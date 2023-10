Revoluce má zpřístupnit mobilní sítě běžným vývojářům a přinést miliardy. Čeští operátoři se k ní zatím nehlásí

Celosvětový telekomunikační sektor letos na konferenci Mobile World Congress v Barceloně s velkými fanfárami spustil projekt Open Gateway, který má do mobilních sítí operátorů přinést nový byznys. Možnosti a funkce sítí mají být dostupné vývojářům skrze aplikační rozhraní (API), díky čemuž by měly začít vznikat nové aplikace. Čeští operátoři ale v současné době nic nechystají.

„Zatím nic v plánu nemáme,“ řekl mluvčí českého Vodafonu Ondřej Luštinec, i když mateřský britský Vodafone patří mezi prémiové členy celého API projektu.

„Iniciativu Open Gateway monitorujeme a vyhodnocujeme interně možnosti, v tuto chvíli však aktivní spuštění konkrétních API v časové ose nemáme,“ navázala mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivá. Mateřský Deutsche Telekom je rovněž prémiovým členem a nedávno spustil službu MagentaBusiness API, kde první API na komerční síti nabízí.

T-Mobile nicméně v létě ve spolupráci s Deutsche Telekomem spustil první router postavený na systému RDK. Jde o open source technologii a přístup, ale není součástí Open Gatewaye.





„Jedná se o open source platformu poskytovatelů sítí, systémových integrátorů a výrobců zařízení, od které si slibujeme možnost využití celosvětové komunity softwarových vývojářů, lepší využití cloudu a pravidelné aktualizace softwaru – ty rozšiřují rozsah funkcí a udržují modely routerů déle aktuální, vyhovující rostoucím nárokům uživatelů, a nemusí se tak rychle vyměňovat. Tato open source platforma umožňuje i široké napojení poskytovatelů různých služeb, které pak lze poskytnout uživatelům domácích sítí,“ dodala Šedivá.

O2 také konkrétní plány nemá. Operátor je v rámci partnerského programu v kontaktu s Telefónikou, která je jedním z aktivních podporovatelů Open Gatewaye.

„Z technického pohledu dnes podle mého názoru ještě není ekosystém plně zralý a mnohé z funkcí jsou vázané hlavně na budoucí variantu sítě 5G standalone, kterou plánujeme nasazovat v průběhu příštího roku. V budoucnu lze očekávat, že pro vybrané způsoby užití budeme API definovaná v rámci projektu využívat,“ popsal Jakub Votava, ředitel síťové architektury v O2.

Potřeba najít nové peníze

Operátoři se Open Gatewaye chytají mimo jiné kvůli potřebě najít nové příjmy. Náklady na budování 5G byly a budou vysoké a sektor toho prozatím kromě prodávání minut, SMS a balíčků dat moc nevymyslel, o čemž píšeme v našem článku.

„Spotify, Uber a další služby se zrodily díky sítím 4G/LTE. U 5G zatím podobné příklady nevidíme, ale objeví se. Open Gateway je cesta, jak poskytnout možnosti našich sítí,“ uvedl na telekomunikačním summitu v Dubaji ředitel oborové organizace GSMA Mats Granryd.





„Operátoři musí doručit potřebné služby, aby podpořily nutné inovace,“ navázal technický ředitel GSMA Alex Sinclair. Open Gateway je podle jeho slov velkou příležitostí a novou cestou pro monetizaci sítí. „Máme šanci vytvořit hluboký ekosystém.“

„5G sítě rozhodně potřebují více 5G aplikací a use casů. Musíme aktivovat ekosystém, hlavně vývojáře. Open Gateway může být příležitostí,“ dodal předseda představenstva Huawei Ken Hu.

Další pokus

Pokusů o zpřístupnění API mobilních sítí tu v minulosti bylo více, ale nikdy se neuchytily. Často za to mohla uzavřenost sítí jednotlivých operátorů. Open Gateway slibuje celosvětový standard podobný roamingu. To má podle představ do roku 2028 vytvořit roční byznys o velikosti dvaceti miliard dolarů.

„Podvozek“ k MagentaBusiness API pro Deutsche Telekom zprovoznil Ericsson se svojí technologií Vonage. Ericsson chce z Vonage udělat takzvanou Global Network Platform (GNP) umožňující vývojářům přístup k 5G sítím právě pomocí API. Tento byznys má ale zatím letos vygenerovat řádově nižší desítky milionů švédských korun. Rozpoznatelné tržby se mají objevit až v roce 2025.

Vonage GNP ale má v podstatě být částečnou konkurencí pro projekt CAMARA určený pro otevřenou standardizaci API. V něm kromě 250 operátorů participují velká jména jako Microsoft, Cisco, Google, IBM, Intel, The Linux Foundation a další. CAMARA aktuálně nabízí šestnáct různých API včetně OTP validace, ověřování čísla, WebRTC, SIM swapu, identifikace zařízení nebo Blockchain Public Access.

Fair share jako další způsob

Operátoři se na svých sítích snaží vydělat i jinou a poněkud konzervativní cestou označovanou jako fair share. Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton evropské telco v tomto nápadu podpořil letos začátkem roku v Barceloně. Operátoři díky tomuto politickému krytí začali žádat regulaci, která by velké poskytovatele obsahu typu Netflix, Google, Amazon nebo Apple donutila platit poplatky za využívání sítí. Argumentují tím, že musí nést velké náklady na budování a provoz sítí, ale smetanu slízávají poskytovatelé obsahu.

Prakticky nikdo další kromě Bretona a samotných operátorů v tomto férovém poplatku nevidí nic fér a ukázalo se, že by fair share znevýhodnil menší providery. Proti se dále ozvalo více než padesát poskytovatelů, neziskovek a dalších. Česká vláda v červnu poplatek nepodpořila. A následně evropští ministři řekli, že s tím také nesouhlasí, ale poplatek zůstal ve hře jinde.

Operátoři se nevzdávají a v říjnu poslali do Bruselu dopis. Podle Deutsche Telekomu, Telefóniky nebo BT je nutné zajistit budoucí investice do rozvoje sítí, k čemuž je fair share potřeba.

Na telekomunikačním summitu v Dubaji se před pár dny k podpoře telco sektoru přidala také oborová organizace GSMA. „Fair share je způsob, jak sektor kolem operátorů může zůstat zdravý a udržitelný. Potřebujeme získat peníze a investovat je zpět,“ pronesl Granryd z GSMA.

Nepopulární krok se letos operátorům zadařil jinde. Deutsche Telekom, Vodafone a Telefónica vstoupily do oboru digitální reklamy. Jejich společný projekt získávání dat pro personalizované cílení reklam získal zelenou od antimonopolních orgánů Evropské komise.