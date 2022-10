Trendy v televizní tvorbě: true crime a návrat legendárních formátů

V roce 2021 se v oblasti non-fiction i nadále daly sledovat trendy, přetrvávající již delší dobu. Prvním byl nárůst počtu seznamovacích pořadů, přičemž pozornost se soustředila zejména na různé kombinace seznamek a reality show, zjevně tedy o pokusy vytvořit podobně úspěšný formát, jakým je britský pořad Love Island.

Vedle zcela nových formátů, nezřídka uváděných s nálepkou sociální experiment, je v této oblasti zjevná též snaha o remaky pořadů z minulosti – například americké Dating Game, vysílané v šedesátých a sedmdesátých letech, která se v červnu 2021 vrátila pod názvem Celebrity Dating Game.

Celebrity Dating Game v podání americké stanice ABC Autor: ABC

Druhým trendem byl zvyšující se počet různých typů pořadů, které se označují jako true crime – tedy založených na rekonstrukcích a podrobném zdokumentování skutečných zločinů, někdy i těch, které nebyly dosud objasněny (cold cases).

Vznikají všude na světě, jsou vyráběny pro lineární televize, placené televize i streamingové služby, zabývají se jimi televize veřejné služby i komerční vysílatelé. Divácký zájem je stále obrovský, true crime představuje téma rovněž pro podcasty, časopisy a knihy. V průběhu roku se na mezinárodním trhu s akvizičními pořady i formáty vhodnými k adaptaci objevily desítky titulů.

Nezeslábl ani zájem o aktuální publicistiku a různé cross žánry – zejména o docusoap. Je zjevné, že pandemie vyvolala zájem o různé formáty, zabývající se prací záchranářů a lékařů, zkoumající chod nemocnic a jejich různých oddělení (například britské Ambulance – Code Red nebo australské Emergency).





V podstatě se dá konstatovat, že se vzhledem k množství a rozličnosti zvolených postupů vrátili producenti do období 2010–2012, kdy se těchto pořadů vysílalo nejvíce. Změnily se jen technické možnosti – současné formáty jsou dražší, ale také atraktivněji natočené, využívají moderní technologie a ve větší míře i grafiku.

Na mezinárodním trhu se zvýšil i počet docusoapů zaměřených na nejrůznější náročné a divácky přitažlivé profese – dálkoví řidiči v Austrálii, celníci, pobřežní hlídky, odtahová služba, rybaření na ledu atd.

Každý, kdo nabízí audiovizuální obsahy, ať už formou tradiční televize, nebo online, by chtěl mít ve své nabídce nějaký pořad, který by naplňoval požadavky pro takzvané co-viewing, tedy jednoduše řečeno, který by zaujal diváky napříč cílovými skupinami a přivedl ke sledování například celou rodinu.

To do určité míry splňuje v mnoha zemích v roce 2021 adaptovaný zábavný formát Maskovaný zpěvák (The Masked Singer, následovaný odnoží nazvanou Maskovaný tanečník – The Masked Dancer), který byl kromě adaptací i hojně napodobován.

Formát Masked Singer u nás zkoušela už v roce 2020 uvést televize Prima pod názvem Zlatá maska. V masce pandy vystupoval MMA zápasník Karlos Vémola. Autor: TV Prima

Ne náhodou se událostí na tomto trhu stala podzimní speciální epizoda pořadu Wetten dass…? (Vsaďte se, že…?) na veřejnoprávní ZDF, který byl sice jako cyklický před několika lety zrušen, ale jeho návrat, byť jen na jeden večer, přivedl k obrazovkám televizí i počítačů značné množství mladých a také starších diváků.

V modernizované podobě se začínají vracet i ty show, které se přestaly vysílat před dvaceti a více lety. Vedle Německa se ve druhé polovině roku 2021 na tomto poli dařilo zejména producentům z Belgie a Francie.

