HBO Max bude už jen Max. Přidá jeden dražší tarif, nové funkce a změní design

V úterý 23. května se milionům amerických uživatelů změní na mobilech, tabletech a v chytrých televizorech ikona streamovací aplikace HBO Max na nový název Max. Když ji spustí, přivítá je předělané grafické prostředí a mnohem větší katalog pořadů. Majitel streamovací aplikace, firma Warner Bros. Discovery, totiž spojí dosud samostatné katalogy HBO Max a Discovery+ pod jednu značku.

Evropští – a tedy také čeští – uživatelé si na stejnou změnu musí počkat na začátek roku 2024. Do té doby jim bude HBO Max fungovat tak, jak jsou zvyklí.

Generální ředitel David Zaslav popsal při středeční tiskové konferenci novou aplikaci jako „obohacenou streamovací službu“, v jejíž nabídce si má vybrat úplně každý člen domácnosti, od nejmenších dětí přes fanoušky superhrdinských filmů po nadšence do vaření.

„Milujeme HBO. Je to skvělá značka. Ale není to značka, ke které by rodiče posadili své děti. Přitom máme v nabídce nejznámější kreslené postavičky a animované filmy. Takže třeba tato kategorie úplně nevyužila svůj potenciál,“ okomentoval změnu názvu šéf streamingové divize Jean-Briac Perrette. „Úžeji koncipované HBO Max a Discovery+ nabízely někomu něco, zatímco Max bude mít širokou nabídku kvalitních položek pro každého,“ dodal.

Logo aplikace Max Autor: Warner Bros. Discovery

Odstranění dominantního přídomku HBO umožní přidat do nabídky aplikace obsah dalších značek. Podobně jako například konkurenční Disney+ zastřeší Max produkci (téměř) všech studií a stanic, které Warner Bros. Discovery vlastní. Výjimkou budou pořady zpravodajské stanice CNN a sportovní obsah, reprezentovaný především značkou Eurosport. Pro ty je v plánu samostatná strategie, o které bude firma informovat v následujících měsících.





Na Maxu tedy budou pořady natočené pro HBO, filmy studia Warner Bros., původní filmy a seriály produkované přímo pro internet pod značkou Max Originals, superhrdinské příběhy s postavami z komiksů DC, veškerý obsah související s Harrym Potterem, rozsáhlá nabídka dětského obsahu a k tomu všemu ještě kulinářské pořady, lifestylové pořady, reality show a dokumenty ze stanic HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, ID a dalších.

Navzdory propojení knihoven HBO Max a Discovery+ do jedné nabídky bude Discovery+ nadále existovat i jako samostatná aplikace. Už dříve firma sdělila, že Discovery+ má věrné předplatitele, takže je nebude nutit ke změně (základní tarif je za necelých sedm dolarů měsíčně, levnější varianta s reklamami dokonce jen za pět dolarů měsíčně).

„Máme největší televizní knihovnu na světě, tisíce seriálů jako Přátelé nebo Teorie velkého třesku,“ chlubil se generální ředitel David Zaslav. „Jen divize Warner Bros. TV vyrábí 110 seriálů,“ dodal. Veškeré duševní vlastnictví chce firma důkladně vytěžit. Natočí tedy nové filmy a seriály se známými postavami anebo odvozené od dějových linek oblíbených filmů. Každý měsíc by se v Maxu mělo objevit přes 40 novinek.

Točí se třeba seriál dějově předcházející událostem v hororu To nebo seriál The Penguin (Tučňák), ve kterém Colin Farrell hraje padoucha z příběhů o Batmanovi. Vzniká spinoff Teorie velkého třesku. Ve výrobě je také pokračování ságy Rod draka, bude další řada The Last of Us, nové díly bude mít seriál Temný případ (True Detective), pro děti vzniká animovaný seriál inspirovaný filmem Gremlins a tak dále.

