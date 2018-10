 »  Tesla nestačí. Elon Musk chce přes 700 satelitů připojit svět k internetu

Po Googlu a Facebooku se do závodu o pokrytí celého světa připojením k internetu zřejmě zapojí i americký miliardář Elon Musk. Ano, ten, co stojí za elektromobily Tesla nebo vývojem raket Falcon.

Podle zprávy Wall Street Journalu (WSJ) vyjednává o zapojení do projektu satelitní sítě WorldVu, kterou chce na oběžnou dráhu vypustit britský startup WorldVu Satellites Ltd. Za tím stojí Greg Wyler, který se o vybudování podobné sítě pokouší už od roku 2007.

Tehdy založil firmu O3b Networks (název pochází z anglického Other 3 Billion – další tři miliardy – a odkazuje na počet lidí, kteří zatím ve světě nemají přístup k vysokorychlostnímu internetu). První čtyři družice se firmě podařilo vypustit loni v červnu (ukázalo se pak, že mají hardwarové chyby), další čtyři pak letos v létě. Peníze do firmy nalila řada investorů – včetně Googlu.

A právě do této firmy Wyler zamířil po svém odchodu z O3b. V Googlu měl v projektu satelitního pokrytí pokračovat, po roce ale firmu z neznámých důvodů opustil a i s licencí na rádiové spektrum založil WorldVu Satellites Ltd. Poté začal spolupracovat s Muskovou firmou SpaceX.

Společný podnik by měl na oběžnou dráhu vypustit nevídaný počet asi 700 malých satelitů o váze kolem 250 liber (asi 114 kg). Muskova účast v projektu podle WSJ není zatím jistá, proběhla jen první jednání. SpaceX by mohla například pomoci s vypouštěním družic na oběžnou dráhu.

Celá akce má stát kolem 1 miliardy USD a pokud uspěje, měl by internetovým připojením pokrýt celý povrch Země. Úspěch ale není zdaleka zaručen – bude záležet jak na kvalitě služeb, tak na tom, za jaké ceny je bude nabízet zákazníkům.

AKTUALIZACE 11.11. – Elon Musk na Twitteru potvrdil, že se zpráva WSJ zakládá na pravdě – SpaceX je podle něj v rané fázi vývoje microsatelitů, které budou operovat ve velkých skupinách. Podle Muska by družice měly poskytovat přístup k internetu za „velmi nízké ceny“. V textu WSJ jsou ale podle něj blíže neupřesněné chyby v několika podstatných bodech. Podrobnosti firma oznámí v horizontu dvou až tří měsíců.

SpaceX is still in the early stages of developing advanced micro-satellites operating in large formations. Announcement in 2 to 3 months.