližší alternativa je Rossum jako „univerzální překladač“ mezi firmami. Dosáhnete podobných výsledků, jen bez toho, aby odesílatel cokoliv poznal. Reálně ale automatizace musí mít přístup ke všem údajům, se kterými pracují lidé, tedy skvělou integraci se SAPem.

Technicky se SAPem komunikujeme pomocí standardních API (což je u HANA mnohem praktičtější než s ECC), výměna dat je obousměrná. Pracujeme s master daty, protože párování s číselníky je nutné už ve fázi zpracování dokumentu a pomáhá automatizaci. Z Rossumu do SAPu pak jdou jen čistá data, ke kterým se v SAPu už nikdo nemusí znovu vracet.

Jak rychlá je integrace Rossum se SAPem?

Na straně Rossumu jde teď o jednotnou univerzální komponentu, kterou pro mnoho zákazníků stačí přímočaře nakonfigurovat a tuto část implementace tím stáhnout na jednotky dnů. Dříve byla každá integrace časově náročnější a tím i nákladnější, pro menší zákazníky se někdy kvůli tomu Rossum nevyplatil. Zároveň jsme ale zvyklí na klienty s vysoce specifickými požadavky a s tím počítá i flexibilita návrhu integrace. Výhoda univerzální komponenty je i ta, že zákazníci snadno dosáhnou na budoucí vylepšení, například až umožníme automatizovat odpovědi odesílatelům, když se ptají na stav transakce.

Bude spojení se SAPem mít výrazný dopad na růst vašeho byznysu?

Obrovská část naší cílové skupiny používá SAP, takže je to pro nás zásadní. I doteď spousta našich zákazníků používala Rossum se SAPem. Současné propojení staví na všech zkušenostech, které jsme už nabrali. Krom toho, že jde o lepší technické řešení, určitě oficiální certifikace usnadní Rossumu cestu skrze IT oddělení mnoha budoucích zákazníků.

Oficiální certifikace si ceníme i v kontextu konkurence. Má ji jen hrstka systémů na inteligentní zpracování dokumentů, a pokud vím, mezi těmi založenými na moderní umělé inteligenci jsme vůbec první, kdo takovou certifikaci má.

Co získání certifikace obnáší?

Certifikace rozhodně není zadarmo, oproti nákladům na vývoj ale nejde o zásadní výdaj. Certifikační centrum SAPu důkladně zajímala technická kvalita integrace, spolehlivost, ale i úroveň zákaznické podpory. A samozřejmě to, zda spolu vše perfektně hraje v praxi a produkt doopravdy funguje. Administrativně pak proces vyžadoval značnou vytrvalost našeho partnerského oddělení, udělení certifikace trvalo mnoho měsíců.

Pomůže prodejům i přeprodej vaší technologie ze strany integrátorů SAPu?

Partnerské vztahy s integrátory SAPu máme už delší dobu, ale certifikace určitě pomůže dalšímu rozšiřování naší partnerské sítě. Předpokládáme v budoucnu i prohlubování obchodní spolupráce se SAPem samotným, k tomu je tato certifikace první krok.

Plánujete další podobná partnerství, třeba s Oraclem?

Dlouhodobě je pro nás kvalita integrace tak zásadní, že musíme mít stejná partnerství se všemi hlavními ERP systémy a analogicky například s největšími TMS systémy v logistice. Zatím mohu jen obecně prozradit, že na dalších certifikačních procesech intenzivně pracujeme.