Obří zmetkovost ruských čipů, velmi závažný backdoor v Linuxu, oficiální obchod DJI v Praze

Byl objeven závažný backdoor, který se dostal do řady linuxových distribucí. Týká se knihovny XZ pro kompresi souborů. Pravděpodobně jej tam zanesl sám vývojář. Zranitelnost má označení CVE-2024–3094. Detaily rozebírá Root.cz.

Polovina vyrobených procesorů ruské společnosti Baikal Electronics je vadných a nejdou použít. Problémy jsou s vybavením výrobních linek a nekvalifikovanými zaměstnanci. Baikal je v bankrotu, ale je pravděpodobné, že mu pomáhá ruská vláda v rámci snahy o vybudování polovodičového průmyslu, který je špatný. Rusko je pod západními sankcemi a například nesmí vyrábět u TSMC. Procesory Baikal jsou zastaralé, ale ani tak je země není schopná pořádně vyrábět z waferů a následně pouzdřit.

OpenAI ukázala novou službu Voice Engine, která dokáže z patnáctisekundové nahrávky vytvořit umělý hlas. Umí také převést text na mluvené slovo. OpenAI nicméně s vydáním bude postupovat opatrně, zejména kvůli deep fake a spol.





Microsoft a OpenAI chtějí postavit datové centrum za až sto miliard dolarů, tedy více než dva biliony korun. Součástí by měl být superpočítač Stargate obsahující miliony AI čipů. Projekt by mohl být uveden do chodu v roce 2028 na ploše několika set hektarů.

IEEE Spectrum publikovalo text rozebírající, jak se dostaneme ke grafickým/AI čipům obsahujícím bilion tranzistorů. Podobná témata budou s nástupem AI ještě nějakou dobu dost slyšet. Například startup Hailo zrovna získal investici 120 milionů dolarů. Zaměřuje se na chod AI na edge zařízeních. Jedním ze zakladatelů je bývalý technický ředitel bezdrátové sekce Texas Instruments. A firma Cerebras vyvíjející AI čipy se chystá na vstup na burzu. Podle Bloombergu si pro tento krok vybrala Citibank. Ocenění by mohlo dosáhnout na čtyři miliardy dolarů. Cerebras je konkurent pro Nvidii, společnost nedávno představila obří AI čip.

Tchaj-wan zaznamenal největší zemětřesení za pětadvacet let, což bude mít dopady i na výrobu čipů. Většina firem měla situaci ustát, mimo jiné díky vzdálenosti od epicentra nebo velmi odolným stavbám. Nicméně někteří výrobci omezili, či dočasně zastavili provoz. Výpadky by údajně neměly být dlouhé, byť už se objevují odhady, že například narušení výroby Micronu povede k dalšímu zdražování pamětí. Na Tchaj-wanu sídlí TSMC, UMC a další.

V Praze otevřel oficiální obchod čínské společnosti DJI vyrábějící populární drony. DJI Store Prague začal fungovat v nedávno otevřené budově Masaryčka u Masarykova nádraží. DJI zastupuje tuzemský distributor Beryko, který prodává i Xiaomi.

Češi investují do dodavatele Pentagonu se slovenskými kořeny. Fond Credo Ventures se podílel na seed investici ve výši 12 milionů dolarů do startupu Picogrid, který dokáže integrovat více obranných technologií do jedné platformy. Credo už přispělo v předchozím kole pre-seed. Picogrid už má instalace na několika amerických vojenských základnách a na Ukrajině. Zdá se, že se VC fondy nyní o obranné technologie zajímají. Pražský Rockaway nedávno zahájil koupi prostějovských URC Systems.





Microsoft přestane po celém světě nabízet aplikaci Teams v rámci Office 365. Firma čelila tlaku Evropské komise a konkurentů typu Slack kvůli monopolním praktikám. Nejdříve to vypadalo, že k ústupku dojde pouze na trzích v EU, nakonec by to ale mělo být plošné. Oznámení přišlo prvního dubna, tak snad to není chyták.

Microsoft nabídne rozšířenou podporu Windows 10 i pro běžné uživatele. Podpora tohoto systému skončí 14. října příštího roku, ale podobně jako u firem si budete moci připlatit za delší životnost, a to o tři roky. První vyjde na 61 dolarů, druhý na 122 a třetí na 244 dolarů.

Politico rozebírá, jak se z Drážďan stalo čipové město a klíčový evropský polovodičový hub. Na Lupě jsme podobné téma popisovali v naší reportáži. V Sasku jsou fabriky Bosche, Infineonu, GlobalFoundries a dalších, přibydou také od TSMC či Intelu. V Česku se teď hraje o to, zda se podaří na tyto nové masivní investice dodavatelsky a partnersky napojit.

