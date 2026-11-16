Nvidia jim stopla vývoj a způsobila bolehlav. Podívejte se na „vykuchaný“ router, kterým se MikroTik vrací do hry

Síťové routery jsou do jisté míry klasické počítače a lze u nich pozorovat zajímavé inovace z pohledu využití čipů a dalších hardwarových komponent. Během nedávné návštěvy Lotyšska jsem nahlédl do “vnitřností” novinky od tamní společnosti MikroTik, která je známá a populární i na našem trhu. Jedná se o vlajkovou platformu MikroTiku z nové generace routerů Cloud Code, označení je Hybrid Core Router.
V naší galerii se můžete podívat do útrob modelu CCR3232-16XG-4DS-2DQ, který se teprve chystá na trh. MikroTik v něm poprvé použil serverový ARM procesor Ampere Altra od společnosti Ampere Computing. Tu založila bývalá prezidentka Intelu Renée James a docela s ní slaví úspěch.
Tyto čipy jsou například součástí cloudů Microsoft Azure, Google Cloud nebo Oracle Cloud. Mají hodně jader a linek PCIe, vyrábí se 7nm procesem TSMC (FinFET) a jde o konkurenci pro další serverové ARMy jako AWS Graviton, které získávají stále větší tržní podíl na úkor x86 (Intel a AMD). Zatímco Ampere v serverech už je poměrně běžná věc, u routerů jsem na něco takového narazil poprvé.
Klídek a pohoda s fyzickými jádry
Ampere Altra nabízí až 128 fyzických jader (modely Max) s frekvencí až tři GHz. MikroTik ve svých routerech bude dodávat verze s 32 a 64 jádry, a to bez hyperthreadingu, respektive SMT. Altra používá jádra ARM Neoverse V1 na 64bitové architektuře ARMv8.2+. Každé z jader je plnohodnotné fyzické jádro s jedním vláknem, vlastní L1 cache (64 K I + 64 K D) a privátní 1MB L2 cache.
Podle firmy při zpracování síťových paketů a BGP aktualizací nedochází k takzvanému efektu noisy neighbor, kdy si dvě virtuální vlákna na jednom fyzickém jádře navzájem kradou cache a výpočetní jednotky. Latence zpracování paketů zůstává konstantní a prediktabilní i při vysokém zatížení.
Dále je k dispozici 128 linek PCIe 4.0 s teoretickou propustností 256 GB/s v jednom směru, což umožňuje připojit přepínací čip širokou a rychlou sběrnicí a zabránit zahlcení interního propojení (CPU-to-switch bottleneck).
MikroTik uvádí, že předchozí generace jeho routerů, například ty s čipem od Annapurna Labs (součást AWS) narážely na limit omezeného počtu linek PCIe 3, což limitovalo objem provozu, který mohl téct z přepínacího čipu do CPU, typicky pro zpracování šifrovaného provozu, komplexní firewall nebo fronty QoS, které nelze odlehčit na ASIC. Teď má tedy řešení.
Procesory podporují osm kanálů pamětí DDR4-3200 (ECC) a až 16 slotů s celkovou kapacitou čtyři TB. MikroTik nabízí router s až 64 GB RAM (Rambus a Nanya), což už jsou parametry i pro náročnější provozy. Opět jde o výrazný upgrade proti předchozím modelům MikroTiku.
Bolehlav s čipy
Nasazení Ampere Altra je zároveň pokračování složité anabáze s dřívějšími dodavateli čipů. MikroTik v roce 2012 nasadil v první generaci routerů Cloud Core čipy TILE of firmy Tilera s úspornými 64bitovými jádry RISC. Firmu Tilera o dva roky později koupil EZchip, který v roce 2016 přešel pod Mellanox a o další čtyři roky pod Nvidii. Ta se zaměřila na své propoje v rámci AI datacenter či SmartNIC a vývoj čipů TILE zmrazila, což MikroTik musel vyřešit přechodem jinam. Mezitím ale ztrácel tržní postavení.
Architektura Tilera spoléhala na masivní paralelismus. Výkon jednoho samostatného jádra TILE-Gx (až 1,2 GHz) byl slabý. Protokol BGP a přepočet směrovacích tabulek probíhal v tehdejším RouterOS 6 primárně v jednom vlákně. Když zákazník nahrál plnou BGP tabulku, procesor s 72 jádry plně vytížil jedno jediné jádro na sto procent, zatímco zbylých 71 jader zahálelo. Výpočet trval dlouhé minuty.
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Pokud bylo potřeba prohnat routerem jeden nešifrovaný nebo IPsec tok o vysoké rychlosti (například 10 Gb/s z jednoho zdroje na jeden cíl), jedno jádro Tilery ho nedokázalo odbavit a celková propustnost jednoho toku byla omezená.
Čipy TILE-Gx byly plně softwarově řízené směrovače, procesor řídil každý jeden paket od příjmu po odeslání. Čipy dále Neměly integrovanou moderní L3 akceleraci v podobě přepínacího ASIC čipu (hardwarový L3 offload). Veškerá práce, včetně L2/L3 přepínání, musela jít přes procesor.
Objevovaly se i další problémy. Procesory TILE-Gx vyžadovaly třeba speciální kompilátor (GCC se specifickým počtem závislostí) a upravené linuxové jádro. Vývojářský tým MikroTiku musel vynakládat značné úsilí jen na to, aby udržel RouterOS funkční na této ojedinělé architektuře, zatímco zbytek světa přecházel na standardizovaný 64bitový ARM a x86.
Pro 200G a 400G sítě
Aby MikroTik mohl opustit Tileru, musel kompletně přepsat jádro RouterOS. Verze sedm přinesla nové jádro Linuxu, ale hlavně vícevláknové směrovací procesy (Multi-Threaded BGP/OSPF).
MikroTik během přechodu na 64bitový ARM nejdříve nasadil zmíněné čipy Annapurna Labs. Ty vyřešily jednovláknový výkon a přinesly hardwarový L3 offload, ale 16 jader bylo stále málo pro roli centrálních páteřních routerů. Ampere Altra je dalším logickým pokračováním.
Nový router používá přepínací čip Marvell Prestera 98DX7335, což je 5nm ASIC. Celková přepínací kapacita činí 1,6 Tb/s (plný duplex). Součástí je plná podpora hardwarového směrování na vrstvě L3. Čip odbavuje rutinní směrování (FastTrack, L3 forwarding, ACL, NAT) rychlostí linky bez zatěžování CPU, zatímco procesor Ampere Altra obsluhuje řídicí rovinu (BGP, OSPF, MPLS signalizaci, komplexní firewalling, kontejnery).
Nový router má k dispozici dva porty 200G QSFP56, čtyři porty 50G SFP56 a šestnáct portů pro 10G Ethernet. Na všech portech je MACSec 802.1AE. Přístroj se v racku vejde do 1U. Cena zatím nebyla stanovena.
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