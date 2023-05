Přehled streamovacích služeb: Co nabízí Disney+ a HBO Max?

Disney+

V říjnu 2023 uplyne sto let od chvíle, kdy americký kreslíř Walt Disney založil své studio na animované filmy. První kreslenou postavičkou byl Myšák Mickey, a tak se dodnes ústředí firmy The Walt Disney Company přezdívá „myší dům“ (Mouse House). Jaké plány má tato firma se streamovací službou Disney+ a jak si stojí česká nabídka ve srovnání s americkou?

Disney+ vstoupila do světa streamovacích aplikací s tygří dravostí. Její rozsáhlý katalog s nejznámější produkcí studií Pixar, Star Wars nebo Marvel umocnil rychlý růst. Dnes má celosvětově 162 milionů uživatelů. Výnosy od uživatelů však nestačí kompenzovat masivní investice do obsahu a provozu služby.

Nejnovější výsledky hospodaření jsou k dispozici za první čtvrtletí fiskálního roku 2023. V případě společnosti Disney jde o období končící 31. prosincem 2022, výsledky za období do 31. března 2023 vydá příští týden.

Streamovací byznys podle těchto čísel vykázal ztrátu 1,1 miliardy dolarů. V předchozím čtvrtletí to bylo ještě víc: 1,5 miliardy dolarů. Na konci roku 2022 také Disney poprvé ohlásil úbytek uživatelů Disney+, především kvůli ztrátě vysílacích práv na kriketovou ligu v Indii. Své uživatelské účty kvůli tomu v nejlidnatější zemi světa zrušily bezmála čtyři miliony předplatitelů.

V České republice se ovšem Disney sportem nezabývá. Katalog služby tu tvoří celovečerní filmy, televizní seriály a televizní pořady. Předplatné je účtováno buď 199 Kč měsíčně, anebo 1990 Kč ročně. Pokud zaplatíte na rok dopředu, dostanete sice dva měsíce sledování zdarma, ale pokud během této doby službu zrušíte, uhrazenou částku už nedostanete zpátky.





Na našem trhu zatím není k dispozici levnější předplatné s vkládanou reklamou, i když se v budoucnu jeho zavedení předpokládá. Ve hře je také navýšení měsíčního předplatného, což se například už stalo v USA.

Pod jedním účtem si můžete vytvořit sedm uživatelských profilů a připojit až deset zařízení. Souběžné streamování je povoleno až na čtyřech různých zařízeních. V tabulce níže je přehled zařízení podporovaných na českém trhu.

Smart TV Počítače Mobilní zařízení Herní konzole Amazon Fire TV Chrome OS Amazon Fire (tablety) PlayStation 4 Android TV MacOS OS Android (mobily, tablety) PlayStation 5 Apple TV Windows iOS a iPadOS (mobily, tablety) Xbox One Chromecast Xbox Series X Hisense Xbox Series S LG Panasonic Samsung

V českém katalogu je přes 1800 titulů a stále přibývají nové. Vybírat můžete z produkce Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic, 20th Century, Searchlight, Touchstone, Miramax, Sony Pictures, Columbia Pictures a dalších.

Bohatá je nabídka titulů v rozlišení 4K, nechybí ani prostorový zvuk včetně speciálního režimu Disney+ IMAX Enhanced (u vybraných filmů).

Nabídka služby je sestavená podle mnoha různých kritérií, například podle jednotlivých studií nebo filmových kolekcí, vlastní sekci mají multiverza Star Wars a Marvel. Svou kolekci má Smrtonosná past s Brucem Willisem nebo animovaná Auta, fanoušky dokumentů potěší výběr National Geographic.

Ukázka karty pořadu ve službě Disney+ Autor: Disney

České uživatelské rozhraní služby Disney+ si můžete prohlédnout v následující galerii.

Pro srovnání, bez reklam je zatím britská i německá verze služby, ale i tam se o tom v průběhu letošního roku uvažuje. V britské verzi je služba integrována do Sky Q jako takzvaný add-on. Některé nově natočené filmy mohou britští a američtí uživatelé vidět jen přes extra zpoplatněný přístup „Disney Plus Premier Access“ (například hraný remake Mulan, Jungle Cruise, Black Widow z multiverza Marvel).

Američtí uživatelé si za sledování některých filmů musí připlatit. Autor: Disney

V domovských USA je už celkem pět modelů předplatného, přičemž tři z nich jsou balíčky (bundle) služeb z portfolia společnosti.

Model označený jako „Basic“ je varianta s vkládanou reklamou, model „Premium“ bez reklamy a s možností stahování obsahu. Balíčky mají podobnou filozofii: „Duo Basic“ – dvojice služeb Disney Plus a Hulu, „Trio Basic“ – trojice služeb Disney Plus, Hulu, ESPN+, všechny ve variantě s reklamou. Balíček „Trio Premium“ obsahuje Disney Plus a Hulu bez reklam, doplněný o ESPN+ s reklamou. Rovněž s možností stahování obsahu.

Rozdíl mezi modelem „Basic“ s vkládanou reklamou a „Premium“ bez reklamy představuje 3 dolary měsíčně. Model „Premium“ má navíc možnost stahování obsahu a zvýhodněnou roční úhradu 109,90 USD (12 měsíců za cenu 10, tedy totožný princip jako v Česku).

