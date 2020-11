Programování bez programování. Český AppNow startuje po třech letech nonstop vývoje

Low code je pojem, který se v oblasti programování řeší už nějakou dobu. Označuje nástroje, které zjednodušují vývoj, odstraňují psaní kódu a pomáhají v automatizaci procesů. Ne každý se k něčemu takovému staví nadšeně. Do hry s low code nástroji nyní vstupuje brněnský startup BrightFish, který rozjel cloudovou službu AppNow.io.

AppNow vytvořil programátor Marcel Šerý, jenž byl podle jeho kolegy Dalibora Houfka (s nadsázkou řečeno) „poslední tři roky zavřený ve sklepě a programoval platformu pro rychlý vývoj aplikací“. Vše financoval z vlastních zdrojů.

„Příběh začal po posledním velkém projektu, na kterém jsem se uvařil. Kromě psychického traumatu mi z něj ale zbylo dost peněz na účtu. Tak jsem se rozhodoval, co budu dělat. S myšlenkou platformy jsem si pohrával hodně dlouho. Hrozně se mi líbila představa sandboxu, ve kterém si budou moct programátoři dělat, co chtějí. Jinak ve hře bylo i vytvoření hry pro platformu iOS. Ale souhrou náhod se objevil jeden pilotní zákazník, takže jazýček vah se převážil k platformě a já se pustil do práce,“ popisuje Šerý v rozhovoru pro Lupu.

„U platformy, jako je AppNow, není reálné dělat MVP (minimum viable product) jako u klasických startupů. Není zde možné nějakou část vynechat. Takže mi nezbylo nic jiného než se kousnout a pracovat. Vzhledem k omezeným financím to byl závod s časem, ale nesmírně mě to bavilo. Proto jsem poslední tři roky jel prakticky každý den, často včetně víkendů. Jedinou výjimkou bylo období koncem loňského roku, kdy jsem kvůli docházejícím financím musel vzít na poloviční úvazek jednu zakázku.“

Jaká je motivace vytvořit další low code nástroj? Opakování úloh, nedostatek vývojářů, nebo něco dalšího?

Primárně jsem chtěl vyřešit mou frustraci z toho, že po stopadesáté musím psát stejný kód pro načítání dat do selectboxu, po stopadesáté psát stále stejnou komunikaci mezi UI a backendem. Následovalo zklamání z existujících platforem, které jsou velmi často prezentovány jako klikátko tak, že vývoj zvládne i byznysák a není potřeba programátora. Ale i když to vypadá pěkně marketingově, v praxi to až tak dobře nefunguje. Zároveň, když k tomu sedne programátor, velmi rychle narazí na limity dané platformy. Pak tu máte robustní řešení například od Microsoftu, kde musíte pro složitější logiku kombinovat několik platforem dohromady. Následná správa a nasazování přes několik platforem je peklo.

O low code se poslední dobou hodně mluví, programátoři jsou ale spíše skeptičtí. Podobně jako k tomu, že určité části vývoje dokáže nahradit „umělá inteligence“.

Ano, je to tak, proto AppNow.io cílíme jako sweet spot mezi klasickým a low code vývojem. To znamená, že ty nudné nebo obtížné věci, které musíte psát v každé aplikaci stále znova, za vás obstará platforma. Zároveň vám ale dává volnost psát libovolný programový kód nebo využít jakékoliv externí knihovny. Díky tomu lze realizovat i komplikovanou byznys logiku. Hotovou aplikaci následně jedním kliknutím nasadíte. Platforma se postará o celý proces nasazení, včetně kontejnerů, horizontálního škálování, databázových migrací, SSL certifikátů a podobně.

Jak AppNow.io v souhrnu funguje?

Ve zkratce – přes webovou administraci si nachystáte balíček takzvaných metadat (soubor popisů dat, UI, byznys logiky, všech externích knihoven a assetů). Z tohoto balíčku se následně vygeneruje kompletní .NET Core webová aplikace.

Momentálně nám platforma běží u jednoho z největších českých poskytovatelů cloudu. Je ale v plánu migrace do Azure. Aplikace mohou běžet v našem cloudu, nebo u zákazníka. Pro zákazníky s kritickou infrastrukturou jsme dokonce schopní nabídnout i kompletně on-premise řešení.

V jakých všech jazycích dokážete generovat kód?

Jedná se o C# .NET Core aplikace, což nám umožňuje multiplatformní běh na Windows i Linuxu. Do budoucna zvažujeme nativní mobilní kód pro iOS a Android.

Jak zajišťujete to, aby výsledný kód byl efektivní a čistý?

Čistota kódu je dána tím, že platforma je postavena na deklarativním zápisu a efektivita je by design.

Pro koho je váš nástroj vhodný?

AppNow.io není vhodný pro neprogramátory. Alespoň základy programování jsou potřeba a znalost syntaxe C# vám velmi usnadní vývoj. Pokud máte zkušenosti z jiného programovacího jazyka, tak se poměrně rychle zorientujete. Složitosti jako architektura, nasazení nebo bezpečnost jsou od programátora odstíněny. A to tak, aby i junior byl schopen tvořit kvalitní a robustní byznysové aplikace. Typické use cases jsou nyní vnitropodnikové nástroje všech druhů, tedy CRM, ERP a podobně. V blízké budoucnosti se portfolio využití velmi rozšíří díky novým plánovaným funkcím.

Jaká je současná zpětná vazba od prvních uživatelů?

Většinu zpětné vazby máme od koncových uživatelů. Ti především oceňují svižnost a rychlost aplikací. Feedback od manažerů a CEO je spíše nedůvěra, že aplikace, které se běžně vyvíjí několik měsíců a stojí stovky tisíc až miliony, jde udělat za pár dnů. Tady nás čeká asi nejvíce práce s edukací a změnou mentality.

Trošku jsme narazili i u implementačních partnerů, kteří většinou jedou podle hodinové sazby. Takže ve chvíli, kdy by měli fakturovat dvacet hodin místo tisícovky, přestává to pro ně být zajímavé. Snažíme se přijít na lepší obchodní model tak, aby to bylo výhodné pro ně i jejich zákazníky.

Programátoři se většinou snaží najít nějakou zásadnější chybu nebo přijít s nějakou záludností. Většinou jsou překvapení, že danou věc máme vyřešenou a že to prostě funguje. Může to potvrdit i můj kolega, který se po deseti letech vrátil zpět k programování. Svou první aplikaci (nástroj pro HR na schvalování dovolených, evidenci úkolů a mezd) dokončil za necelých deset hodin, včetně seznámení s platformou.

Na čem potřebujete dál dělat?

V pipeline máme několik velkých funkcí, které extrémně rozšíří využitelnost aplikací (e-commerce, custom front-endy a podobně). Teď se ale primárně soustředíme na byznys, který řídí i samotný další rozvoj platformy. Na podzim jsme spustili uzavřenou betu a snažíme se vyladit všechny detaily tak, aby práce nad platformou byla nejenom rychlá, ale i pohodlná a intuitivní.

Po stránce byznysu se stále snažíme přijít na nejlepší způsob, jak dostat AppNow.io k zákazníkům. Původní záměr nabízet to čistě jako sandbox se zatím moc nedaří. Platforma je v tomto podání pro zákazníky příliš abstraktní. Trochu lépe se nám daří, když nabízíme konkrétní systémy. Tedy CRM, ERP, WMS, schvalovací workflow a podobně s tím, že jsme schopní jim je vytvořit zcela na míru a prakticky „na počkání“. Zde je totiž naše největší přidaná hodnota. Ale staví nás to do role implementátorů, což není naším primárním cílem.