Nová 3D tiskárna od Průši, Síkela lobboval v Intelu, Twisto zase mění majitele a Mall je ve ztrátě

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Po dlouhém čekání přichází 3D tiskárna Original Prusa MK4. Využít lze 32bit architekturu s podporou ethernetu a Wi-Fi, barevný displej nebo nový Nextruder. MMU3 umožňuje automatické nasazování strun. Hotové MK4 vyjdou na 27 990 korun. Levnější verze pro vlastní seskládání bude během dvou týdnů k předobjednání za 20 990 korun. K MK3S+ si lze koupit kity pro upgrade.

Ve věku 94 let zemřel Gordon Moore, spoluzakladatel společnosti Intel a autor takzvaného Moorova zákona. Dnes se vedou debaty, zda tento zákon stále platí. Pokud ne, i tak vydržel asi padesát let.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v USA lobboval v Intelu. Americká firma v Evropě bude investovat 33 miliard eur včetně nové továrny ve východním Německu a rozšíření produkce v Irsku. Na to navážou investice do R&D a podobně. Zde se nabízí prostor pro rozšíření aktivit Intelu u nás, který má FPGA vývoj v Brně.

Tchaj-wan dokončuje první investice startupů v Česku a na Slovensku. Státní fond Taiwania Capital má k dispozici necelých pět miliard korun pro střední a východní Evropu, díky politice má až 80 procent z toho jít do Česka, Litvy a na Slovensko. Před dokončením jsou investice do pražských tvůrců VR brýlí VRgineers a slovenských senzorů a softwaru Sensoneo.





Původem české Twisto opět mění majitele. Australský Zip se ani ne po dvou letech těchto aktiv zbavuje. Nový kupující není známý. Prodejní cena je 290 milionů, při předchozím prodeji byla hodnota ztrátového fintechu 2,5 miliardy. Více píše E15.

Mall Group loni byla v miliardové ztrátě. Tržby činily patnáct miliard. Ukazují to výsledky polské společnosti Allegro, která Mall vlastní. Ta také uvedla, že se chystá na spuštění Allegro.cz. V Mallu se mírně propouštělo.

Samsung chystá útok na české mobilní sítě. Měl by se stát vážným zájemcem o to být dodavatelem další generace, tedy 6G. Jihokorejci už vyhráli velké 5G dealy v USA nebo Japonsku. Větší expanzi zatím nedělali kvůli nedostatku kapacit, na 6G už ale mají být připraveni v mnohem větším měřítku. Dává to smysl i z toho důvodu, že Huawei na některých trzích mizí kvůli zákazům. Ty jsou ve hře i u nás.

Samsung během dvaceti let investuje 230 miliard dolarů do výroby čipů. Rozšíří obří komplex u Soulu. Do Evropy se mu kvůli regulacím nebo drahým energiím nechce. Debatuje se ale o možné produkci čipů do aut, kde Samsung začíná být aktivní.

Čapkovo dílo R.U.R. brzy vyjde také jako komiks. Ilustraci zpracoval Vojta Rejl, komiksovou podobu textů vytvořila Lenka Pipková.

Bylo představeno Arduino UNO R4. Jeho součástí je ARM Cortex-M4F s frekvencí 48 MHz, konkrétně jde o Renesas RA4M1. Dále lze využít 32 kB SRAM, 256 kB flash a 8 kB pro data.

ARM výrazně zdraží procesory i telefony, protože hodlá více tlačit na příjmy ze svého IP, rozebírá Cnews.cz. Web také píše o základní desce MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi, což je deska s AM5 s dobrou cenou a kvalitou. Konečně se platforma AM5 stává dostupnější.

Jazykové modely typu ChatGPT už slouží jako nástroje pro páchání zločinů. Zločinci jsou obvykle velice rychlí v nasazování nových technologií, upozorňuje Europol.

Microsoft představil Security Copilot, tedy další produkt s názvem Copilot. Kombinuje ChatGPT-4 s AI modelem Microsoftu, který se učí na bilionech bezpečnostních signálů. Tato kombinace má pomáhat s kybernetickou bezpečností. Hlásit se lze do testovacího provozu.

Technologie cuLitho od Nvidie výrazně zrychluje návrh čipů. Konkrétně řeší výpočet fotomasky pro přenesení návrhu čipů na wafer. Technologie by se kvůli sankcím neměla dostat do Číny. S integrací začaly ASML, Synopsys a TSMC.

Blender 3.5 je zde. Renderovací jádro Cycles dostalo různé optimalizace. Dále přibyla podpora Open Shading Language přes rozhraní Nvidia OptiX.