HBO Max/Max

Další službou působící na českém trhu je HBO Max společnosti WarnerBros. Discovery. Nástupce populárního, ale již poněkud letitého HBO GO odstartoval s náskokem několika měsíců před Disney+. Ani této službě se nevyhnuly potíže při startu, kdy záhadně mizely (a opět se objevovaly) některé tituly a uživatelské rozhraní se občas samovolně přepínalo do jiného jazyka.

HBO Max prochází stejně jako konkurence turbulentním obdobím. Mimo jiné zrušil vlastní produkci pro ČR a SR, také opakovaně ze služby stahuje obsah, který následně za úplatu nabízí službám konkurenčním (například SkyShowTime nebo Roku). A to včetně vlastních originálů, jako je Westworld.

Uživatelské prostředí HBO Max – ukázka karty pořadu Autor: Warner Bros. Discovery

Velmi diskutovaným tématem bylo rovněž zamýšlené sloučení dvou streamingových služeb HBO Max a Discovery+ pod jednu značku. „Kombinovaná nabídka“ se bude jmenovat už jenom Max, v USA odstartuje 23. května 2023 a zastřeší velkou většinu produkce. Vedle toho ovšem zůstává služba Discovery+ nadále i jako samostatná služba (stand-alone option), neboť má loajální předplatitele.

Přejmenované a předělané služby Max se v Česku dočkáme na začátku roku 2024. Do té doby platí současné podmínky aplikace HBO Max.

Na českém trhu služba nabízí jeden model předplatného bez reklam za 199 Kč měsíčně nebo 1590 Kč při platbě na rok dopředu. Služba neposkytuje testovací období.

V jednom účtu můžete aktivovat až pět uživatelských profilů (dospělých, nebo dětských), každý má vlastní doporučování obsahu. Souběžné streamování je povoleno až na třech zařízeních.

Obsah je ve Full HD nebo 4K (podle titulu). Pokud je k dispozici víc jazykových variant zvukových stop, můžete mezi nimi přepínat. Podporováno je Dolby Audio, popřípadě Dolby Atmos. Vše se vždy dočtete na kartě vybraného titulu. Sledování filmu nebo seriálu v rozlišení 4K je možné jen při rychlosti připojení minimálně 25 Mb/s.

Ve Spojených státech si spořivější zákazníci mohou předplatit tarif s reklamou za 9,99 dolaru měsíčně. Tarif bez reklam po zdražení na začátku roku nově stojí 15,99 dolaru měsíčně. Levnější paušál neumožňuje stahovat obsah a maximální rozlišení je HD. Oba modely předplatného jsou zvýhodněné při platbě na rok dopředu.

Až se 23. května změní HBO Max americkým uživatelům na Max, měli by kromě nového prostředí zaznamenat i bohatší katalog. Každý měsíc má přibývat přes 40 filmů nebo seriálů, nemluvě o velké porci přidaného obsahu z Discovery+.

Ke dvěma současným tarifům přibude třetí s názvem „Ultimate Ad Free“. Do něj, jak bohužel bývá zvykem, přechází za vyšší poplatek rozlišení 4K a zvuk Dolby Atmos. Od startu nového Maxu tedy bude pouze pro předplatitele tohoto tarifu, jinak bude standardem Full HD. Co všechno změna z HBO Max na Max přináší, jsme popsali v našem článku.

Služba Max nenabídne obsah CNN a Eurosport, pro ty Warner Bros. Discovery připravuje samostatnou strategii, o které bude informovat v následujících měsících.

Max bude lákat na nový televizní seriál ze světa Harryho Pottera, návrat do Gotham City s Tučňákem (The Penguin) a také na nový prequel Hry o trůny, s jejím autorem G. R. R. Martinem na židli výkonného producenta. Obsah natočený pod značkou Max uvidí diváci i na jiných trzích, kde bude zařazen do nabídky současných služeb.

Pro úplnost představme Discovery+, která se už na český trh samostatně nedostala. Je to obrovský archiv společnosti Discovery Networks (55 000 epizod, přes 2000 titulů, cca 100 se řadí pod Discovery Plus Originals). Jsou v něm pořady stanic Discovery Channel, Discovery Science nebo ID, dále také History Channelu a kutilské HGTV nebo sportovní obsah z Eurosportu.

V USA službu nabízí jednak přímo Warner Bros. Discovery, jednak různí obchodní partneři. Například klienti operátora Verizone dostávají jako bonus šest měsíců Discovery+ zdarma nebo jako přídavek k předplatnému Amazon Prime.





Pořady jsou v rozlišení Full HD (1080p) nebo UltraHD (4K), pod každým účtem může být až pět uživatelských profilů a povoleny jsou až čtyři souběžné streamy.

Běžné předplatné má dva modely: 4,99 dolaru za verzi s vkládanou reklamou (tři bloky za hodinu), 6,99 dolaru za verzi bez reklam (+ stahování obsahu offline). Studenti mohou požádat o zvýhodněnou variantu v ceně 2,99 dolaru. Služba má týdenní bezplatné zkušební období.