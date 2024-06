Onsemi v Rožnově propustí desítky lidí, Starlink má nové mini antény, Huawei HarmonyOS v Číně porazil iOS

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Kolem chystané investice dvou miliard dolarů do čipové výroby Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm bude ještě živo. Firma tam propouští desítky lidí, což ale expanzi nemá ovlivnit. Problémy ale mohou nastat v Bruselu, kde Evropská komise musí udělit notifikaci související s posuzováním férové hospodářské soutěže. To souvisí se stáními pobídkami. Ty ale dávají na čipové továrny všechny země. Většina projektů Evropě včetně Intelu, TSMC, Infineonu a Wolfspeedu v Drážďanech zatím stojí, protože Komise notifikace stále nevydala. Projekty za vyšší desítky miliard eur tak naberou zpoždění a hatí plány EU na navýšení podílu výroby. Onsemi má také konkurenci v evropské STMicroelectronics (vývoj s 200 lidmi je i v Praze), která už má schválený projekt za pět miliard eur na Sicílii. V něm bude, stejně jako chce Onsemi v Rožnově, vyrábět čipy na bázi karbidu křemíku.

Slovenská vláda a Rusko znervózňují technologické firmy. Jsme špatný cíl jejich boje proti kapitalismu, vzkazuje šéf Esetu. Aneb reportáž ze Slovenska, kde exodus vysokoškoláků dosahuje dvaceti procent.

Skupina Thein Tomáše Budníka a J&T kupuje další českou technologickou firmu. Jde o od roku 1990 fungující Your System. IT sekce Theinu se má letos dostat na tržby kolem dvou miliard korun a zařadí se tak mezi největší české skupiny tohoto druhu – Aricomu (KKCG), Seyfor a Sudop CIT.





Nvidia se tento týden stala nejhodnotnější firmou světa. Překonala Apple i Microsoft a na burze dosáhla na hodnotu 3,349 bilionu dolarů. Růst akcií za poslední rok činil 209 procent, za pět let o 3,5 tisíce procenta. AI jízda zatím neopadá.

Jeden ze zakladatelů OpenAI Ilya Sutskever založil novou firmu Safe Superintelligence. Stalo se tak měsíc po jeho odchodu z OpenAI, kde byl hlavním vědcem. Sutskever se dlouhodobě zabývá bezpečnou AI, viz například tento blog.

Největší objem mezi evropskými firmami zabývajícími se generativní AI posbíraly startupy z Francie. Jsou tam známé značky jako Mistral nebo Hugging Face. Silná je také Velká Británie (Stabilit AI a další), Německo (třeba Aleph Alpha) nebo Izrael.

Jak vypadá takový AI cluster obsahující sto tisíc karet Nvidia H100? SemiAnalysis to velmi pěkně a podrobně rozebírá.

Starlink pomalu začíná nabízet anténu Starlink Mini. Oproti té původní je menší a relativně dobře přenositelná. Vyjde na 599 dolarů plus 30 dolarů měsíčně za roamingový tarif, zatím pouze v USA. V Číně zase vytvořili OneLinQ, který Starlink značně připomíná.

Pokus USA o zničení čínské firmy Huawei se vrací jako bumerang, firma se naopak stává silnější a méně zranitelnou. Alespoň podle textu od The Economist. Připomeňme, že Huawei čelí rozsáhlým americkým sankcím nebo tlaku na zákazy v sítích a IT systémech ve spojeneckých zemích. Economist se také věnuje vzestupu čínské vědy.

Operační systém HarmonyOS od Huawei už se v Číně stal dvojkou na trhu. Podařilo se mu sesadit iOS od Applu. Android je stále jedničkou. HarmonyOS je čínská náhrada Androidu, kterou Huawei začal ve velkém rozvíjet až pod tlakem amerických sankcí, protože firma ztratila přístup ke službám Googlu. Nyní je reálné, že HarmonyOS získá velmi silné postavení na domácím velkém trhu (jde o univerzální systém nasazovaný v další elektronice či autech) a Čína ho začne vyvážet. Už na MWC v Barceloně ho například prezentovala jako bránu do Číny. To znamená, že zahraniční firmy budou muset vytvářet appky pro HarmonyOS, protože systém kvůli tržnímu podílu nebude možné ignorovat. Huawei díky sílící pozici získává sebevědomí a zvažuje, že zavede provizi za in-app nákupy. Aktuálně dává vývojářům velmi štědré podmínky.

A ještě jeden důsledek sankcí. Vliv Huawei na ekosystém AI akcelerátorů do datacenter v Číně rychle roste. Karty Ascend už mají 40 hardwarových, 1600 softwarových a 2900 aplikačních partnerů. Ascend je alternativa pro Nvidii, ukázky čínských serverů jsme přinesli zde.

Čínský výrobce paměťových čipů YMTC si užívá růst. Stal se preferovaným dodavatelem do projektů, které souvisí s vládou a státem. Jde o další důsledek sankcí a obchodní války. YMTC je čínská alternativa SK Hynixu, Samsungu nebo Micronu.

TSMC má další vítězství nad Samsungem v zakázkové výrobě čipů. Google a Qualcomm tam realizují 3nm výrobu. Připojí se k Nvidii, Intelu, Applu, AMD a MediaTeku. Například pátá generace čipů Google Tensor používaných v Pixelech už nebude v podstatě Exynos, který dost topí a není efektivní (Tensor G4 u Pixelů 9 stále bude Samsung). Samsung má poslední dobou problémy s efektivitou a yieldem, šéf polovodičové sekce byl odvolán. Firma chce dramaticky vylepšit situaci u chystaného 2nm procesu. K tématu také naše reportáž z Koreji.

Na darkwebu jsou údajně k dispozici citlivé informace ukradené z AMD. Zlobivci tam mají za úplatu nabízet seznam zákazníků nebo specifikaci budoucích produktů.

Prokuratura Mezinárodního trestního soudu vyšetřuje kybernetické útoky Ruska na civilní infrastrukturu Ukrajiny jako možné válečné zločiny. Měly ohrožovat životy třeba tím, že narušovaly dodávky vody, elektřiny, práci záchranářů a podobně. Rusko na Ukrajinu kyberútočí dlouhodobě, šlo o jednu součást invaze, které měla zemi ochromit při vpádu vojsk.

Microsoft ve Španělsku investuje 7,2 miliardy dolarů do datových center. Navazuje na nedávno oznámený podobný krok hlavního konkurenta Amazon Web Services, který v zemi investuje 15,7 miliardy eur. Ze Španělska se tedy brzy stane klíčový evropský hub pro datacentra spojená s cloudem a AI. Amazon zase pošle do Německa do roku 2026 dalších deset miliard eur, část také do cloudu.

Britský antimonopolní úřad CMA se podívá na zub převzetí Juniper Networks ze strany Hewlett Packard Enterprise. Jde o transakci za 14 miliard dolarů s velkým dopadem na trh se síťařinou. CMA je v počáteční fázi šetření a chce se zaměřit na to, zda obchod nebude mít značné dopady na konkurenční prostředí.

Google přinese velké změny na pozadí operačního systému Chrome OS. Ten teď využívá základy distribuce Gentoo s tradičním kernelem. Nově tam bude operovat jádro připravované pro Android. To by mimo jiné mělo přinést o něco lepší podporu aplikací z Androidu. Zatím není jasné, kdy budou změny nasazeny.

Notebook Framework Laptop 13 bude možné používat s procesorem RISC-V. Předělat ho půjde pomocí nové desky s procesorem StarFive JH7110.

