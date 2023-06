Krátké vlny: poplatek fair share stále ve hře a zeštíhlování státní správy

Blíží se čas prázdnin a dovolených. Červnový kalendář se plní akcemi a událostmi, které chtějí organizátoři stihnout dříve, než si v rámci snahy o zachování zdravého rozumu vezmeme dovolenou a nastavíme hlášku „out of office“ do pracovního e-mailu.

A tak Český telekomunikační úřad pořádá a zve na workshopy ke spoofingu a novým digitálním agendám, Ministerstvo průmyslu zve na online konferenci k jednotnému EU trhu a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se chystá spustit meziresortní připomínkové řízení k návrhu nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Jen houšť.

Komisař Thiery Breton si minulý týden vyslechl na zasedání ministrů odpovědných za telekomunikace zdvořilé, ale razantní „ne“ k myšlence neférového příplatku, který plánuje zavést ve prospěch velkých operátorů (a v neprospěch všech EU spotřebitelů).

Impérium ale vrací úder a v návrhu zprávy o politice hospodářské soutěže se už objevuje výzva europoslanců „calls for the establishment of a policy framework where large traffic generators contribute fairly to the adequate funding of telecom networks“.

BEREC, sdružení evropských regulačních orgánů v elektronických komunikacích, jasně odmítl myšlenku fair share příspěvku. Ten BEREC, jehož expertních znalostí má Evropský parlament využívat. Je to neznalost? Je to zlý úmysl? Napíšete svému poslanci v Evropském parlamentu, aby hlasoval proti zařazení tohoto bodu do zprávy?





Ministerstvo vnitra v rámci své koordinační role v oblasti správního trestání připravilo Analýzu vybraných údajů získaných z přehledu přestupků (2018–2020), která je předkládaná pro informaci vládě a kterou máme k dispozici. Materiál obsahuje zajímavá data, nicméně čtenář se musí ubránit zbrklé interpretaci.

Podle předkladatele obsahoval český právní řád v roce 2018 celkem 263 zákonů upravujících alespoň jednu skutkovou podstatu. Celkem je v českém právním řádu více než 9000 skutkových podstat přestupků, na každý zákon upravující přestupky tak připadá v průměru 36 skutkových podstat. A z toho 25 zákonů upravuje více než 100 skutkových podstat přestupků. Mezi nimi je i zákon o elektronických komunikacích, který v roce 2020 měl 200 skutkových podstat (na čele je zákon o podnikání na kapitálovém trhu s 298 skutkovými podstatami).

Je to moc? Je to málo? Určitě z toho lze vyvodit, že žijeme ve složité době, sektor elektronických komunikací je chápán jako kritický sektor a zákonodárce se kloní k závěru mít v právní normě maximálně podrobný seznam toho, co se může stát špatně a co může stát následně trestat. Byť na konci dne zůstává naprostá většina skutkových podstat nevyužita (díky Bohu).

Analýza vybraných údajů získaných z přehledu přestupků (2018–2020) Autor: Ministerstvo vnitra

Vláda brzy rozhodne o podobě konsolidačního balíčku, který odešle ke schválení do Poslanecké sněmovny. Po loňském plošném přidání 10 % na mzdových prostředcích všem státním zaměstnancům je nyní na stole plošné škrtání.

Nic proti škrtům. Strašně špatný přístup, který ve finále odneseme všichni, je ta plošnost. Dokud se nezmění systém odměňování státních zaměstnanců, bude stát fungovat jen na nadšení pár srdcařů a pak mladých lidí, kteří ve službě pro stát získají praxi a odejdou pracovat do soukromé sféry.

A čím více politici mluví o zeštíhlování státní správy (bez snižování počtu agend), tím častěji podepisují smlouvy na dodávky plnění od externích firem. Úředník se pak stává jen součástí oběhu smluv, které posouvá po ministerstvu, ale vlastní know-how už úřad ztrácí. Možná zbytečně chmurná vize.

Naštěstí se blíží čas prázdnin a dovolených a vysílačka Krátkých vln zůstane nějakou chvíli vypnutá. Užijte si volno ve zdraví.