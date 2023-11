Nvidia díky AI překonala Intel, evropská konkurence OpenAI posiluje, Microsoft chce ukládat data ve skle

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Evropské firmy včetně Airbusu, Deutsche Telekomu, OVH nebo Orange chtějí, aby Evropská unie ztížila americkým cloudům získání nejvyšších kyberbezpečnostních certifikací, zjistil Bloomberg. Je to další ze snah omezit vliv AWS, Azure a Google Cloudu, kteří evropskému cloudovému prostoru dominují. AWS kvůli regulaci rozjíždí suverénní cloud.

Na Netflixu vyšel dokument CyberBunker. Mapuje skupinu lidí, kteří provozovali datové centrum ve vojenském bunkru v menším městě v Německu. Skupina si zavedla i něco jako vlastní stát a měnu. Na serverech byly hostovány všelijaké věci z šedé až černé zóny.

Wired publikoval dlouhý článek o třech mladících, kteří stáli za botnetem Mirai. Ten sundal systémy Twitteru, PayPalu, Slacku, Netflixu a dalších firem. Původně se myslelo, že za to mohou Rusové, nakonec to ale opět byli teenageři.





Nvidia měla ve třetím čtvrtletí nejlepší finanční výsledky v historii. Tržby meziročně vyskočily na trojnásobek, tedy 18,1 miliardy dolarů. Je to vyšší číslo než u Intelu. Čistý zisk činil 9,2 miliardy dolarů, což je více než třináctinásobek v meziročním srovnání. Celé to táhne zejména poptávka po AI akcelerátorech.

Evropští konkurenti OpenAI už posbírali vyšší stovky milionů eur a daří se jim bojovat s regulací. Francie a Německo díky tlaku Mistralu a Aleph Alpha chce změny v AI Actu, který se řeší v trialogu Evropské unie. Problém je zejména kolem foundation modelů. Vypadá to, že dojde ke změnám a vzájemné dohodě.

V Praze otevírá vývojové centrum další americký kyberbezpečnostní obr. Rapid7 do poloviny příštího roku najme sto lidí v Praze, otevřeny má desítky pozic. Navazuje na podobné aktivity firem jako SentinelOne nebo Cisco. Rapid7 do Prahy přivedla Jaya Baloo, která dříve pracovala ve vedení Avastu (dnes Gen).

V Číně je 44 waferových továren a 32 dalších se chystá. Většina z nich bude zaměřena na vyspělejší procesy, analyzuje TrendForce. Zapojují se firmy jako SMIC, CXMT, Silan nebo Nexchip.

Byl zveřejněn nový standard bezdrátového nabíjení Qi 2.0. Možnost nabíjet vzrostla ze 7,5 na 15 wattů, v polovině příštího roku by mohlo dojít k rozšíření. Nové Qi také podporuje Magnetic Power Profile vycházející z Apple MagSafe.





Microsoft zřejmě našel způsob, jak ukládat data ve skle ve velké škále. Firma popsala projekt Silica, díky kterému by v budoucnu mohlo být možné takovou storage nasadit v cloudu.

Vyšla mobilní aplikace Datovka 2.0. Nejvýraznější změnou je předělané uživatelské rozhraní, které se trošku blíží současným standardům. K dispozici je tmavý režim.

AWS, Microsoft, Google Cloud, Oracle Cloud a Linux Foundation vytvořily univerzální specifikaci účtování za cloudové služby. Je to součást sílícího oboru FinOps, kdy se cloudoví zákazníci snaží udělat pořádek v poplatcích za jednotlivé služby. Projekt se jmenuje FinOps Open Cost and Usafe Specification (FOCUS).

China Mobile a Huawei dle svých slov vybudovaly nejrychlejší linku na světě. Je dlouhá tři tisíce kilometrů, spojuje města Peking a Guangzhou (Kanton). Rychlost dosahuje na 1,2 Tb/s, a to za využití čistě domácích komponent.

Čínská společnost Hexin Technology začala používat open source instrukční sadu Power od IBM namísto x86 a ARMu. Patří tak ke skupině těch, kdo kličkují mezi americkými sankcemi.

Meta Platforms ve své druhé generaci AI čipů bude používat RISC-V. Spolupracuje na tom s tchajwanskou firmou Andes Technology, přičemž výroba proběhne pomocí 5nm procesu u TSMC. Alibaba má zase nová jádra RISC-V pro servery, pracuje na nich její fabless odnož T-Head.

SK Hynix zřejmě chce integrovat paměti HBM4 přímo na procesory. To by mohlo změnit způsob, jakým jsou typicky spojeny procesory a paměti a zároveň by to přineslo velké změny do celého průmyslu. SK Hynix už začal najímat lidi.

