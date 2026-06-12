Rusko chystá vlastní Starlink, Tchaj-wan v ČR postaví další čipovou továrnu, nové české ceny Starlinku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Do Česka míří další čipový investor z Tchaj-wanu. Na Ústecku postaví továrnu za miliardu. Jde o firmu TaMiCo, která se zaměřuje na sofistikované čištění součástek a materiálů používaných při výrobě čipů, procesy probíhají v takzvaných clean rooms. TaMiCo má primárně dodávat chystané továrně TSMC v Drážďanech a zároveň dalším tamním fabům, konkrétně GlobalFoundries, Infineon a Bosch. TaMiCo vybuduje provoz v průmyslovém areálu Triangle v Žatci. Jde o druhého investora spojeného z tchajwanským polovodičovým dodavatelským řetězcem, který se v regionu usazuje. Nedávno oznámila investici firmy i-Trans Global, který z Ústí vytvoří evropský logistický hub pro chemikálie. V jednání jsou další investoři tohoto typu, Tchaj-wan si Česko vybral jako hlavního partnera.
Tchaj-wan také uvolnil další miliardu pro české startupy. Pokud ji bude mít do čeho investovat. Státní fond Taiwania Capital v minulosti vytvořil fond pro střední a východní Evropu disponující částkou 4,2 miliardy korun. Teď přidal dalších 1,2 miliardy korun. Asi 80 procent z těchto peněz má jít do Česka, Litvy a na Slovensko. Taiwania u nás zatím investovala do tří startupů a je otázkou, zda najde další. Fond se totiž zaměřuje na investiční kola series A a dále, kde už jsou potřeba větší objemy. Česko startupů v takových fázích moc nemá. Každopádně jde o další ukázku toho, jak u nás Tchaj-wan díky dobrým politickým vztahům investuje. Shrnutí jeho aktivit naleznete zde a naši reportáž tady.
Českým operátorům začala v kurníku lovit liška. Nový investor skupuje jejich nájemní smlouvy na vysílače. Britsko-švýcarská společnost Telecom Infrastructure Partners skrze regionální obchodníky oslovuje majitele pozemků a objektů, s nimiž mají operátoři nájemní smlouvy na umístění stožárů a obecně vysílačů. TIP pak tyto nájmy vykupuje, už jich má sto a v dohledné době chce 200 dalších. Operátoři to nejdříve nenesli dobře, TIP se je ale snaží ujišťovat, že nebude agresivně zvyšovat ceny, pouze o inflaci. Nabízí i závazky na 30 let.
Rusko údajně chystá vlastní alternativu ke Starlinku. Má ho vyvíjet tamní firma Iks Holding, která už vypouští satelity a zahájí testování. Komerční provoz má začít v roce 2027. Součástí instalace by mělo být 900 satelitů. Jde mimo jiné o reakci na odstavení Ruska od Starlinku a skutečnost, že Ukrajina tuto technologii využívá v rámci obrany pomocí dronů.
Rusové tvrdí, že zahraniční tajné služby proměnily chytré telefony čelních ruských představitelů ve špehovací zařízení. Podle FSB do nich byl instalován malware umožňující krást data, odposlouchávat konverzace, aktivovat mikrofony a kamery a tak dále. Důkazy nebyly předloženy.
Proton předal státům velké množství dat o svých zákaznících. Firma tak učinila na základě platných zákonů. Úřady tak například mohly vystupovat uživatele Protonu na základě údajů z platební karty. Proton si zakládá na soukromí a bezpečí, ale ani zde není vše stoprocentní.
Starlink v Česku zrušil možnost koupit si router nutný k připojení, nově si ho je nutné pronajímat za 210 korun měsíčně. Týká se to všech tarifů pro rezidentní zákazníky.
SpaceX v Texasu staví továrnu Gigasat o rozloze více než milion metrů čtverečních. Má produkovat satelity, které poslouží jako vesmírná datová centra využívající solární energii. První výsledky se čekají koncem příštího roku. Satelity budou mít délku asi 70 metrů.
Evropský parlament jako výchozí vyhledávač nastavil francouzský Qwant. Jde o součást snah omezit závislost na zejména amerických technologiích. Jestli zrovna tohle je cesta, je otázkou. Qwant nicméně používá index Bingu od Microsoftu. Qwant a německá Ecosia nyní pracují na evropském indexu.
Google je zodpovědný za nesmysly v AI souhrnech ve svém vyhledávači. Alespoň podle rozhodnutí soudu v Mnichově, který se zastal dvou subjektů, o nichž souhrn uvedl škodlivé nepravdy. Soud naznal, že v tomto případě Google pouze neodkazuje na informace, ale sám je vytváří. Bude zajímavé sledovat, jak se tento případ z Německa bude přelévat do dalších zemí a jak se k tomu Google postaví. Právě z AI se postupně má stát hlavní prvek jeho vyhledávače.
