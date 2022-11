Spouštíme MastodonCzech.cz. Chcete vyzkoušet decentralizovanou obdobu Twitteru?

Kdykoli nějaká velká online služba prochází velkým přerodem, začne část uživatelů zvažovat alternativy. Aktuálně to sledujeme v dramatu kolem změn, které na Twitter přinesl nový majitel, miliardář a spoluzakladatel elektromobilní Tesly Elon Musk.

Jak to s Twitterem dopadne zatím není jasné. Můžeme každopádně sledovat v přímém přenosu, co se ve firmě děje, jak se Muskův styl řízení střetává s realitou a jaké jsou základní principy fungování sociální sítě založené na komerčním základě. Potíže přitom nemá jen Twitter, s krizí identity se potýká také Facebook a celé impérium Marka Zuckerberga.

Zaregistrujte se na MastodonCzech.cz

Vedle masových sociálních gigantů přitom existuje zajímavý svět decentralizovaných aplikací, které pro určitou, zatím malou, skupinu lidí představují kýžený únik ze světa algoritmicky řízených feedů a timeline, všudypřítomné reklamy a sledování jejich pohybu po internetu.

Díky dění v Twitteru tak už i do masových médií proniklo jméno Mastodon. Jde o decentralizovanou mikroblogovací službu, kterou v roce 2016 založil německý vývojář Eugen Rochko. Na první pohled vypadá a používá se podobně jako Twitter – jen místo tweetů uživatelé publikují tooty a když nasdílíte něčí post, neříká se tomu retweet, ale boost.

Po kapotou se ale Mastodon od Twitteru liší velmi podstatně. Zatímco Muskova síť je provozovaná centrálně, Mastodon je volným společenstvím několika tisíc samostatných serverů, které spojuje společný software a protokol. Svůj uzel (server, instanci) si může založit kdokoli, kdo zvládne nainstalovat zdarma dostupný open-source software na svůj server a je ochotný platit související náklady na hosting. Je to jako by si kdokoli mohl provozovat vlastní „malý Twitter“ a připojit ho do sítě obdobně provozovaných „miniTwitterů“ po celém světě.





Na těchto jednotlivých serverech se pak mohou registrovat jednotliví uživatelé. Uzel, na kterém si zřídí účet, je pak jejich domovem. Mohou tak vznikat komunity, které jsou zaměřené na určité téma, zájem či geografickou oblast. Uživatelé zároveň mohou sledovat také lidi z jiných serverů a sestavit si vlastní timeline podle libosti. Pořadí zobrazených příspěvky přitom neřadí algoritmus, ale jen čas, kdy byly publikovány.

Po Muskově převzetí Twitteru začaly s Mastodonem experimentovat stovky tisíc nových uživatelů. Celá síť teď má přes 6 milionu účtů, přibližně milion aktivních uživatelů a některé nejpopulárnější servery musí kvůli velkému zájmu nováčků posilovat infrastrukturu. Pro českou komunitu vznikly uzly cztwitter.cz s aktuálně asi 260 uživateli a witter.cz, který má momentálně asi dvě stovky registrovaných účtů a který provozuje sdružení Nolog.cz.

Lupa vždy experimentovala s novými technologiemi a službami. Přidáváme proto dnes další uzel zaměřený na české uživatele. Najdete ho na adrese MastodonCzech.cz a provozuje ho firma Internet Info, která je vydavatelem Lupy a dalších technických serverů Root.cz, Cnews.cz, ComputerWorld.cz, PCWorld.cz a dalších.

Nemáme ambici porazit Twitter nebo na velké sociální sítě zcela zanevřít. Myšlenka decentralizované sítě, kde si svůj server můžeme spravovat sami, diskutovat tu s našimi čtenáři a sdílet náš obsah podle vlastních pravidel, nám ale přijde vrcholně zajímavá. Budeme rádi, když s námi Mastodon vyzkoušíte a uvidíme, kam nás tento experiment dovede.

V následujících týdnech budeme na Lupě vydávat další texty o Mastodonu a dalších nástrojích tzv. Fediversa, které nabízejí decentralizovanou obdobu velkých komerčních služeb.