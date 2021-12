Parlamentní listy mají za nesmazané urážky v diskusích zaplatit 150 tisíc Kč

Zajímavý verdikt padl v prvoinstančním řízení u Městského soudu v Praze. Vydavatel serveru Parlamentnilisty.cz, firma OUR MEDIA, podle něj má zaplatit odškodnění 150 tisíc Kč za to, že nechala v diskusi pod články urážlivé příspěvky, které zasáhly do práv jednoho ze čtenářů. Informuje o tom server Romea.cz.

Na soud se obrátil Jaroslav Suchý, kterému vadily diskusní příspěvky pod dvěma články na Parlamentních listech vydanými v roce 2011. Jeden z textů s titulkem „Ten, který pohladil Obamu, žaloval Kalouska. Prý ho zbil a okradl“ se týkal přímo jeho osoby, druhý pak pojednával obecněji o Romech.

V diskusi pod oběma z nich se objevily komentáře, které napsali anonymní přispěvatelé. Obsahovaly urážky a rasistické poznámky na adresu Suchého. Ten pak redakci několikrát kontaktoval s žádostí, aby komentáře smazala. Když se nedočkal reakce, obrátil se na soud s žalobou na ochranu osobnosti, za zásah do svých práv žádal celkem 200 tisíc Kč. Server nakonec komentáře smazal až v září 2014.

Soudkyně mu nakonec dala za pravdu a přikázala vydavateli, aby Suchému zaplatil 150 tisíc Kč. Verdikt ještě není pravomocný, zástupci vydavatele totiž serveru Romea.cz potvrdili, že se proti rozsudku odvolají a případ tak poputuje k odvolacímu soudu. „Nemůžeme ovšem primárně usuzovat na rasistický podtext. O rasistické urážky zde podle našeho názoru ani primárně nešlo,“ cituje server právničku vydavatelství.

Odůvodnění rozsudku zatím není k dispozici, takže zatím nejsou jasné konkrétní důvody, proč soud v první instanci žalobě vyhověl. Nevíme tedy, jestli vydavatele potrestal „jen“ za nesmazané urážky Jaroslava Suchého, nebo zda přihlédl i k jejich rasistické povaze.

Obecně samozřejmě platí, že podle § 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb. (o některých službách informační společnosti) je vydavatel odpovědný za obsah vložený na své stránky uživatelem, pokud mohl sám vědět, že je obsah protiprávní, nebo pokud se o jeho protiprávnosti prokazatelně dozvěděl a nic neudělal.