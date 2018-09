 »  Otazníky kolem Googlu a Číny, Alexa v mikrovlnkách a co udělá 45 minut výpadku Facebooku

Apple komusi smazal zakoupené filmy a média začala řešit aféru. Jenže se brzy ukázalo, že si dotyčný v Applu přepnul region, a tím pádem ztratil k regionálně omezeným filmům přístup. Takže to samozřejmě není aféra týkající se Applu, ale další ukázka nesmyslného teritoriálního systému autorského práva. Toho práva, které se zásahem Evropské unie mimochodem stalo ještě více teritoriální. Viz No, Apple didn't delete that guy's movies. Here's what really happened.

CEO Googlu Sundar Pichai popírá práce na Dragonfly, vyhledávači, který sleduje uživatele, cenzuruje výsledky a Číně má umožnit dohled nad uživateli i obsahem. Udělal to v e-mailu poslaném do firmy, ve kterém vyjadřuje i potřebu, aby Google zůstal politicky neutrální. Předmětný e-mail najdete v E-mail: Google CEO denies bias in search results a celé je to poněkud v rozporu s tím, že Google měl vynutit smazání memoranda, ve kterém zaměstnanci protestovali proti specifické verzi Googlu (označované jako Dragonfly) pro Čínu. O tom je řeč v GOOGLE SUPPRESSES MEMO REVEALING PLANS TO CLOSELY TRACK SEARCH USERS IN CHINA.

Skoro polovina všech telefonátů v USA v příštím roce budou podvody. Většina podvodníků bude využívat lokální prefixy. To proto, aby uživatelé telefon zvedli, nebo pro to, aby oběť zavolala zpět. Ve skutečnosti půjde o volání na drahé číslo. V Česku už podobné podfuky známe také, běžně vám bude volat neznámé číslo z Tuniska, které začíná dvojkou stejně jako Praha. Viz Almost half of US cellphone calls will be scams by next year, says report.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Google předává AMP do modelu otevřené správy. To je poměrně dost dobrá zpráva, která by mohla pomoci tomu, že AMP přestane být snahou zlikvidovat otevřený internet a platné standardy. Viz An open governance model for the AMP Project a A new governance model for AMP #1. Více se o Accelerated Mobile Pages (AMP) můžete dočíst v trojdílném seriálu na Lupě.

45 minut výpadku Facebooku? 2,3% růst provozu na webu, 11% zvýšení přímé návštěvnosti webů, 22% navýšení otevírání dalších aplikací, 8% navýšení vyhledávání. Vlastně by asi neuškodilo ten Facebook kompletně zrušit.

SOFTWARE

90 % amerických hráčů hraje hry na mobilních zařízeních, 59 % je multiplatformních. Hry v USA přitom hraje 211,2 milionu lidí. Mobilní zařízení znamená tablet či mobil. 52 % hraje hry na počítači, konzole jsou na třetím místě s 43 %. Hry navíc tvoří až 16 % týdenního volného času, 18 % zabírá internet, 15 % poslouchání hudby a 13 % sociální média. Viz NPD: 90% of U.S.’s 211.2 million gamers play on mobile, 59% are multiplatform.

Data Studio od Googlu je nově volně dostupné. Viz Data Studio is now generally available.