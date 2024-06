Rusko stvořilo zastaralý stroj na výrobu čipů, Nvidia překonala Apple, ARM má nahradit Intel v polovině počítačů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Rusko údajně vyvinulo vlastní litografický stroj pro důležitou část výroby čipů. Taková alternativa k ASML ze Zelenogradu. Tento přístroj má ovšem být schopný produkce na 350nm výrobním procesu, což je technologie stará tak třicet let. Například TSMC dnes chrlí čipy na 3nm procesu. Na nějaké hodně specifické čipy by to mohlo stačit. Také je možné, že Rusko udělá další progres. Země chce mít k dispozici vlastní 28nm výrobu. Rusko je ke zvýšeným snahám donuceno sankcemi kvůli válce na Ukrajině. Například firma Baikal je ale v neustálých problémech a výroba vykázala obří zmetkovost.

Proti tomu zpráva z dekadentní západní Evropy: Nizozemská ASML a belgický IMEC otevřely testovací linku s nejmodernějším litografickým strojem, který vyjde na 350 milionů eur. TWINSCAN EXE:5000 jako první využívá High-NA EUV a míří na procesory s třemi nanometry a níže. Evropa je v produkci tohoto druhu stále na špici. V IMECu například vznikne evropská prototypovací linka pod dva nanometry, kterou využije i Česko.

ASML se zároveň stala druhou nejhodnotnější firmou v Evropě, když překonala LVMH. Větší už je pouze Novo Nordisk. Akcie poskočily díky zprávě, že stroje na High-NA EUV litografii už si objednaly společnosti TSMC, Samsung, SK Hynix, Micron a Intel. Ten už první mašinu rozjíždí.





Dodavatelem ASML je také přerovská Meopta. Znalecký posudek ukázal, že byla prodána za 16 miliard korun. Potvrdil tak dřívější informace Lupy. Meoptu loni získal americký fond Carlyle. Firma dodává ASML optické technologie, zákazníkem je i Applied Materials. Carlyle také vlastní brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan, takže si v Česku vybudoval portfolio dodavatelů polovodičového průmyslu.

Tento týden na Tchaj-wanu proběhl tradiční Computex. Největší celebritou byl zakladatel a šéf Nvidie Jensen Huang, která stojí v čele exploze trhu s AI. Byl v obležení fanoušků, podobně jako kdysi Steve Jobs. Nvidia se tento týden stala druhou nejhodnotnější firmou světa, když s třemi biliony dolarů překonala Apple (první je Microsoft). Novinky Nvidie z výstavy jsou zde. Rezonovala hlavně architektura Blackwell představená už dříve na GTC. Huang také reagoval na konkurenci NVLinku. Jde o UALink, který by měl také propojovat AI/GPU akcelerátory v datacentrech, nový standard tlačí Microsoft, Meta, Intel, AMD, Broadcom, Cisco, Google a HPE právě jako alternativu k vendor lock-inu Nvidie.

Největším zákazníkem Nvidie je podle všeho Microsoft. Podílet by se měl až na 19 procentech tržeb. Možné to je vzhledem k jeho masivní sázce na umělou inteligenci všude a investici do OpenAI.

Nvidia ale není jediná, kdo z boomu AI těží. Jedním z nejslavnějších slov v oboru je HBM. Jde o velmi rychlé paměti, které se používají v tandemu s AI čipy (aby do nich šla rychle ládovat data). Světovou jedničkou je SK Hynix, jemuž pěkně rostou akcie, následovaný rovněž korejským Samsungem. Ten chce teď uspět u Nvidie s novými 36GB moduly HBM3E. Pozice se snaží zaujmout i minoritní americký Micron.

A dalším zajímavým vývojem na trhu s AI budou čipy pro edge AI. Díky nim bude možné co nejvíce AI operací odbavit na zařízeních, takže se ušetří za datový traffic a také energie v datacentrech. Kolem edge AI čipů se rojí startupy, za jedním z nich stojí korejští polovodičoví titáni. Edge AI nahrává i nemalému byznysu AMD kolem Xilinxu.

V Samsungu se poprvé za zhruba padesátiletou historii stávkuje. Zde je zamyšlení, co za tím je a jak moc je v Koreji či na Tchaj-wanu rozšířená extrémní pracovní morálka.

