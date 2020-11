Tipy na kyberpunk aneb Co si zahrát během nekonečného čekání na Cyberpunk 2077

Polské studio CD Projekt RED minulý týden oznámilo, že letos už poněkolikáté odkládá vydání svého ambiciózního a rozmáchlého titulu Cyberpunk 2077, ve kterém dá hráčům k dispozici velké otevřené město z kyberpunkového prostředí.

U takto náročného titulu dle oficiálního vyjádření dělá problém odladění na dosluhující generaci konzolí. CD Projekt se k odkladu vydání na (snad) 10. prosince odhodlal i přesto, že už je hra dávno ve fázi gold. Společně s vydáním lze tedy očekávat masivní day 1 patch.

Oznámení odkladu proběhlo zničehonic na Twitteru, odkud se ho dozvěděla i většina zaměstnanců CD Projektu. Může za to i nedávný vstup firmy na varšavskou burzu, kde CD Projekt společně s polským internetovým obrem Allegro tvoří nejzajímavější artikly k nákupu.

Cyberpunk 2077 má reálnou šanci se stát minimálně podobně masivním úspěchem jako třetí díl hry Zaklínač, kterou CD Projekt RED rovněž vyvinul. Toho už se od vydání v roce 2015 prodalo přes 50 milionů kopií.

Další odklad vydání mimo jiné přinesl reakce naštvaných fanoušků, kteří začali tvůrcům vyhrožovat smrtí a dalšími podobnými tresty. Pokud se také nemůžete Cyberpunku 2077 dočkat, přinášíme vám seznam několika zajímavých kyberpunkových her, kterými si lze ukrátit čekání na prosinec. Často nejsou tak dlouhé, takže se dají do té doby dohrát. Stejně po deváté večer nelze vycházet ven, takže co dělat jiného, než hrát videohry?

Observer

V tomto seznamu jde o jednoho z mých favoritů. Observer je adventurou z pohledu první osoby, která se odehrává v roce 2084 a symbolicky odkazuje na 1984 od Orwella. Má velmi podobnou tísnivou atmosféru, často s prvky hororu. Za Observerem totiž stojí polské studio Bloober Team, které vytvořilo třeba populární horor Layers of Fear. V Observeru hrajete za detektiva pracujícího pro vše kontrolující a nenáviděný establishment. Detektiv Lazarski jednoho dne obdrží zprávu od svého syna a vydá se ho hledat do ošklivého bytového komplexu ve futuristické verzi Krakova. Lazarski se dokáže připojovat do čipových implantátů v mozku a pomocí toho rekonstruovat to, co se stalo. Jde o vynikající záležitost, která se s vydáním nových konzolí dočká i graficky notně vylepšené verze.

VirtuaVerse

VirtuaVerse je další výrazné kyberpunkové dílo. Jde o klasickou point-and-click adventuru s velmi povedenou pixelartovou grafikou. Hlavní postava se ráno probudí ve svém bytě s výhledem na deštivé neonové velkoměsto. Zjistí, že si rozšlápla svůj VR headset a i další věci jsou špatně. Postupně potkává hackerské skupiny, tvůrce graffiti, kteří pro svá díla využívají AR/VR vrstvu nad tou fyzickou, tatéry se schopností vnášet do těla implantáty a další kyberpunkové existence. Výbornou atmosféru dolaďuje soundtrack od Blood Music, kde vedle Master Boot Record tvoří i známý synthwave hudebník Perturbator.

Cloudpunk

Letos v dubnu vydaný Cloudpunk před pár dny dostal nový impulz. Přibyla do něj totiž možnost dívat se na svět z pohledu první osoby. To této adventuře dává výbornou atmosféru. Hlavní postava totiž během jedné noci prožívá příběh v megapoli Nivalis, které se velmi podobá deštivým kulisám Blade Runnera nebo čínským velkoměstům. Hrajete za mladou ženu jménem Rania, která do Nivalisu přišla z venkova kvůli penězům a začala doručovat podezřelé zásilky pro pololegální instituci Cloudpunk. Ve hře z větší části řídíte vznášející se vozítko ve stylu Pátého elementa nebo opět Blade Runnera. Na pozadí se pak postupně rozvíjí příběh. Cloudpunk je mimo jiné odlišný v tom, že je vytvořen pomocí voxelové grafiky. Město působí velmi živě, výborné je také ozvučení.