Divize výroby čipů v Intelu v roce 2023 udělala provozní ztrátu sedm miliard dolarů. Tržby činily 18,9 miliardy dolarů, meziročně o 31 procent méně. Letošní rok má být podle firmy nejhorším v historii. Sekce se má provozně vyrovnat v roce 2027. Podle ředitele Pata Gelsingera je za tím série špatných rozhodnutí v minulosti včetně odmítnutí nákupu moderních výrobních strojů od ASML. Intel asi 30 procent waferů zadal externím výrobcům typu TSMC, dostat se chce na 20 procent.

Nizozemská vláda investuje 2,5 miliardy eur v Eindhovenu, aby tam udržela firmu ASML. Ta drží monopol na dodávku strojů pro nejmodernější výrobu čipů (EUV litografie). Vedení ASML se v poslední době začalo ozývat, že je ve hře i odchod z rodné země kvůli hrozícímu omezení migrace a podobně. Peníze od vlády mají zajistit bydlení, dopravu a vzdělávání.

Microsoft má nového šéfa pro divizi Windows a přístrojů Surface. Stal se jím Pavan Davuluri, který bude nástupcem Panose Panaye. Davuluri v Microsoftu pracuje 23 let a byl mimo jiné součástí spolupráce s Qualcommem a AMD pro vývoj čipů pro Surface. Je tedy otázkou, zda Microsoft nadále nebude více tlačit na ještě větší příklon k přerodu Windows pro ARM ve stylu Apple Silicon.

Huawei hlásí růst za loňský rok. Tržby si meziročně připsaly skoro deset procent (704 miliard juanů) a čistý zisk poskočil o 145 procent na 87 miliard juanů (přes 280 miliard korun). Firma je sice pod sankcemi, daří se jí ale v nových oborech jako energetika nebo systémy pro automobily. V roce po prvních sankcích se tržby propadly o třetinu. I na našem trhu se pád podařilo zastavit. Huawei se loni podařilo vrátit do hry i ve smartphonech, kdy do prvního modelu nasadila vlastní 7nm čip. Růst se daří také Huawei Cloudu, který expanduje i v Evropě.

Čínským státem vlastněný podnik China Resources Group za 1,6 miliardy dolarů získává kontrolní podíl v JCET Group, firmě zaměřené na pouzdření čipů.

Spojené státy opět zpřísnily embarga na vývoz AI technologií do Číny. Nově se restrikce například vztahují i na notebooky obsahující čipy vhodné pro zpracování AI.

Sedm open source aliancí přišlo se specifikacemi a standardy pro evropský Cyber Resilience Act. Zapojují se Apache, Blender Foundation, Eclipse Foundation, OpenSSL Software Foundation, PHP Foundation, Python Software Foundation a Rust Foundation. Jde mimo jiné o reakci na to, že 70 až 90 procent dnešního softwaru je postaveno na open source. A Evropská unie a USA zase mají začít spolupracovat na bezpečnosti a standardech kolem AI. Podobně USA budou spolupracovat s Velkou Británií.

Linux Foundation oznámila fork databáze Redis, která nedávno změnila licencování, jež komunita nepovažuje za svobodné. Projekt Valkey naváže na Redis 7.2.4 pod licencí BSD. GitHub je zde. Objevil se také fork Redict. Velcí hráči typu AWS forky podporují.

Proxmox přichází s novým nástrojem pro migraci z VMwaru. Někteří zákazníci hledají cesty, jak od VMwaru odejít kvůli změnám, které nastavuje nový majitel v podobě Broadcomu. Proxmox je otevřený hypervisor. A The Register píše, že VMware plánuje výrazný update pro Cloud Foundation.

Antimonopolní úřad povolil spojení firem HP Tronic a Nay. Dojde tedy k fúzi prodejců elektroniky Datart, Electro World a výrobce ETA.

Google jako open source uvolnil knihovnu Jpegli. Je určená pro snížení šumu a zlepšení kvality obrazu. Materiál je na GitHubu.

Amazon Web Services propouští několik stovek lidí. Oficiální důvody jsou tradiční, tedy zlepšení a zjednodušení provozu a podobně.

Japonsko schválilo pobídku 3,9 miliardy dolarů pro firmy Rapidus a IBM. Jejich kooperace zaměřená na nanotechnologie a materiály má do budoucna pomoci v konkurenci TSMC.

Čínští operátoři jako první na světě spouští API pro boj s online podvody. Jde o One Time Password Application Programming Interface (OTP API) zapojené do aktivity Open Gateway, v rámci níž se operátoři snaží publikovat API postavená na svých sítích a tím najít nové zdroje příjmů.