Největším projektem na příštích deset let bude seriál Harry Potter – každá řada zpracuje jednu ze sedmi knih. „Deset let v kuse uvidí lidi Harryho Pottera, to je opravdu něco,“ řekl spokojeně David Zaslav. Na příbězích z kouzelnického světa má vyrůst nová generace fanoušků. Spisovatelka J. K. Rowlingová bude přímo u natáčení jako výkonná producentka.

Nový ceník

Ve Spojených státech bude mít aplikace Max tři cenové hladiny. Nejlevnější paušál bude 9,99 dolaru měsíčně, v takovém případě se však budou v přehrávači a v uživatelském prostředí zobrazovat reklamy. Obraz bude v rozlišení 1080p s prostorovým zvukem 5.1, maximálně budou dovoleny dva souběžné streamy. Kdo zaplatí na rok dopředu, dostane slevu 16 % (roční taxa je 99,99 dolaru).

Ve středním paušálu za 15,99 dolaru měsíčně nebudou reklamy a aktivuje se možnost offline sledování až 30 pořadů. Uloží se do mobilní nebo tabletové aplikace, takže si je uživatel přehraje i tam, kde zrovna nebude mít signál. Při platbě na rok dopředu ušetří zákazník 20 % (roční taxa je 149,99 dolaru).

Nejdražší tarif bude za 19,99 dolaru měsíčně, je úplně nový a dostal jméno Ultimate. Kdo si ho pořídí, ten si vychutná pořady v nejvyšší možné kvalitě. Aktivuje se totiž rozlišení Ultra HD a prostorový zvuk Dolby Atmos, počet povolených souběžných streamů stoupne na čtyři a maximální počet stažených pořadů se zvýší na sto.

Stávající předplatitelé HBO Max budou za přístup do Max platit stejnou cenu a používat všechny funkce minimálně po dobu šesti měsíců od spuštění tak, jak jsou zvyklí. Fungovat budou stejné přihlašovací údaje. Rovněž se přenesou všechny profily, nastavení, historie sledování, oblíbené položky i rozkoukané epizody. Přechod by měl být tak plynulý, aby uživatelé 23. května bez problémů navázali tam, kde se 22. května přestali dívat.

Lepší zážitek

Výrazným posunem vpřed by mělo být předělané uživatelské prostředí, které bude přehlednější a lépe si bude pamatovat vkus konkrétního uživatele. Aplikace se bude učit, co se přihlášenému divákovi líbí, a podle toho mu bude dávat doporučení na další obsah.

„Konečně vám doporučíme, co dalšího byste mohli sledovat, když končí pořad, na který se díváte,“ podotkl šéf streamingu Jean-Briac Perrette. Firma chce lépe komunikovat se zákazníky, kteří váhají s prodloužením předplatného. Bude mnohem jednodušší propojit aplikaci s chytrým televizorem. Aplikace bude rychlejší, streamy naběhnou podstatně svižněji, i procházení menu má mít plynulejší odezvu než stávající HBO Max.

Ještě letos se HBO Max změní na Max v latinskoamerických státech. Evropané se, jak už zaznělo, dočkají zkraje roku 2024. Jako poslední uvidí všechny změny uživatelé v Asii a Tichomoří. Jakmile bude přechod na Max dokončen, začne expanze Max do států, kde dosud není. A těch je hodně – když se totiž firmy Warner Bros. a Discovery spojily, jedním z prvních kroků bylo tehdy zrušení původního plánu zavádění HBO Max. Česká republika stihla spuštění HBO Max jen tak tak, byla v poslední vlně před zmrazením expanze. Celkově aplikace funguje v 62 státech, zatímco konkurenční Disney+ na více než stovce trhů, a Netflix dokonce ve více než 190 státech.





Na konci roku 2022 měly HBO, HBO Max a Discovery+ dohromady 96,1 milionu předplatitelů. Společnost Warner Bros. Discovery tradičně nezveřejňuje, kolik lidí si platí přístup jen na HBO Max.