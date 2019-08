 »  Nejrychlejší AI čip světa má Huawei, exFAT jako součást jádra Linuxu, žaloba na Elissona

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft zveřejnil technickou specifikaci formátu exFAT a chce ho uvolnit také do Open Invention Network Linux System Definition. Redmond by tak chtěl podpořit začlenění exFAT, který se používá zejména u paměťových karet, do jádra Linuxu. To je velký obrat oproti tomu, kdy Microsoft svůj formát různě chránil a licencoval. Situaci více rozebírá The Register.

Zakladatel a CTO Oraclu Larry Ellison a jeho současná co-CEO Safra Catz čelí žalobě od několika členů představenstva této společnosti, píše Reuters. Důvodem je akvizice podniku NetSuite, kterou Oracle získal za 9,3 miliardy dolarů. Elisson se totiž koncem devadesátých let na vzniku NetSuite podílel a v době prodeje byl stále největším akcionářem. Dle žaloby se tak měl dopustit obohacování, a to i proto, že odkupní cena byla výrazně nad hodnotou akcií. Oracle mimo jiné NetSuite (který má velký vývoj v Brně) kupoval kvůli tomu, že včas nestihl naskočit na cloud.

Xilinx vydává největší FPGA čip světa. Jmenuje se Xilinx Virtex UltraScale+ a nejvyšší model VU19P má 35 miliard tranzistorů, je vyráběn pomocí 16nm technologie, má 8,9 milionu logických buněk a propustnost 1,5 Tb/s.

Huawei zase vydává Ascend 910, který označuje za nejrychlejší AI čip na světě. Číňané Ascend představili před rokem, nyní ale míří na trh. Čip zvládá 256 teraFLOPS (FP16 a 512 teraOPS), má maximální spotřebu 310 wattů a je vyroben 7nm technologií. Google TPU 2.0 přitom zvládá 180 teraFLOPS a Nvidia Tesla V100 pak 125 teraFLOPS. Huawei také na veletrhu IFA v Berlíně představí mobilní čipset Kirin 990, který rovněž využije 7nm proces a zřejmě nabídne podporu 5G.

Prvním modelem s novým Kirinem by měl být high-endový smartphone Huawei Mate 30 Pro. Podle Reuters ovšem Huawei pro tento přístroj nezískalo licenci od Googlu,a bude tak telefon dodávat bez jeho služeb a aplikací. Stojí za tím embargo ze strany USA, kdy Huawei získává pouze podporu pro již licencované produkty. Uvedení na trh chce přesto risknout.



Autor: Newzoo Videoherní byznys v roce 2019

VMware se dle očekávání vydal na velké nákupy. Za 2,7 miliardy dolarů kupuje Pivotal a za 2,1 miliardy dolarů pak získává Carbon Black. Díky Pivotalu získává VMware možnost více dělat cloudový byznys díky Cloud Foundry a nástrojům pro vývoj cloudových aplikací. Carbon Black pak umožňuje tyto aplikace zabezpečit. VMware tento týden představil řadu novinek na konferenci VMworld 2019, v Evropě je pak na stejnojmenné předvede v listopadu.

VMware má rovněž nového CTO, stal se jím dosavadní viceprezident Cloud Architecture Greg Lavender. Ray O'Farrell se přesouvá na pozici šéfa cloudových aktivit.

Vyšel Thunderbird 68, jehož hlavní novou funkcí je podpora rozšíření skrze WebExtensions. E-mailový klient tak navazuje na Firefox, který tuto podporu má už nějakou dobu. Thunderbird 68 má i nové hlavní menu, vylepšenou správu příloh a další.

Globální byznys s videohrami letos dosáhne na 152 miliard dolarů, počítá Newzoo. Necelou polovinu, tedy 68,5 miliardy dolarů, mají tvořit mobilní hry, které meziročně přidají 10,2 procenta. Mobilní hry zároveň tvoří 33 procent stažení aplikací. Konzole jsou rovněž velké (47,9 miliardy dolarů a meziroční růst 13,4 procenta). V dalších letech se počítá s podobnými růsty celého trhu.