Mobilní operátoři chtějí kus televizních frekvencí. Internet už předběhl antény, říkají

Sledování televizního vysílání prostřednictvím klasického terestrického příjmu bude stále méně důležité. Tvrdí to Asociace provozovatelů mobilních sítí, která si u společnosti NMS Market Research objednala průzkum, jak Češi sledují televizní vysílání a videoobsah.

„My jako operátoři si myslíme, že vývoj konzumace televizní zábavy je třeba měřit podle reality, co před televizí dělám a z jaké platformy na obsah koukám,“ nabádal prezident asociace Jiří Grund na konferenci Digimedia. „Terestrika má své místo i po roce 2030. Neříkáme, že má skončit. Ale nejsme přesvědčeni, že musí zabírat celou šířku pásma 600 MHz. Nebude ho potřeba tolik. Část půjde využít pro mobilní služby,“ zdůraznil Grund.

Kmitočtové spektrum označil za národní bohatství, které je nutné využít efektivně, konkrétně pak ke službám, které si lidé žádají. Kdyby operátoři získali kus pásma 600 MHz, mohli by například dokrýt rychlým internetem odlehlejší oblasti. „Anebo ho budeme využívat neefektivně, abychom udrželi status quo, který tu máme několik posledních desetiletí,“ poznamenal.

Grund přesvědčoval účastníky konference, že Češi dnes konzumují videoobsah na streamovacích platformách, přes červené tlačítko nebo v IPTV. Naopak DVB-T2 podle něj ustupuje do pozadí. „Když si dnes pustíte televizní přístroj, vstupujete do světa digitální zábavy. A vybíráte si, co budete dělat, jestli si pustíte ČT24, nebo Netflix,“ podotkl Jiří Grund.

Průzkumy o významu terestrického vysílání v tuzemských domácnostech jsou podle něj zkreslené tím, že se ptají na možnost přijímat DVB-T2 přes anténu, ne na skutečné využívání. „Musíme se začít ptát, na co se lidé dívají ty 3,5 hodiny, které denně stráví před obrazovkou, a z jakého zdroje,“ vyzval prezident asociace operátorů.





Naprostá většina českých domácností má podle představeného průzkumu nějakou alternativu k DVB-T2. Na výhradně terestrickém příjmu jsou prý závislá jen tři procenta domácností, kde z nějakého důvodu není možné využít satelit, zřídit IPTV anebo se připojit na kabelovou televizi.

Objednaný výzkum probíhal od 28. dubna do 7. května na internetu, agentura NMS Market Research se ptala 1520 respondentů ve věku od 15 do 75 let. Podle tohoto průzkumu klesne v následujících letech podíl domácností spoléhajících na vysílání „přes anténu“ ze současných 56 % na 42 %. „U mladších generací ztrácí relevanci,“ tvrdí průzkum.

Data shromážděná pro operátory ukazují, že například ve věkové skupině 18 až 24 let pocházelo 75 % obsahu, který sledovali respondenti na hlavní televizi, z internetu. 15 % obsahu pak pocházelo z klasické antény a 10 % ze satelitu nebo kabelového vysílání.

U celkové populace pak prý 40 % obsahu sledovaného na televizi pochází z internetu. Průzkum tam započítává HbbTV, pořady a videa přes internet (například v aplikaci YouTube), streamovací služby, ale také IPTV. „Pokud se budeme bavit o budoucnosti pásma 600 MHz, měli bychom jednoduše tento fakt reflektovat,“ naléhal Jiří Grund.

24 % stávajících uživatelů plánuje omezit terestrický příjem, anebo úplně přestat sledovat DVB-T2. Stejně tak bude podle průzkumu klesat zájem o kabelovou televizi nebo satelit.

Nejvíce posílí streamovací služby, které plánuje více než dnes sledovat pětina stávajících diváků, více sledovat plánují lidé i HbbTV (14 % lidí plánuje více sledovat skrze „červené tlačítko“), pořady na internetu, např. na YouTube (13 %), a IPTV (12 % stávajících diváků plánuje sledovat více). Dalších 10 % českých domácností navíc zvažuje v blízké budoucnosti televizi s širší nabídkou programů nově pořídit.

