Politici by měli mít zájem, aby Česko mělo digitální suverenitu

Toto je textový přepis části podcastu s Josefem Šlerkou. Podporovatelé Lupa.cz zde mají po přihlášení ke svému účtu k dispozici transkript celého rozhovoru.

Nebudeme teď celý případ rekapitulovat. Pokud někdo bude chtít, tak článek na Investigace.cz je opravdu dlouhý a podrobný a na základě odtajněných rumunských dokumentů popsal asi všechno, co jsem pak byl schopný dohledat. Mě zajímají souvislosti, které ten případ vzbuzuje. Možná bych začal otázkou: je to první takhle prokázaná manipulace voleb prostřednictvím sociálních médií? Přijde mi, že kolem toho se celý případ točí. Je tady kampaň převážně na TikToku, ale i na jiných sociálních sítích, která měla podle odtajněných materiálů výrazně ovlivnit počet hlasů pro jednoho kandidáta. Je to precedens?

To je vlastně hrozně dobrá otázka. Máme závěry poměrně rozsáhlých vyšetřování ze Spojených států, kde se mluvilo o interferenci Ruska. Nicméně v případě Rumunska to je asi pravděpodobně vůbec poprvé, co několik tajných služeb – protože pod těmi materiály jsou podepsány jednotlivé tajné služby Rumunska – explicitně říká, že celá ta kampaň nese jaksi modus operandi nebo stopy ruského vstupu. Takže to je svým způsobem novum.

Nutno říct, že situace se mění velmi rychle, protože povzbuzená zprávou rumunských tajných služeb tuším minulý týden vydala podobný report o vměšování Ruska do moldavského referenda o tom, že má být ústavně zakotveno, že Moldávie směřuje do Evropské unie, moldavská tajná služba, která je ještě detailnější a popisuje tu operaci daleko podrobněji. Ale nutno taky říct, že v Moldávii je ta situace geopoliticky jiná, protože tam kromě kampaní na sociálních sítích bylo i přímé kupování hlasů, vyvolávání nepokojů v ulicích, tam to bylo opravdu velké vměšování.





V minulosti jsme velmi často byli svědky toho, že novináři byli schopni popsat nějaké vstupy, ale málokdy tajné služby nebo policie do toho přispěly svým vlastním potvrzením. Určitou výjimku ale máme v České republice: když se vrátíme zpátky ke kauze Lithium. Protože Aeronet, který s ní byl silně spojen, byl přímo označován za vlivový nástroj. A zároveň víme z tehdejších výzkumů, tuším že agentury Median, týmu Dana Prokopa, že skutečně když měli voliči uvádět, jakým způsobem se rozhodovali, tak kauza Lithium způsobila pohyb v dimenzi třeba 1,5 až 2 procenta směrem od sociální demokracie.

Takže tam dokonce máme i změřený nějaký konkrétní efekt. Ta dvě procenta v tehdejším kontextu jsou v podstatě zanedbatelná, protože sociální demokracie prohrála ty volby velkolepě a prohrála by je zcela určitě i bez kauzy Lithium. Nicméně pokud bychom mluvili o tom, že je šance nějakým způsobem hýbat vlivovou operací o 1 až 2 procenta hlasů a vrátili se zpátky k tomu, co jsme viděli v Rumunsku nebo v Moldávii, tak by ten obrázek byl radikálně jiný. Protože v Moldávii nakonec referendum vyšlo o drobné setiny procenta. To znamená, že už z toho můžeme nějakým způsobem skládat obraz a ten obraz je neveselý.

Dobře, ale v případě Rumunska mluvíme o tom, že kandidát měl ještě několik týdnů před volbami asi necelé 1 procento preferencí. Asi se úplně nedají srovnávat preference, výsledky průzkumů, s reálným výsledkem ve volbách, ale berme to orientačně. Ve volbách pak získal 23 procent (přesně 22,94 %). To nejsou dvě procenta, to je mnohem víc. Opravdu se tohle dá přičíst na vrub nějaké kampani na sociálních sítích?

Tohle bude určitě součástí mnohem podrobnějších výzkumů, hlavně sociologů v Rumunsku. A já bych nechtěl předjímat celou strukturu, která tam je, protože ten problém musíme rozdělit na separované části. Ta, která vedla ke zrušení voleb – a teď nehodnotím, jestli měly nebo neměly být zrušeny, já třeba osobně si nejsem vůbec jistý tím, že zrušeny být měly – ale ta, která vedla ke zrušení, se týká porušení férovosti kampaně. Ona se netýká toho, že „lidi byli zblblí dezinformační kampaní“. Ona říká, že kampaň proběhla v podmínkách, které zásadním způsobem znevýhodnily kandidáty a neumožnily volnou soutěž.

A já si myslím, že to je to jádro pudla. Chceme, aby politické kampaně probíhaly v prostředí férové soutěže, kde je transparentní, co se děje, jak je to financováno, a chceme, aby všichni kandidáti v tomhle ohledu na tom byli stejně. A když k tomu v masivním měřítku nedochází, tak ta soutěž není férová a je vlastně skoro úplně jedno, jak volby dopadly. Představme si variantu, že Georgescu skončí třetí – já si myslím, že by tam problém neférovosti voleb stejně zůstal.