Anthropic vypouští AI model Fable 5. V podstatě jde o veřejnou verzi dříve hodně diskutovaného Mythosu, který má údajně vysoké schopnosti například v odhalování bezpečnostních děr v softwaru. Testy ukazují, že Fable 5 má oproti předchozím modelům od Anthropicu značný náskok. Fable 5 je součástí nejvyšších tarifů předplatného, později už se bude platit čistě za spotřebované tokeny.
Google AI Plus je nyní levnější. Měsíčně už nestojí 220, ale pouze 150 korun, respektive 1 500 místo 2 200 korun ročně. Navíc došlo ke zvýšení úložiště z 200 na 400 GB. Nově je k dispozici ještě jedná úroveň AI Plus, která vyjde na 300, respektive 3 000 korun ročně, a nabízí 2 TB.
Meta staví AI datacentra ve stanech. Firma nechce čekat na výstavbu klasických budov, takže si tímto způsoben zkracuje čekání. Do stanů se prý mají umístit AI čipy za miliardy dolarů.
OpenAI vstoupí na burzu. Firma už podala přihlášku u regulátora. Zatím není jasné, kdy se tak stane a jaké budou podmínky. Tržní hodnota by údajně mohla být až bilion dolarů. IPO chystají také SpaceX a Anthropic. Toto trio vytvoří jedny z největších akcí na burze za hodně dlouhou dobu.
Na burzu se chystají také čínské firmy YMTC a CXMT. Jedna vyrábí paměťové čipy NAND pro disky SSD, druhý paměti DRAM. Emise akcií má přinést další kapitál pro expanzi. YMTC je na cestě stát se trojkou na světovém trhu. Obě firmy chystají nové továrny. Na Lupě jsme otestovali SSD disky s PCIe 5.0 od YMTC, dosahuje vysokých kvalit.
Apple představil operační systém macOS 27 Golden Gate. Vypustí ho na podzim. Hlavní novinkou bude integrace lepší umělé inteligence, která bude dle očekávání využívat Google Gemini za nasazení lokálního šifrování a bezpečnosti. Systém už nebude podporovat x86, pouze Apple Silicon. Představena také byla nová Siri nebo iOS 27. Kompletní shrnutí novinek z WWDC je zde.
Microsoft umožní ve vyhledávání ve Windows 11 vypnout výsledky z Bingu a obecně internetu. Stejně tak půjde vypnout výsledky z Microsoft Store. Microsoft v poslední době oznamuje samé podobné změny, po nichž uživatelé volají.
Steam zruší fyzické dárkové karty s kredity. Doběhne doprodej již distribuovaných karet. Valve tím chce odříznout podvodníky, kteří se kolem fyzických nosičů dlouhodobě točí.
MacBook Neo se prodává rychleji než MacBook Air M5. Během prvního kvartálu to dělalo 1,1 milionu kusů. Očekává se, ze nejlevnější notebook od Applu postupně dosáhne na vysoký tržní podíl. A to i kvůli drahému hardwaru, respektive pamětem.
Trh s počítači letos klesne o 11 procent. Je to podobný scénář, jako třeba u chytrých telefonů, který opět souvisí s růstem cen kvůli nedostatku čipů, respektive alokací kapacit na HBM pro AI datacentra.
Phison ukázal řadič pro PCIe 6.0. Phison PS5303-X3 zvládne čtyři linky, NVMe 2.3 a sekvenční zápis a čtení až 28 GB/s. Nyní probíhá testování, masová produkce se rozjede příští rok.
Je zde zajímavý počítačový procesor postavený na RISC-V. Je od firmy SpacemiT a jmenuje se K3. Jde o SoC s 16 jádry, přičemž osm z nich zvládá až 2,4 GHz.
Microsoft uvolnil CLAT pro veřejné testování. Je potřeba využít Windows Insider. CLAT se aktivuje v sítích, kde není k dispozici adresa IPv4. Dojde k nastavení tak, aby provoz mohl jít přes IPv6.
Neo4j kupuje firmu GraphAware a spouští alternativu k Palantiru. Prezentuje jí jako více otevřenou a standardizovanou.
Český routovací systém BIRD má opravné verze ke všem podporovaným řadám. Opravují balík chyb a zranitelností.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Postřehy z bezpečnosti: armáda botů řízená přes herní fóra Steam
- IPv6 má polovina uživatelů, většina zařízení už IPv4 nepotřebuje (Den IPv6)
- Paperless-ngx: archiv dokumentů stojící na metadatech a zálohách
- Operační systém NuttX: programování s RTOS na embedded zařízeních
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