„Je patrné, že lidé stále více obsahu v televizi sledují pomocí internetu. Televizi připojenou k internetu má 6 z 10 Čechů, a do budoucna bude navíc podíl ještě růst,“ uvedl spoluautor výzkumu z agentury NMS Market Research Vít Pavliš v tiskové zprávě, kterou agentura dodatečně rozeslala.

Průzkum dále tvrdí, že téměř 6 z 10 domácností již využívá nějakou streamovací službu, přičemž nejpopulárnější jsou Netflix, Voyo a HBO Max. Televizi s širší nabídkou programů (ať už IPTV, satelitní, nebo kabelové vysílání) pak využívá 7 z 10 domácností, nejoblíbenějšími jsou O2 TV, následuje Vodafone TV, Skylink a T-Mobile TV.

Jiří Grund částečně zpochybňoval data, která vyplývají z elektronického měření sledovanosti a z kontinuálního výzkumu, zajišťovaného pro Asociaci televizních organizací agenturou Nielsen Admosphere. „Pokud se porovnávají dva výzkumy, je potřeba se zamyslet, co je základ. Protože znám výzkumy NMS, tak předpokládám, že byl metodicky dělaný na online populaci. To znamená, že se tam odřízli starší spoluobčané, kteří si neporadí s technologiemi,“ reagovala na prezentaci Tereza Šimečková z agentury Nielsen Admosphere.

„Uvědomujeme si, že je tu cílová skupina lidí v důchodovém věku, kteří nejsou s technologiemi kamarádi. Ale zároveň si uvědomujeme, že za deset dvacet let tady tato cílová skupina bohužel nebude. A místo ní bude nastupovat současná mladá generace. Pokud budeme dělat rozhodnutí, která mají platit za deset dvacet let, musíme sledovat trendy,“ opáčil Jiří Grund.

„Tereza byla velmi diplomatická, mně to připadalo jako totální žonglování s čísly,“ ozval se generální ředitel České televize Petr Dvořák. „Měření, které používají televize, rozhodně neměří jenom to, jestli dotyčný divák má zapojenou anténu do televize. Je mnohem komplexnější. V prezentaci mi chybělo jedno číslo. Vysokorychlostní internet je dnes k dispozici u 55 % českých domácností. Pokud vím, Česká republika je na zhruba 22. místě v Evropě. V Polsku je to 70 %, v Německu je to 75 %. Vysokorychlostní připojení je základní podmínkou, aby člověk mohl přijímat videoobsah v dobré kvalitě,“ poznamenal.

A bez odezvy nezůstaly výroky prezidenta asociace mobilních operátorů také u těch, které šíření televizních stanic v DVB-T2 živí, tedy u majitelů vysílačů. „Pokud se bavíme o efektivitě kmitočtového spektra, DVB-T2 využívá spektrum na hraně fyzikálních zákonů a možností. Mobilní operátoři mají k dispozici paralelně, symetricky, bandwidth na downlink i uplink. Využití uplinku je minimální. Jsou to mobilní operátoři, kdo by se měl podívat, jestli optimálně využívají spektrum a jestli bychom si ho nemohli naopak my vzít kus zpátky. O DVB-T2 je celkem zájem, jak se v poslední době ukazuje,“ vzal si slovo generální ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník.





„Až se zamyslíme nad tím, nakolik efektivně jsou využívána spektra, která už byla mobilním operátorům postoupena, tak může následovat debata. Nicméně to rozhodnutí bude nakonec politické,“ zmínila Nikola Chrenčíková Pařízková za firmu Digital Broadcasting. Ocenila, že Český telekomunikační úřad i Ministerstvo průmyslu a obchodu podporují zachování pásma 600 MHz pro terestrické televizní vysílání. Právě pro DVB-T2 Multiplex 24 by byly zásahy do pásma zásadní.

„Do roku 2030 je všechno jasné, tam žádná změna nenastane. Předpokládám, že pozice, se kterou Česká republika pojede na Světovou radiokomunikační konferenci, bude vyvážený kompromis. Chceme postupovat v souladu s členskými státy EU. Žádné ohrožení terestriky nehrozí, pro mě je její využitelnost jedním z důležitých úkolů,“ uklidňoval šéf telekomunikačního úřadu Marek Ebert.