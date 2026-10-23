Lupa.cz

Tomáš Čupr (SEO Consult): E-shop, který netvoří obsah, má téměř jistotu, že ho AI nenajde

Jan Vaca
Dnes
Doba čtení: 16 minut
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Tomáš Čupr, SEOConsult
Autor: Jan Vaca, Internet Info
Tomáš Čupr, majitel společnosti SEOConsult
Agentní nakupování je v Česku na začátku, ale e-shopy by neměly čekat. Marketér Tomáš Čupr vysvětluje, proč na datech a obsahu záleží víc než dřív a kdy za nás začne umělá inteligence platit.
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Lidé se čím dál častěji radí s umělou inteligencí, co a kde koupit, a časem za ně AI agenti zboží rovnou i zaplatí. Je to trend, o kterém se nyní mluví v souvislostí s e-commerce. E-shopy, které chtějí ve výsledcích chatbotů obstát, ale musejí mít v pořádku data o produktech a tvořit vlastní obsah. A důvěryhodnost si musejí budovat i mimo svůj web.

„Pokud obsah tvořit nebudete, máte téměř jistotu, že se ve výsledcích neobjevíte,“ říká v podcastu serveru Lupa.cz Tomáš Čupr, marketér a šéf agentur SEO Consult a PPCprofits.cz. Podle něj by se e-shopy měly připravovat už teď, i kdyby se agentní nakupování nakonec ukázalo jako nafouknutá bublina.

Čtenáři Lupy mají určitě představu, co znamená agentní nakupování. Přesto vás poprosím o stručné shrnutí. Co si lze pod tím mají představit?

Rozdělil bych to do dvou vrstev. V první agent provede základní průzkum a doporučí produkt. Udělá rešerši za zákazníka, který nakupuje na e-shopu, případně pořizuje služby, a předloží mu výsledky. Ve druhé fázi, která je zatím rozšířená hlavně na americkém trhu, může agent na základě uživatelova pověření také rozhodnout a produkt přímo koupit. Zajistí tedy nejen rešerši, výběr a doporučení, ale i nákup u obchodníka, tedy na e-shopu, a zaplatí.

Podcast s Tomášem Čuprem si můžete pustit přímo zde:

Zjednoduším to: když hledám zboží, zadám agentovi nebo do chatu například „Hledám tohle zboží, najdi mi ho“. Tak by to mělo vypadat?

Přesně tak. Je to podobné klasickému vyhledávání na Googlu, Seznamu nebo Microsoft Bingu. Hlavní rozdíl je v tom, že na platformách s umělou inteligencí, jako jsou ChatGPT, Gemini nebo Claude, uživatelé zadávají delší a podrobnější dotazy. Zatímco na Googlu napíšete například „vysavač“, v AI platformách podle našich zkušeností lidé hledají třeba „vysavač na psí chlupy do osmi tisíc korun s doručením do dvou dnů“. Klíčová slova jsou rozvinutější: už jde o větu a poměrně jasnou specifikaci dotazu.

Zmínil jste Spojené státy, kde je trh o něco dál. Existují data o tom, jak tam agentní nakupování funguje?

Máme data z těchto trhů. Až padesát procent Američanů a Američanek si během nákupního procesu nechá od AI doporučit produkt a potom nákup dokončí na Googlu. Jde tedy o první, doporučovací a rešeršní fázi. Zhruba osm až deset procent zákazníků na americkém trhu podle prvních studií dokončí celý nákupní proces prostřednictvím svého agenta.

Našel jsem, že Shopify uvádí u zákazníků přicházejících na základě doporučení AI téměř o polovinu vyšší konverzi a o čtrnáct procent vyšší průměrnou objednávku. Potvrzuje to, co říkáte?

Ano. Na datech skutečně vidíme, že konverze z AI modelů je obecně vyšší. Uživatelé tyto nástroje nevnímají jako klasický vyhledávač, ale jako důvěrníka, kamaráda nebo rádce, kterému velmi důvěřují. Uvidíme, jak se to změní, až ChatGPT zavede placenou reklamu v Česku a dalších evropských zemích. U těchto platforem bude zajímavé sledovat, jak vyváží organické a placené výsledky. Potřebují přilákat uživatele, ale s reklamou může jejich důvěryhodnost mírně klesnout. Hledají tedy rovnováhu, která jim zároveň umožní službu monetizovat.

OpenAI nicméně nedávno ustoupilo od nákupů přímo v chatu. Není to známka toho, že by to tam nemuselo fungovat?