Ion Fury

Ion Fury je další výborná věc. Jde o „3D“ akci z vlastního pohledu zasazenou do kyberpunkových kulis. 3D v uvozovkách píši z toho důvodu, že i když byl titul vydán zhruba před rokem, autoři ho vytvořili na letitém enginu Build, který pohání klasiky jako Duke Nukem 3D, Blood nebo Shadow Warrior (i za Ion Fury mimo jiné stojí 3D Realms). Výsledek stojí za to, každý nerd to musí ocenit. Jde o klasickou oldschool akci, kde příběh není důležitý, ale nadsázka ano.

Ghostrunner

Ghostrunner je čerstvá novinka s moc pěknou rychlou grafikou a vynikajícím synthwave soundtrackem. Hra je kombinací titulů Mirror's Edge, Superhot, Hotline Miami, Shadow Warrior a Titanfall. Hrajete za ghostrunnera, který se na svět dívá z první osoby a jeho jedinou zbraní jsou katana, běhání po zdech, zachytávací lano a efektní zpomalování času. Ale stačí jeden zásah a je po něm. Je tedy třeba kombinovat přesný pohyb a časování. Jde o výzvu, ale s dobře rozmístěnými checkpointy a skvělou atmosférou.

Tales of the Neon Sea

Tales of the Neon Sea úspěšně prošla Kickstarterem, kde o finance požádala doposud neznámá firma Palm Pioneer. Jde o jedno z řady nových herních studií z Číny, které se začínají prosazovat i na západě (svět teď například zachvátila horečka v podobě RPG titulu Genshin Impact). Příběhy neonového moře jsou dvourozměrnou adventurou s velmi pěkným pixelartem. Ovládáte detektiva, kterému se rozbil robot a který se při shánění součástek postupně zamotává do dalších záhad. Hra staví primárně na logických hádankách a na své si přijdou i fanoušci koček.

Dex

Dex už je na trhu asi pět let, ale zmínku si zaslouží. Jde totiž o dílo českého studia Dreadlocks. Zároveň se jedná o dvourozměrnou kombinaci RPG a adventury, která se nedávno dostala i na Nintendo Switch. Hra se inspiruje světy Williama Gibsona a kombinuje v sobě i vnořování se do virtuálních světů.

Honorable Mentions

Her z prostředí kyberpunku je více. Nechci zde vyjmenovávat ty, o kterých vám řekne každý (Deus Ex, Shadowrun a spol.). Na seznam hodně zajímavých záležitostí si lze napsat i následující díla, která nemusí být všeobecně tolik známá.

Ruiner je moc hezky vypadající akční hra viděná z izometrického pohledu. Za doprovodu pěkné hudby je třeba se prostřílet a prosekat řadou protivníků. Nejde o úplně lehkou záležitost a je třeba trénink a trpělivost, ale stojí to za to.

Technobabylon je další 2D adventura s propracovaným pixelartem a kyberpunkovým světem. Odehrává se v roce 2087, světu vládne umělá inteligence a lidskou genetiku lze všemožně upravovat.

VA-11 Hall-A je poměrně netradiční. Podtitul zní „cyberpunk bartender action“, což znamená, že jako barman ve svém baru mícháte drinky zákazníkům, povídáte si s nimi, poznáváte je a tímto způsobem rozvíjíte příběh.

Neo Cab je na tom podobně. Děj hry se odehrává v taxíku, kde hrajete za postavu jménem Lina, která je posledním lidským řidičem taxi v městě budoucnosti. Během jízd si povídáte se zákazníky a posouváte se v příběhu dál.