 »  Jaya Baloo (Avast): Jako paranoik nevěřím, že jsme útočníka z naší sítě dostali pryč

Zároveň jsme kontrolovali předchozí verzi našich vydaných nástrojů, a to od data, kdy mohlo dojít k prvnímu potenciálnímu napadení. V Avastu nové věci vydáváme každý den, takže to bylo poměrně náročné. Dívali jsme se také na další oblasti, které útočníci mohli napadnout – typicky na code signing a podobně. Po debatách s bezpečnostními složkami jsme došli k tomu, že předmětem útoku je opět CCleaner. Zaměřili jsme se i na nové code signing klíče. Museli jsme pracovat s verzí, že mohlo dojít k nejhorší variantě a došlo ke kompromitaci až na této úrovni. Vydali jsme tedy nové klíče a zrušili ty staré.

To, že se něco divného děje, jsme zjistili přes VPN logy a dívali jsme se také na záznamy v Active Directory (AD). Přešli jsme to takzvaného lockdown módu. To znamená, že žádné nové verze našich aplikací nesměly jít ven a vše muselo být zkontrolováno. Tyto akce probíhaly souběžně. Podařilo se nám najít VPN profil, který byl zneužit, dále zneužitý AD záznam a další.

Měli jsme menší interní bezpečnostní tým, ale potřebovali jsme pomoci s věcmi, na které jsme neměli kapacity či zkušenosti. I díky dřívějším zkušenostem s nakažením CCleaneru jsme začali dělat několik prvních kroků. „Nahnali“ jsme do jedné ze zasedaček inženýry a snažili se řešit dvě věci naráz – museli jsme vystopovat lupiče, který už byl v našem domě, a zároveň odhalit nejslabší články zabezpečení. Už od dřívější aféry s CCleanerem jsme měli kontakty na české bezpečnostní složky, jako jsou BIS, a zeptali jsme se jich, zda by nám mohli pomoci. Zde z logických důvodů nemohu být konkrétní, ale s jejich přičiněním jsme byli schopní identifikovat oblasti, na které se máme dívat, a zároveň nás pomohli nasměrovat k tomu, kdo by mohl být útočníkem.

Do Avastu jsem nastoupila prvního října 2019, ovšem první důkazy toho, že se něco stalo, jsme objevili už týden předtím. Byla jsem ve vlaku z Bruselu a obdržela jsem telefonát, že se děje něco divného v naší síti a že tým přemýšlí o tom, že by požádal o pomoc externí forenzní tým. Byla to rychlá eskalace a bylo třeba porozumět tomu, co vidíme a co s tím v následujících krocích budeme dělat.

Baloo v rozhovoru pro Lupu popisuje, co následovalo, a mluví o tom, že jako bezpečnostní paranoik nevěří, že by útočník byl ze sítě pryč. Avast zároveň v serverové infrastruktuře používá hardware od Huawei. Ta má jako celek projít komplexním prozkoumáním.

Při akcích tohoto typu žádáte lidi, aby pracovali přes víkend, zůstávali přes noc a podobně. Já nastoupila do nové práce, přičemž rodinu mám v Amsterdamu. Snažili jsme se různě zvedat morálku (na mobilu ukazuje na selfie fotky s týmem – poznámka redakce), bylo to šílené.

Lze říci, že jste se útočníků v tomto případě zbavili a problém plně zažehnali?

Já osobně jsem paranoidní, což je věc, kterou si klidně dám jako kvalifikaci do svého životopisu. Takže nevěřím, že jsme útočníka z naší sítě dostali pryč. Musím to brát jako nejhorší možný scénář. Na Slacku mi nyní někteří kolegové poněkud spílají, protože je nutím dělat různé bezpečnostní postupy a procesy.



Autor: Avast Jaya Baloo, Avast

Jak je možné, že se útočníci dostali k vašemu VPN profilu?

Jsme společnost plná odborníků na kybernetickou bezpečnost a softwarových a hardwarových inženýrů. Kdybyste se nás zeptal před několika měsíci, řekli bychom, že věříme, že naše síť a IT infrastruktura je výrazně lépe zabezpečená než infrastruktura průměrného podniku. Nejspíše si to dovolím tvrdit i nyní, protože my jsme si alespoň vědomí rizik, víme, na co se dívat, jak postupovat a tak dále. To, že víme, na co se dívat, je velice důležité. Firmy často dostávají různé notifikace, ale dívají se především na ty, které „nejvíce blikají“, a ne na ty, které jsou skutečně důležité. Myslím si, že každá společnost je dnes po útoky, ovšem ne každá o tom ví.

Kompromitovaný VPN profil byl dočasný a nepoužíval dvoufaktorové ověřování. Kdokoliv, kdo měl heslo, se k němu mohl dostat. Upřímně si nejsme jistí, jak útočníci profil našli. Zároveň tento profil byl až poslední položkou v pull down menu a většina lidí ani nevěděla, že tam je. (Podrobnější průběh celé akce naleznete v boxu pod rozhovorem, případně zde.)

Znáte motivaci útočníků?