Máte pravdu, ustoupili od toho a konečné platby nechávají na e-shopech. Myslím, že důvodem byla náročná administrativa a také to, že uživatel mohl mít dojem, že nakupuje přímo od ChatGPT. Podobně například Google u českého projektu Kiwi.com nakonec nechal nákupní proces u dodavatele, přestože měl ambici převzít ho celý. Nepovažuji to za konečný stav, ale za součást postupného vývoje. Všichni se snaží proces zjednodušovat, včetně vydavatelů platebních karet, zejména společností Visa a Mastercard. Čím méně překážek stojí mezi zákazníkem, produktem a e-shopem, tím vyšší bývá konverze. Podobně Google kdysi zjednodušil platby službou Google Pay na jedno kliknutí.

Říkal jste, že data ukazují růst nákupů přes agenty. V dubnu ale manažerka Dellu Briana Fowlerová uvedla, že agentní nakupování zatím mnoho nepřináší a může jít o nafouknutou bublinu. Jsme tedy stále na začátku?

Ano, jsme na začátku a očekáváme, že se agentní nakupování bude v Evropě postupně rozvíjet. Další otázkou je regulace, která se v Evropské unii bude řešit výrazněji než ve Spojených státech. Zákazníkům každopádně říkáme, že je dobré se připravovat už nyní. I kdyby se ukázalo, že jde o nafouknutou bublinu, příprava dává smysl: mít v pořádku XML feedy a data a upravit e-shop či web tak, aby mu rozuměla umělá inteligence. To, co je přehledné pro člověka, nemusí být stejně čitelné pro AI. Příprava se hodí jak kvůli agentnímu nakupování, tak kvůli dohledatelnosti v AI systémech.

Zůstanu ještě u Spojených států. Loni vypukl spor mezi Amazonem a Perplexity. Amazonu vadilo, že Perplexity prostřednictvím prohlížeče Comet přistupuje k výrobkům nabízeným na Amazonu. Soud Cometu v březnu zakázal, odvolací soud ale v srpnu zákaz zrušil. Nevím, zda už spor skončil. Znamená to, že obchody nejsou na agenty připravené, případně že je někteří velcí hráči, jako Amazon, nechtějí připustit?

Je to stále nová oblast a situace se rychle vyvíjí. Systémy se posouvají z měsíce na měsíc. Podobné je to i v Evropě, byť ve Spojených státech je vývoj rychlejší. Zatím chybějí precedenty, podle kterých by se podobné spory řídily. K tomuto konkrétnímu případu bych tedy řekl jen to, že pravidla se teprve ustalují.

V srpnu 2027 má v Evropské unii začít platit AI Act a větší roli bude hrát ochrana spotřebitele i GDPR. Jak se bude agentní nakupování lišit v USA a v Evropské unii?

Některé části regulace spojené s AI Actem už na umělou inteligenci dopadají, například požadavky na označování generovaných obrázků značkou AI, kterou zavedla Evropská unie. Obecně můžeme rozdíl ilustrovat na příkladu Temu a Sheinu. České e-shopy vedly několik let spor o rovné podmínky. Nešlo jim o výhody, ale o to, aby se také na velké asijské platformy vztahovaly právní předpisy a regulace. Asociace a e-shopy tlačily na Evropskou unii několik let. Výsledek přišel letos na začátku června, kdy byla uvalena cla. Unie podle mého názoru reaguje pomaleji a byznys spíše dohání. V Evropě bude regulace rozsáhlejší, mimo jiné kvůli AI Actu, GDPR a NIS2. Ve Spojených státech podle mého názoru změny probíhají rychleji a s menším množstvím regulací. Cla na Temu a Shein tam podle mě uvolnila prostor v PPC a zlevnila inzerci pro domácí e-shopy. Regulace ale potřebujeme, zároveň by neměly byznys příliš brzdit.

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Ptám se hlavně na rozdíl v přístupu k osobním datům. Budou moci agenti ve Spojených státech více pracovat s osobními údaji a doporučovat podle různých priorit, zatímco v Evropské unii bude jejich působnost striktněji vymezená?

Myslím, že ano. Velké firmy budou s Evropskou unií vyjednávat, podobně jako nyní v souvislosti s AI Actem, protože jde také o jejich obchodní zájmy. Evropská pravidla budou přísnější a budou vycházet z GDPR a dalších předpisů. Například v bankovním sektoru podle mě podobné postupy vůbec nebudou povolené.

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Autor článku

Jan Vaca

Jan Vaca

Autor je od ledna 2018 ředitelem médií vydavatelství Internet Info. Předtím 6 let vedl zpravodajskou sekci portálu iDNES.cz, ještě předtím byl několik let reportérem celostátní redakce MF DNES. Občas si rád něco napíše.

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