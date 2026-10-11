Paměť z jednoho atomu, AI agenti dělají kvantový výzkum, srovnání kvantových procesorů

Kvantové počítače
Společnost Quantum Source představila technologii QS‑LINK, kvantový propojovací systém využívající jediný zachycený atom rubidia jako kvantovou paměť pro vytváření provázání mezi vzdálenými kvantovými procesory. Na rozdíl od běžných fotonických přístupů, které vyžadují současný příchod identických fotonů z obou procesorů, QS‑LINK ukládá kvantový stav prvního fotonu do atomu a čeká na příchod druhého, čímž odstraňuje hlavní omezení škálování distribuovaných kvantových systémů. Díky tomu může propojit různé hardwarové platformy, včetně supravodivých, iontových a fotonických procesorů i procesorů s neutrálními atomy, prostřednictvím standardních optických vláken při pokojové teplotě. Podle modelování by systém mohl vyžadovat přibližně šedesátkrát méně pokusů k vytvoření stejného počtu provázaných párů než konvenční lineárně optické metody, což z něj činí potenciálně důležitou technologii pro budoucí distribuované kvantové počítače a kvantová datová centra.
Nezávislá studie výzkumníků z Jülich Supercomputing Centre porovnávající deset kvantových procesorů společností Quantinuum, IBM a IQM ukázala, že procesory Quantinuum, zejména Helios‑1, zvládají operace nezbytné pro kvantovou korekci chyb výrazně spolehlivěji než konkurenční systémy. Výzkum se zaměřil na náročné operace, jako jsou měření během výpočtu, reset qubitů a podmíněné řízení, které jsou klíčové pro fault‑tolerantní kvantové počítače. Helios‑1 si zachoval užitečný výpočetní signál i v testech zahrnujících až 91 datových qubitů a tři různé rodiny korekčních kódů, přičemž dodatečná chybovost způsobená těmito operacemi byla výrazně nižší než u srovnávaných supravodivých procesorů. Autoři současně navrhli nový benchmark pro rychlé hodnocení připravenosti hardwaru na kvantovou korekci chyb, který by mohl usnadnit sledování pokroku bez nutnosti provádět kompletní QEC experimenty. Výsledky dále potvrzují silnou pozici architektury s uvězněnými ionty v závodě o fault‑tolerantní kvantové počítače.
Kvantový software a algoritmy
Společnost Haiqu představila platformu AgenticOS, která využívá týmy specializovaných AI agentů k automatizaci celého procesu kvantového výzkumu od rešerše literatury přes matematické odvození modelů až po přípravu experimentů pro reálný kvantový hardware. Klíčovým cílem je eliminovat takzvané „silent failure“, kdy běžné AI modely během vědeckých výpočtů nepozorovaně mění předpoklady nebo používají nepovolené aproximace, což vede k formálně správným, ale vědecky chybným výsledkům. AgenticOS proto kombinuje víceúrovňovou validaci, unit testy, klasické referenční výpočty a lidské schvalování. V demonstračních studiích platforma udržela správný vědecký protokol při simulaci přenosu protonu v molekulové chemii a v experimentu na kvantovém procesoru IBM snížila hloubku kvantového obvodu o 75 % při zachování shody s referenčními výsledky. Platforma tak představuje jeden z prvních pokusů vytvořit důvěryhodný „operační systém pro vědecké AI agenty“ zaměřený na kvantový výzkum a vývoj praktických kvantových aplikací.
Kvantová bezpečnost a sítě
Indická kvantová společnost QNu Labs ve spolupráci s BISAG-N a IIT Gandhinagar úspěšně předvedla první indické volnoprostorové spojení pro distribuci kvantových klíčů (QKD) na vzdálenost 5,56 kilometru. Během nočního testu bylo dosaženo chybovosti QBER pod pět procent a generování bezpečných klíčů rychlostí 230 až 260 bitů za sekundu. Demonstrace kombinovala hardwarový QKD systém Armos s platformou Vedic Kavach využívající postkvantovou kryptografii a kvantové generování náhodných čísel, což umožnilo úspěšné end‑to‑end šifrování a dešifrování testovacích zpráv. Výsledek je významný zejména proto, že volnoprostorové QKD představuje klíčový mezikrok k budoucím satelitním kvantově zabezpečeným komunikačním sítím a potvrzuje rostoucí ambice Indie v oblasti kvantově bezpečné infrastruktury.