S tím souvisí i třetí silný trend – stálý zájem vysílatelů a provozovatelů o různé verze talentových show. V roce 2021 byly v tomto směru nejúspěšnější tvůrci z asijských zemí, zejména z Korejské republiky, kterým se podařilo proniknout na mezinárodní trh hned s několika pořady tohoto typu. Mnohé formáty talentových show jsou bez věkového omezení soutěžících, zaměřené například na napodobování slavných protagonistů či celých hudebních skupin, případně využívají možnosti online připojení soutěžících či porotců.

V průběhu roku se na mezinárodním trhu objevila také velká skupina pořadů, vycházející z tradičních společenských her nebo z klasické televizní soutěžní nabídky od 50. do 80. let.

Jako příklady lze uvést soutěž Uno společnosti Mattel – oblíbenou karetní rodinnou hru – nebo deskovou hru Whac-a-Mole původem z Japonska. Svoji televizní studiovou verzi našly i dětské hry – panák, hra na schovávanou nebo na honěnou.

Obecně se dá konstatovat, že akční soutěže, umístěné do studia, v současnosti z hlediska počtu nových formátů předstihly tradiční kvízové show, byť i jejich počet v druhé polovině roku vzrostl – prosazovaly se především formáty určené původně pro britský či asijské trhy. Do zahraničí se adaptovala i řada japonských formátů, které se ještě před nedávnem považovaly spíše za kuriozity.

Rovněž v roce 2021 se čile obchodovalo s nejrůznějšími variantami pořadů, v nichž jde o schopnosti protagonistů něco uvařit, vyrobit, opravit – včetně soutěží. Ať už to byla reality Baking Off (Peče celá země), nebo například též soutěže amatérských šperkařů, truhlářů, sklářů či profesionálních designérů, řemeslníků specializujících se na opravy starožitností, hraček, a dokonce i amatérských sládků.

Formát Baking Off znají pod názvem Peče celá země také čeští diváci. Momentálně se chystá natáčení třetí řady. Autor: Česká televize

Posílil také segment označovaný jako make over – rekonstrukce a změny bytů a domů, ale i dvorků a zahrad a můžeme říci i lidí – od výměny jejich oblečení přes kosmetické úpravy až po plastické operace.

Přibylo pořadů, které využívají ekologická témata – od soutěže rodin či celebrit v šetrnosti k přírodě až po tipy, jak může jednotlivec přispět ke snížení své či rodinné uhlíkové stopy. Obecně vzrostl zájem o pořady týkající se přírody – solitérní dokumenty, různé typy publicistiky i cykly.

Poptávka v tomto případě vysoko převyšuje nabídku, do vysílání se na podzim vracely i starší cykly – například pořady Sira Davida Attenborougha natočené pro BBC.

Za uvedení stojí také sport, zejména situace na trhu s vysílacími právy k různým akcím. Na podzim 2021 vydala agentura Ampere Analysis studii, v níž porovnala přibližně 1300 v průběhu roku dokončených nákupů ke sportovním vysílacím právům v evropských zemích, a došla k závěru, že online streamingové platformy už kontrolují přibližně 20 procent vysílacích práv ke sportovním přenosům. Mezi největší streamingové hráče, investující prostředky do sportovního obsahu, patří globální platformy DAZN a Amazon Prime.





Tradiční lineární televize je však pro největší sportovní soutěže ve Velké Británii, v Německu nebo ve Španělsku stále klíčová. Do exkluzivních streamingových práv pro internetové vysílání jde jen zhruba 20 procent objemu prostředků, které se v tendrech ke sportovnímu vysílání investují. I tak to ale obnáší přibližně dvojnásobek oproti stavu v roce 2020, kdy podíl činil zhruba 12 procent.

Převzato se svolením autora z materiálu pro Radu České televize o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů v roce 2021. Titulek a perex jsou redakční. V příští části: trendy v dramatické tvorbě.