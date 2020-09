V kterých krajích si čeští ajťáci nejvíce vydělají? Nejvíc IT profesionálů hledá e-commerce

Nejen na výše uvedené otázky poskytují odpověď čerstvá data z průzkumu mezinárodní personální agentury Grafton Recruitment, který vznikal ve třetím čtvrtletí na území třinácti krajů České republiky.

Hlavní trendy

IT a telekomunikace patří spolu s částí finančního sektoru k těm šťastnějším odvětvím, kde (alespoň v Praze) nedošlo ke stagnaci, nebo dokonce poklesu platů poté, co rychle rozběhnutou ekonomiku a přehřátý pracovní trh zchladila pandemie koronaviru a série vládních opatření (nouzový stav a karanténa). Nabídka volných pozic se nicméně meziročně zmenšila o 20 %.

To, že v oboru nedošlo k poklesu platů, je podle Graftonu jednak důsledkem dlouhodobého nedostatku IT expertů na trhu a také vlny digitalizačních projektů, které momentálně probíhají napříč všemi sektory české ekonomiky a které pandemická vlna ještě urychlila. Digitalizace má za následek jednak to, že se množství IT pozic začíná objevovat i ve společnostech, které neměly s technologiemi dříve nic společného, a také pozvolnou transformaci pozic, které byly dříve plně non-IT, do podoby, která pokročilé IT znalosti začíná vyžadovat.

Nejvíce volných IT pozic se objevilo v e-commerce, druhá největší kategorie, která neúnavně odčerpává většinu volných pracovních sil na trhu, je datová analýza. Třetí kategorie, kde byl letos patrný nárůst zájmu, jsou administrátorské pozice se zaměřením na správu infrastruktury. Na vlně zvýšené popularity se dále vezou například cloudoví specialisté.

Velké peníze v oboru ovšem nepřicházejí zadarmo, vedle odborných zkušeností zaměstnavatelé trvají na úrovni angličtiny alespoň C1 (Advanced English podle Common European Framework of Reference for Languages) a čím dál častěji je vyžadován ještě jeden další cizí jazyk (nejčastěji francouzština nebo němčina). Z hlediska uchazečů podle průzkumu platí, že povaha projektu a technologie, se kterými budou uchazeči pracovat, mají pro většinu kandidátů větší váhu než nabízené finanční benefity.

Nejžádanější profese a dovednosti

Nejčastěji nabízenými pozicemi jsou datový analytik (nejžádanější), SW programátor (druhé místo) a tester na automatizované testování (třetí pozice), na čtvrtém místě se umístil infrastrukturní expert a na pátém databázový specialista. Mezi pozicemi, na které se expertů nejčastěji nedostává, kraluje bezpečnostní specialista, IT specialista s německým nebo francouzským jazykem, cloudový architekt, iCS a Android programátor a programátoři v nových technologiích.

Skokany roku v oblasti žádanosti ze strany zaměstnavatelů jsou následující profese: junior network engineer, staff software engineer, information technology project coordinator, DevOps engineer, junior Java developer, business data analyst, senior data analyst, lead Java developer, Windows administrator, software developer in test, back-end developer, senior database developer, special project manager, senior business analyst, C developer, junior project manager, site project manager, senior technical support engineer, security architect a technical support team lead.

Mezi dvacet nejžádanějších odborných dovedností patří JSON, Analytics, TypeScript, projektová koordinace, Docker, React.js, Node.js, MongoDB, technická podpora, datová analýza, Python, Jira, user experience (design), REST (Representational State Transfer), cloud computing, Git, AngularJS, objektově orientované programování, agilní metody a znalost informačních technologií obecně. Mezi nejžádanější obecné vlastnosti uchazečů patří schopnost se přizpůsobit, strukturované a logické myšlení, analytické a strategické uvažování, kreativita a ochota učit se novým věcem.

Srovnání mezd

Oproti loňskému roku si mírně polepšil specialista technické podpory 3. stupně, který v roce 2019 bral v Praze mezi 60–80 tisíci korun hrubého a letos mezi 65 až 85 tisíci, jeho plat stoupl také v Moravskoslezském kraji, a to z 35–50 tisíc na 40–55 tisíc korun, a stejně tak i v Olomouckém kraji, na Vysočině a Královéhradeckém kraji. Ve Zlínském, Jihočeském, Ústeckém a Plzeňském kraji platy u dané profese stagnovaly na rozsahu 35–50 tisíc korun. Liberecký kraj si polepšil z 35–50 tisíc na 40–50 tisíc korun a Jihomoravský kraj stagnoval na rozsahu 55–65 tisíc korun.

Platy dříve velmi žádané profese Java/C# vývojáře v Praze stagnovaly na rozsahu 80–100 tisíc korun. Ke změně nedošlo ani v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, kde platy zůstaly v rozsahu 50–80 tisíc Kč. Olomoucký kraj si meziročně polepšil ze 40–55 tisíc na rozsah 45–65 tisíc Kč, Zlínský kraj, kde byl dříve strop 55 tisíc, zvýšil horní hranici na 65 tisíc, na Vysočině, kde došlo loni k propadu platů na rozsah 40–50 tisíc, se platy vývojářů zvedly na 45–65 tisíc, v Jihočeském kraji platy stagnovaly na hodnotě 40–60 tisíc Kč, v Ústeckém kraji na hodnotě 55–60 tisíc a v Libereckém na hodnotě 50–70 tisíc s tím, že se spodní strop zvedl o pět tisíc korun. V Královéhradeckém kraji došlo naopak ke skokovému nárůstu ze 40–55 tisíc na 50–70 tisíc Kč a v Plzeňském kraji ze 45–60 tisíc na 50–70 tisíc korun.