Ne. A zároveň si myslím, že přisuzování těchto věcí není to, co by měly společnosti dělat samy. Pro tento účel je třeba více než logy. Tyto kapacity nemáme a nejsme bezpečnostní složka státu nebo vláda.

Takže ani nemůžete potvrdit, zda byl útok sponzorovaný nějakým státem?

Nepřisuzuji a na nikoho neukazuji. Nevím, zda útočníci byli dobře financováni a tak dále. Nechávám to na BIS, která je v tomto ohledu mnohem schopnější a vybavenější.

BIS uvedla, že vše nasvědčuje tomu, že útok přišel z Číny.

Věřila bych BIS.

BIS ve vašem případě mluvila o velice sofistikované kybernetické špionáži. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Ano, souhlasím. A to z pohledu zacílení. Je velký rozdíl v tom, když plošně zkoušíte útoky s tím, že se někdo chytne, a v tom, když na někoho útočíte cíleně. Útočníci se v tomto případě naučí věci typu denní režim, slabé stránky a další šablony. Poznají svůj cíl a pochopí, jak ho napadnout. To už není tak jednoduché. Hodně firem používá VPN, jak ale zjistili jednu slabou stránku toho našeho? To vyžaduje určitou motivaci pozorovat, zkoušet, sbírat informace.

Část vaší serverové hardwarové infrastruktury běží na technologiích od Huawei. Vidíte to jako riziko?

Jak jsem říkala, jsem paranoidní. Netýká se to pouze Huawei, ale všech společností. V Nizozemsku jsem pracovala v KPN (největší tamní telekomunikační operátor – poznámka redakce), kde jsme měli zakázaný Kaspersky Lab. Snažím se aplikovat jeden základní princip, a sice ten, že neschválím a nepoužiji nic, nad čím nemám kontrolu. Je mi jedno, kdo hardware udělal, když nebudeme moci zjistit, jak funguje, a ověřit si řadu věcí. Chci mít možnost penetračního testování, porovnání kódů, komplexní analýzy. Nyní jsme ve fázi, kdy po popisovaném incidentu prozkoumáváme celou naší IT infrastrukturu a kontrolu budeme utahovat.

Jak probíhala vaše spolupráce s BIS?

Chtěla bych ujasnit, že nemáme žádnou běžnou spolupráci s žádnou státní bezpečnostní agenturou. Jsme soukromá kyberbezpečnostní společnost. Důvodem, proč jsme s BIS spolupracovali, je to, že jsme byli obětí útoku a sídlíme v Česku. Případně s úřady komunikujeme, když zaznamenáme nějakou nekalou činnost. Vždy jde o komunikaci typickou pro daný případ.

V čem přesně vám BIS a česká policie pomohly?

Jsme firma sídlící v této zemi, což nám vedle určitých povinností dává i určitá řekněme privilegia. V tomto případě jím bylo to, že jsme mohli zaklepat na něčí dveře a požádat o pomoc. BIS nám pomohla s nasměrováním toho, o co útočníkům jde a kudy se mohli vydat. Zároveň jsme komunikovali s britskými úřady, protože námi koupený Piriform (autoři CCleaneru – poznámka redakce) sídlí ve Velké Británii. Díky tomu můžeme získat informace o dalších datech a ve vyšetřování se dostat i za hranice toho, co můžeme my.

Má BIS vysoké technické kapacity?

Ano, ví, co dělají. Zjistila jsem, že jsou dobří. Příjemně mě to překvapilo (smích). My jako techničtí lidé jsme poměrně nároční v tom, když si o technických věcech máme s někým povídat a odborně vše řešit. Nemáme v tomto ohledu moc empatie. V BIS jsme našli schopného partnera.

Jste spokojení s akvizicí Piriformu, respektive CCleaneru? Prozatím se kolem něj točí samá kauza a vypadá spíše jako zadřená tříska…

Jako šéf kyberbezpečnosti se musím na situaci dívat tak, že ať už se firma rozhodne vydat jakýmkoliv obchodním směrem, mojí úlohou je ji ochránit. Můžu upozorňovat, ukazovat potenciální rizika a tak dále. Zároveň jsem při koupi Piriformu ještě v Avastu nebyla.

Proč se útočníci „pořád“ zaměřují zrovna na CCleaner?

Klíčem jsou zákazníci, kteří CCleaner používají. Myslíme si, že cílem útoku není CCleaner jako takový, ale supply chain, který je s ním spojený. CCleaner je cestou a způsobem, jak se dostat k našim zákazníkům. („Tento typ útoku se zaměřuje na dodavatelské řetězce a není při něm hlavním cílem firma samotná, nýbrž její zákazníci,“ potvrdila i BIS – poznámka redakce.) Musíme mít nulovou toleranci k tomu, aby bylo možné skrze naše produkty napadnout naše zákazníky.

Budete následkem diskutovaného útoku zavádět nějaké nové procesy či pravidla?

Ano, mám sestavený zhruba roční plán. Chceme nabrat poměrně dost lidí se specifickými dovednostmi, vyškolit zaměstnance v síťové bezpečnosti a v jisté přísnosti se jako firma dostat na vyšší úroveň.