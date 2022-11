Šéfka Theranosu jde na 11 let do vězení, USA se soudí kvůli českému Beat Saberu, Bluetooth na 6 GHz

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Bluetooth začne používat frekvenci 6 GHz, oznámila Bluetooth Special Interest Group v rámci specifikace Bluetooth LE. Důvodem je pokračující rušení 2,4 GHz. Vylepšen bude rovněž datový tok.

Zakladatelka a ředitelka firmy Theranos Elizabeth Holmes byla za podvod odsouzena na jedenáct let vězení. Investorům lhala, že její údajně revoluční zařízení dokáže z jedné kapky krve odhalit nemoci. Na rozsudek čeká také její bývalý obchodní partner a přítel Ramesh Balwani. O Theranosu, jednom z největších podvodů v Silicon Valley, v češtině vyšla kniha Zlá krev a k dispozici je také hraný seriál Kauza Theranos (The Dropout).

Spojené státy se soudí s firmou Meta Platforms kvůli českému Beat Saberu. Federální obchodní komise (FTC) chce zrušit nákup firmy Within Unlimited, kterou chce Meta rovněž pohltit. Meta chtěla původně Beat Saber rozšířit do světa fitnessu ve VR, nakonec ale pro tyto účely koupila právě specializovaný Within. Podle FTC to je ničení konkurence, a to i s přihlédnutím k tomu, že Meta ovládá nejrozšířenější VR hardware (Quest) a obchod s aplikacemi.

V italské Boloni se rozjíždí Leonardo, čtvrtý nejvýkonnější superpočítač světa. Dosahuje na výkon až 250 petaflops. Stejně jako ostravská Karolina je součástí evropské sítě superpočítačů EuroHPC. Složen je z jednotek Atos BullSequana XH2000, obsahuje 14 tisíc karet Nvidia A100 a využívá Xeony 8358. Cena činí 240 milionů eur. EuroHPC se také chystá postavit exascale stroj.





Google štědře platil vývojářská studia, aby své aplikace nezveřejňovaly v jiných obchodech než je Play Store. Vychází to ze spisu k žalobě ze strany Epic Games. Activision Blizzard například získal během tří let 360 milionů dolarů.

HP propustí čtyři až šest tisíc lidí, ušetřit chce 1,4 miliardy dolarů. Tato akce byla oznámena s posledními výsledky, kdy výrobce počítačů a tiskáren zaznamenal pokles o jedenáct procent. Na HP dopadá postcovidové utlumení.

Prodeje grafických karet jsou nejhorší od roku 2009. Jon Peddie Research spočítala, že v posledním čtvrtletí prodeje spadly o 25,1 procenta. Nejvíce trpí Radeony od AMD, které spadly o 47,6 procenta (brzy ale vyjdou nové modely 7000). Důvody jsou jasné – konec těžby krypta, propad PC trhu jako celku, nasycení mezi uživateli, ekonomické úspory a podobně.

Ruský Yandex plánuje restrukturalizaci, o schválení žádá Putina, informují Financial Times. V plánu je prodej ruských aktiv a vyčlenění mezinárodního byznysu. Zpravodajská sekce už dříve byla prodána VK, které je pod kontrolou vlády. Yandex nedávno rozjížděl vývoj v Praze, po válce a sankcích ho ale zavřel.

SQL Server s příchodem verze 2022 zvýšil ceny o deset procent. Standard License Pack pro dvě jádra na jeden rok například nově vyjde na 1583 namísto 1325 dolarů. Nové ceny začnou platit od nového roku.

Evernote má nového majitele, stala se jím italská firma Bending Spoons. Ta vyvíjí různé mobilní appky jako Splice nebo Live Quiz. Evernote byl jednou z nejslavnějších aplikací rozjíždějící se éry dotykových telefonů a jednu dobu měl hodnotu miliardu dolarů. Postupem času ale začal ztrácet krok.

V Evropské unii připravovaný Cyber Resilience Act může mít velmi negativní dopady na rozvoje open source v Evropě, varuje ve své analýze NLnet Labs.

Dva ruští občané byli zatknuti kvůli provozování webu Z-Library, který obsahoval nelegálně šířené knihy. Anton Napolsky a Valerie Jermankova byli na žádost USA zadržení v Argentině. Vydělávat měli na premium účtech. Web nabízel 11 milionů knih.

Útočníci mohou využívat útoky na energetické sítě a další IoT skrze zranitelnost v Boa web serveru. Situaci rozepsal Microsoft. Ten také popsal situaci kolem kyberútoků vedených státy.

RISC-V má ještě hodně daleko do toho, aby se v superpočítačích stal skutečnou alternativou k x86 a ARMu, rozebírá HPC wire. Na RISC-V pro HPC pracuje třeba evropská firma SiPearl vycházející z unijní aktivity European Processor Initiative. Má být snahou starého kontinentu být v oblasti více suverénní.

Microsoft zpřístupnil Windows Subsystem for Linux (WSL) ve verzi 1.0.0. Je to velký zmatek, původně zde byl WSL 1.0, pak WSL 2.0 a nyní přišla verze 1.0.0. Nástroj pro spouštění Linuxu a jeho aplikací pod Windows každopádně můžete stahovat ve Windows Store.

TSMC bude ve své továrně v Arizoně nakonec vyrábět i pomocí 3nm procesu, ne „pouze“ pomocí 5nm. Důvodem je Apple, který chce mít nejmodernější výrobu co nejblíže domovu, aby si pojistil dodavatelský řetězec a nejistou situaci kolem Tchaj-wanu. Near shoring po vlekoucích se problémech s dodávkami řeší mnohem více firem.

MediaTek představil 5G modem s rychlostí až 7,9 Gb/s. Jde o T800 vyráběný pomocí 4nm procesu. TP-Link zase ukázal router Archer BE900 pracující s Wi-Fi 7 a rychlostí až 24 Gb/s.

IBM žaluje Micro Focus, a to kvůli údajnému okopírování mainframe softwaru CICS. Situaci bude řešit soud v New Yorku.

KaiOS získal investici 3,4 milionu dolarů. Naposledy to bylo 50 milionů dolarů v roce 2019. Firma peníze použije na expanzi zejména v Africe. KaiOS je operační systém pro tlačítkové telefony a levné smartphony.

V čipech pro zařízení používaná v telekomunikačních sítích se rýsuje nový zajímavý hráč EdgeQ. LightReading píše, že trial provozy zahájil s Vodafonem.