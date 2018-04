 »  Set-top boxy s operačním systémem Android: Zmatky s písmenem M

Videoprofily

VP9–1O Profile-2 up to 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps H.264 MVC up to 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps(IS0–13818) MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps(IS0–11172) AVS-P16 (AVS+) AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps RealVideo 8 / 9 / 10 up to 1080p@60fps