Pokaždé, když se mě na to lidi ptají, uvádím argentinské přísloví „tango se tančí vždycky ve dvou“. To znamená, že asi kdyby v rumunské společnosti – a můžeme se o tom bavit, ale já nejsem expert na rumunskou společnost – asi kdyby v rumunské společnosti nebylo k tomu určité nakročení, tak by ta kampaň nemusela mít takový efekt. Ale to nic nemění na tom, že samotná kampaň nebyla klasickou kampaní, jak je známe, ale tak, jak to popsali jak novináři, tak tajné služby, byla prostě nefér.

Tomu rozumím, to bych vytknul před závorku. A taky se mi nechce zabíhat do podrobností rumunské politiky, ve které se moc neorientuju. Zaujalo mě ale to, o čem jsi říkal, že to ještě sociologové budou muset pořádně prozkoumat. Dosud, když jsme mluvili o nějaké interferenci v rámci sociálních sítí, nějakých kampaních, které mají posunout názor lidí nějakým směrem, tak jsme vždycky právě mluvili o tom, že ten rozdíl může být jedno, dvě procenta, že se pohybujeme v těchto řádech. Tady máme ale evidentně nějaký výsledek, kde tedy přesně nevíme, jestli to bylo čistě tou kampaní, ale který se pohybuje o řád výš, v desítkách procent.

Skutečně o řád, protože předvolební výzkumy zhruba ze začátku listopadu říkaly, že Georgescu má šanci na zhruba nějakých pět procent hlasů, a jsme na 23 procentech, to znamená skutečně o řád.

Přemýšlím o tom, jestli to ukazuje, že sociální sítě mají dnes daleko větší sílu, než třeba měly ještě před pěti, deseti lety. A přemýšlel jsem o tom, jestli třeba máme nějaké srovnání s komerčními klasickými kampaněmi na sociálních médiích, jestli tam je možné nějakou značku protlačit podobným způsobem, nebo jestli tam mohou hrát roli nějaké jiné vlivy, třeba právě ty vnitřní politické, rumunské, protože to číslo je neuvěřitelné. A tempo, kterým ten kandidát nabral 23 procent hlasů v prvním kole, bylo taky poměrně vysoké.

Zase se můžeme podívat na sérii nepřímých indicií, které máme k dispozici. V první řadě, když říkáme TikTok, tak český posluchač má orientační bod v TikToku v Česku. Český TikTok má zhruba dva miliony, dva a půl milionu měsíčně aktivních uživatelů, což je v desetimilionovém Česku čtvrtina populace.

Rumunsko má 21 milionů obyvatel a podle statistik tam má TikTok zhruba 9 milionů uživatelů a je stejně velký jako Facebook. To znamená, říkáme-li TikTok, tak musíme říct v Rumunsku v tuhle chvíli pravděpodobně už dominantní sociální síť. Takže už to není nějaká niche, je to sociální síť, která obhospodařuje tolik lidí, co Facebook, je stejně silná, byť má pořád specifičtější demografii, protože když půjdeme do čísel, tak rumunský TikTok, tím, že je tak masivní, sice začíná víc kopírovat demografii, ale pořád pro něj platí, že drtivá většina uživatelů je do 44 let. Tam najdeme tři čtvrtiny uživatelů. Takže to je to postavení TikToku.

Z jiných zemí víme, že TikTok má velký mobilizační politický potenciál. V jedné z pobaltských zemí máme například v parlamentu stranu, která získala tuším kolem 8 procent hlasů, a která měla celou kampaň postavenou na TikToku a nikde jinde nefungovala. To znamená, že víme, že tam mobilizační nebo politická kampaň nějakým způsobem funguje. To je další nepřímá indicie.

Co se ale od minulosti liší, když půjdeš zpátky na otázku o sociálních sítích, je, jaký je na sociálních sítích status politiky. Facebook šáhl po poměrně zásadním útlumu politických témat a zpravodajství. Přirozené šíření politických témat je tam utlumené, ale Facebook umožňuje politickou reklamu. Jinými slovy, říká, zaplaťte si.

TikTok politickou reklamu neumožňuje. Na TikToku si nemůžeš jako politický subjekt zadat politickou reklamu. To znamená, že jakýkoliv obsah, který dostáváš, by vlastně měl být „zaručen lidmi“. TikTok je v tomhle ohledu něco jaksi autentického, nebo by měl být, pokud jde o politiku.

Když se podíváme zpátky do Rumunska, tak jsme tam viděli využití Facebooku i TikToku. My hodně mluvíme o TikToku, ale možná začněme využitím Facebooku. Protože Facebook tam byl použitý způsobem, který už jsme v Rumunsku jednou viděli a uvidíme ho pravděpodobně v příštím roce ve spoustě voleb, protože rok 2025 bude velice volební.