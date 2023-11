Slovenská vláda vytáhla do boje s médii. Část soukromých ignoruje, RTVS asi rozdělí

Robert Fico se počtvrté ujímá vlády na Slovensku. Jeho kabinet na začátku týdne schválil a představil programové prohlášení. Koaliční vládu tvoří dvě sociálně demokratické strany (Smer a Hlas) se Slovenskou národní stranou. To se odrazilo také na formulacích a prioritách v programovém prohlášení. Vláda chce mimo jiné posilovat národní sebevědomí, posílit suverenitu, státnost a zdravé vlastenectví, budovat úctu k národním symbolům nebo podpořit národní a kulturní tradice.

Slovenský premiér a jeho koaliční partneři otevřeně dávají najevo svůj negativní postoj vůči mainstreamovým médiím. Nedávno Robert Fico na svém facebookovém profilu oznámil, že nechá prověřit akreditace soukromé televize Markíza, Denníku N, deníku SME a internetového portálu Aktuality.sk ke vstupu a práci na Úřadu vlády.

„Dnes jsem se rozhodl, že prověříme jejich oprávnění ke vstupu a práci na Úřadu vlády, tedy jejich právo vstupovat na úřad a obtěžovat nás svým otevřeným nepřátelstvím. Dokud nebude rozhodnuto, budou na Úřadu vlády nevítanými hosty,“ oznámil Fico. Čtveřici redakcí výslovně označil za nepřátelská média.

Vláda sice nemá přímý vliv na redakční procesy v soukromých médiích, podobnými kroky však může komplikovat práci jejich novinářům, kteří se zajímají o politická rozhodnutí, aféry a dodržování volebních slibů.





Dalším opatřením bude pravděpodobně omezení státní inzerce ve vybraných komerčních médiích. Denník N upozornil, že největším státním zadavatelem reklamy na televizních stanicích Markízy byla v posledních třech letech národní loterijní společnost Tipos. Ficův záměr přichází krátce poté, co se televize zajímala o jeden z předvolebních slibů předsedy Smeru.

„Podíváme se na těch více než 26 milionů eur, které Markíza dostala za minulé vlády, a já dám pokyn alespoň ministrům za stranu SMER-Slovenská sociální demokracie, jak mají k této televizi v příštím období finančně přistupovat. A samozřejmě se podíváme na monopolní chování Markízy na mediálním trhu, které dnes televize předvádí v plné nahotě,“ prohlásil Fico v nedělním videu.

Televize Markíza výroky Roberta Fica nekomentuje.

Opozice Ficova prohlášení kritizuje. „Jen vláda, která chce lidi odříznout od informací a manipulovat s veřejným míněním, potřebuje omezovat novináře. Vyhrožování médiím a zakazování nepohodlných redakcí je dalším krokem k orbanizaci Slovenska,“ řekl předseda SaS Richard Sulík.

Poslankyně a předsedkyně strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila, že Ficova opatření ohledně přístupu médií na Úřad vlády jsou zřejmě protizákonná. Na Slovensku platí zákon o vydavatelích, který přímo říká, že „orgány veřejné moci, rozpočtové organizace a jimi zřízené příspěvkové organizace jsou povinny poskytovat vydavateli periodického tisku, provozovateli zpravodajského internetového portálu a tiskové agentuře informace o své činnosti na základě rovného zacházení za účelem pravdivého, včasného a úplného informování veřejnosti“.





Ve svém vlastním programovém prohlášení Ficova vláda píše, že „vytvoří podmínky pro rovnoprávné fungování všech médií a zároveň zabrání neoprávněným zásahům do svobody projevu, svobody vysílání a práva na šíření informací. Vláda bude chránit svobodu projevu, a to i na sociálních sítích, a zajistí, aby toto právo bylo regulováno pouze v přiměřeném rozsahu, který zasahuje do důstojnosti lidských práv, a v zájmu ochrany bezpečnosti Slovenské republiky“.

K zásadním změnám má dojít u Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS). Od ledna 2011 tato instituce zastřešuje spojený Slovenský rozhlas a Slovenskou televizi. Ficova vláda chce po letech obě organizace zase rozdělit.

„Veřejnoprávní média musí zajistit nezávislou a objektivní žurnalistiku. Zároveň musí podporovat kvalitní původní slovenskou televizní a rozhlasovou tvorbu. Za tímto účelem bude vláda prosazovat právní a ekonomický rámec pro rozdělení Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) na dvě nezávislé veřejnoprávní mediální instituce – Slovenskou televizi a Slovenský rozhlas, případně zváží jiná řešení, jak posílit veřejnoprávní vlastnictví RTVS,“ stojí v programovém prohlášení.

Fico ještě před volbami oznámil, že „půjde po krku“ současnému řediteli RTVS Ľubošovi Machajovi. Ten je ve funkci teprve od loňského srpna. RTVS je od letošního léta financována místo koncesionářských poplatků ze státního rozpočtu.





Podle předsedy parlamentu a zároveň strany Hlas Petera Pellegriniho by mělo být rozdělení RTVS jen jednou z možných variant. „Neberte to teď jako fakt, že se to stane, ještě uvidíme, jaká bude diskuse,“ řekl novinářům.

Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko se přímo ve vysílání RTVS nechal slyšet, že řešení ještě není jisté a on osobně by byl zastáncem státní televize. Nelíbí se mu, že má RTVS zákonem omezenou reklamu, podle jeho slov to zvýhodňuje soukromé vysílatele. „Podívejte se, v jakých prostorech se nacházíte. Za chvíli vám to spadne na hlavu,“ sdělil Danko v diskusi s moderátorkou Martou Jančkárovou.

Konkrétní argumenty pro rozdělení RTVS nepadly, Danko mluví o „léku“ a „snaze udělat v RTVS pořádek“. Rozdělení na dvě samostatné instituce by rovněž mělo odstavit ty, kteří jsou „přisátí na RTVS“. Předseda opoziční strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka v rozdělení žádný přínos nevidí.

Generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj poznamenal, že rozdělení RTVS by nebylo tak jednoduché, jak si vládní politici myslí. Svou funkci sám opouštět nehodlá.