AI žene dopředu i výrobce serverů. Foxconn uvedl, že mu tato oblast vyroste o 40 procent. Na celkových prodejích se podílí desítkami procent. A SemiAnalysis popisuje, jak se v tomto oboru velmi uchytil Dell.

ARMové procesory od Qualcommu pro notebooky jsou skutečně rychlejší než Apple M3. Modely Qualcomm Snapdragon X Plus a Elite ve strojích Surface podle testů dokonce někdy vítězí až o 58 procent. Tyto Snapdragony mají být prvním velkým krokem přechodu Windows na ARM, což znamená problém zejména pro Intel a dlouhá léta trvající spojení Wintel. Snapdragony kromě Microsoftu začnou nasazovat tradiční výrobci notebooků typu Asus, Dell, HP a další. Připomeňme, že ARMové procesory pro Windows chystají i Nvidia, AMD nebo MediaTek. Šéf ARMu Rene Haas na Computexu uvedl, že cílem je dostat ARM do pěti let na padesát procent počítačů.

Intel na ohrožení ze strany ARMu hodlá reagovat procesory s označením Lunar Lake. Intel se stále bude držet x86, v Lunar Lake ale chystá velké změny tak, aby procesory byly energeticky výrazně úspornější (a méně ufuněné) než doposud. To mimo jiné znamená vypnutí Hyper-Threadingu, tedy více vláken. Kombinovat se budou efektivní (E) a výkonná (P) jádra. Součástí čipu rovněž bude integrovaná paměť RAM, a to až 32 GB LPDDR5X. Lunar Lake bude pouze pro notebooky, na trh má zamířit v druhé polovině roku. Další novinky Intelu z Computexu jsou zde.

AMD představilo novou generaci procesorů Ryzen 9000 s architekturou Zen 5. IPC se má proti současným modelům se Zen 4 navýšit až o 16 procent. Ryzeny opět mají pracovat na bázi čipletů. Opět se dočkáme klasických modelů s šesti až šestnácti jádry a označením, jak to u Ryzenů známe (9600, 9700 a tak dále). K dispozici budou i nové čipsety. Modely s 3D V-Cache budou oznámeny později. AMD také ukázalo procesory Ryzen AI 300 s menšími jádry Zen 5c a jednotkou NPU s výkonem 50 TOPS, což zapadá do konceptu AI počítačů Copilot+, jak je představil Microsoft.

AMD také odhalilo serverové procesory Epyc 9005 Turin. Nejdražší verze má mít až 192 jader Zen 5c (384 vláken) rozdělených do třinácti čipletů. Dorazí ještě do konce roku. Intel kontroval Xeony 6. AMD chce také posílit vůči Nvidii s AI akcelerátory Instinct.

Raspberry Pi dostává rozšíření pro umělou inteligenci. Jmenuje se Raspberry Pi AI Kit. Jde o kombinaci M.2 HAT a akcelerátoru Hailo-8L. Výkon je 13 TOPS při spotřebě 1,5 wattu.

Brýle pro virtuální realitu Sony PlayStation VR 2 budou fungovat i na počítačích. Interagovat mají se Steamem (SteamVR), kde budou ke stažení aplikace. Nutné ovšem bude přikoupit adaptér za 60 eur a připojit ho skrze DisplayPort 1.4. Sony už nějakou dobu na PC posílá také exkluzivní herní tituly a opět se potvrzuje, že vývoj AAA her už je dnes tak drahý, že je třeba je dostat k co nejširšímu množství hráčů.

Microsoft v následujících dvou letech ve Švédsku investuje 3,2 miliardy dolarů do rozšíření datacenter a infrastruktury pro cloud a AI. Ve Švédsku instaluje 20 tisíc AI karet Nvidia H100. Vyškolí také 250 tisíc lidí. Zde opět připomeňme fail s datacentrem v Česku, kdy bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) Microsoftu nasliboval odstranění překážek, což se ale nestalo.