Audit U.S. Government Accountability Office (GAO) zjistil, že žádná z 24 hlavních federálních agentur spadajících pod CFO Act není dostatečně připravená na přechod k postkvantové kryptografii (PQC). Ve zveřejněné zprávě GAO-27–108740 se uvádí, že ani jedna agentura plně nesplnila tři základní požadavky stanovené Office of Management and Budget (OMB): vytvoření úplného inventáře kryptograficky zranitelných systémů, odhad finančních nákladů migrace a praktické testování postkvantových algoritmů. Pouze jedna agentura dokončila inventarizaci prioritních systémů, většina organizací postrádá automatizované nástroje pro identifikaci kryptografie a 23 z 24 agentur dosud neprovedlo žádné provozní PQC testy. GAO zároveň upozorňuje na riziko scénáře „harvest now, decrypt later“, kdy protivníci již dnes shromažďují zašifrovaná data s cílem dešifrovat je po příchodu kryptograficky relevantních kvantových počítačů, které podle řady expertů mohou vzniknout již ve 30. letech tohoto století. Zpráva tak představuje jedno z nejostřejších varování, že i přes rostoucí tlak americké administrativy zůstává migrace federálních systémů na postkvantovou kryptografii výrazně pozadu.
Společnost Cisco prostřednictvím divize Outshift představila dva nové výzkumné prototypy pro distribuované kvantové výpočty: Quantum Network Controller a novou verzi Network-Aware Quantum Compiler v0.2.0. Quantum Network Controller zavádí koncept „Entanglement-as-a-Service“, který umožňuje aplikacím a kompilátorům požadovat provázání mezi vzdálenými kvantovými procesory bez nutnosti spravovat samotnou síťovou infrastrukturu, zatímco kompilátor v0.2.0 dokáže při rozdělování kvantových algoritmů mezi více QPU zohledňovat skutečné parametry sítě, jako jsou latence, ztráty, dostupnost provázání či omezení kvantové korekce chyb. Nová verze rovněž přidává podporu distribuované kvantové korekce chyb (dQEC), která je považována za klíčový předpoklad budoucích rozsáhlých fault‑tolerantních kvantových systémů. Cisco tím dále rozvíjí svoji vizi kvantových datových center, kde výpočetní výkon nevzniká na jednom obřím kvantovém procesoru, ale propojením většího množství menších kvantových zařízení prostřednictvím kvantové sítě.
Kvantový byznys, investice a politika
Australský startup FeBI Technologies získal investici 1,53 milionu dolarů na kvantové senzory pro testování krve.
Indický Quanfluence získal v sérii A 10 milionů dolarů na vývoj fotonických kvantových čipů.
Universal Quantum v sérii A získal sto milionů dolarů na vývoj kvantových počítačů na bázi uvězněných iontů.
Oratomic, který pracuje na kvantových počítačích na bázi neutrálních atomů, zveřejnil, že od investorů už získal přes 775 milionů dolarů.
Nvidia oznámila závazek investovat během příštích pěti let jednu miliardu dolarů do rozvoje americké vědy, superpočítačové infrastruktury a kvantových technologií. Investice byla představena na akci Science: A New Golden Age ve Washingtonu a navazuje na iniciativu Genesis Mission, kterou podporují U.S. Office of Science and Technology Policy a U.S. Department of Energy. Prostředky mají směřovat do výzkumných univerzit, kvantového výzkumu, cloudové infrastruktury pro vládní projekty a programů zaměřených na zdravotnictví, energetiku a materiálové vědy. Nvidia se zároveň zapojí do několika projektů druhé fáze Genesis Mission v oblastech kvantových počítačů, fúzní energetiky, návrhu akcelerátorů a mikroelektroniky.
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