Americký provozovatel cloudu s GPU CoreWeave zase v Evropě investuje celkem 3,5 miliardy dolarů. Datacentra s kartami Nvidia vzniknou v Norsku, Švédsku a Španělsku, už dvě běží ve Velké Británii. CoreWeave nedávno získala půjčku 7,5 miliardy dolarů, aby mohla expandovat při boomu generativní AI a poptávce po GPU. Firma byla ohodnocena na 19 miliard dolarů.

STMicroelectronics postaví na Sicílii novou čipovou továrnu za pět miliard eur. Získá na to státní pomoc ve výši dvou miliard eur. Ve fabu se budou produkovat čipy na bázi karbidu křemíku. Ty by ideálně měly vznikat také v Rožnově pod Radhoštěm, ovšem stále běží proces vyhodnocování možností a očekává se pobídka české vlády. Nový fab STMicro by měl začít fungovat v roce 2026. STMicro má vývoj také v Česku. Jde o největšího evropského výrobce čipů.

Nizozemská NXP Semiconductors a tchajwanská Vanguard International Semiconductor investují v Singapuru 7,8 miliardy dolarů do továrny na výrobu křemíkových waferů. NXP bude mít podíl 40 procent, Vanguard, kde 28 procent vlastní TSMC, zbytek. Výroba se rozjede v roce 2027. Singapur přitahuje polovodičovou výrobu díky podmínkám vlády.

STMicroelectronics také chytla vlnu dodávek čipů čínským automobilkám. I přes polovodičové války v zemi roste. Čínská vláda ale tamním výrobcům vozů nařídila, aby do roku 2025 začali používat alespoň 25 procent čipů domácí produkce. Má to mimo jiné posílit snahy Číny o vybudování vlastního polovodičového řetězce. Do budoucna by dodávky měly jít na sto procent.

Huawei a šanghajská SMIC zřejmě budou schopny vyrábět 3nm čipy. A to i za pomocí DUV litografie (EUV je pod sankcemi). Huawei také překonala Samsung v celosvětových prodejích skládacích telefonů. V telefonech tak díky 7nm čipu vyráběného u SMIC dělá slušný comeback. Šéf Nvidie zase na Computexu řekl, že konkurenci Huawei v oblasti AI akcelerátorů (Ascend) bere velmi vážně. A ředitel Intelu se rouhal, když se nechal slyšet, že do Číny chce dodávat co nejvíce čipů, co to půjde. Americké restrikce mají Čínu pouze donutit vyvinout si vlastní polovodičový průmysl.

Globální polovodičový trh má příští rok vyrůst o 12,5 procenta na 687,4 miliardy dolarů. Uvádí to World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) sdružující firmy v oboru. Letos má růst činit 16 procent na hodnotu přes 611 miliard dolarů. Opět to dost táhnou AI akcelerátory společně s pamětmi, zejména HBM, které se u AI rovněž používají.

Evropská komise označila čínský e-shop Temu za velmi velkou online platformu. To znamená, že začne spadat pod přísnější pravidla podle DSA a ocitne se ve společnosti Googlu, TikToku a dalších. Kolem Temu jsou bezpečnostní podezření a kvůli praktikám se ozvaly také české e-shopy.

V Google Chrome přestávají od třetího června fungovat starší rozšíření. Jde o ta, která používají Manifest V2, cílem je přechod na třetí verzi. Uživatelům se rozšíření budou vypínat postupně.

Microsoft propouští v sekci Azure věnované technologiím pro mobilní operátory včetně 5G coru. Pravděpodobně to souvisí s tím, že operátoři teď nechtějí příliš utrácet, mimo jiné z důvodu, že 5G zatím nepřináší žádné obří objemy nového byznysu.

Nokia a Telia otestovaly mobilní síť využívající frekvencí horních 6 GHz. Použito bylo Massive MIMO (128 TRX). Mimo jiné má jít o příspěvek do debaty kolem využití tohoto pásma a nástupu 5G-Advanced a 6G.

SAP za 1,5 miliardy dolarů kupuje společnost WalkMe. Ta se zaměřuje na software označovaný jako Digital Adoption Platform (DAP).

Technologický sektor se 53 procenty podílí na vývozu Izraele a i za války v Gaze roste. I když o něco méně. V zemi loni vzniklo kolem 600 startupů, které posbíraly osm miliard dolarů na investicích, což je ale meziročně propad o 55 procent.

