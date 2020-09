Notebooky místo mobilů, lobbing za 5G a Jágr. Huawei v ČR rozjelo boj o přežití

Čínská firma původně měla v serverech vyšší ambice díky vlastním čipům Kunpeng a Ascend . Ty nyní nemůže vyrábět (opět TSMC), dokáže je ale nahrazovat komoditním Intelem s AMD. Do budoucna se uvidí, zda postižen nebude i tento byznys. Výrobci mobilních pamětí a displejů nyní Huawei rovněž nesmí dodávat a podobné zásahy mohou přijít i u serverů.

Podle informací Lupy (podobné informace přináší i Financial Times ) se Huawei díky dostupnosti čipů od Intelu a AMD začíná také mnohem více orientovat na servery a cloudový byznys. Změny jsou v současné době vidět zejména doma v Číně, kde se zadáváním zakázek pomáhá například tamní vláda.

„Tyto poklesy mají být co nejvíce nahrazeny notebooky a wearables, tedy chytrými hodinkami nebo sluchátky,“ doplňují zdroje. Huawei proto například na propagaci nového modelu hodinek Watch GT 2 Pro opět angažovalo Jaromíra Jágra. Na notebooky MateBook rozjelo rozsáhlé marketingové kampaně a počítače nabízí se slevami a přibalenými dárky právě typu hodinky. Agresivní cenová politika souvisí i s penetrací trhu. „Některé modelové varianty už máme vyprodané, ale to často souvisí s tím, že bylo skladem málo kusů.“

Huawei se letos dostalo do paradoxní situace. I když už kvůli restrikcím USA začalo vydávat telefony bez Googlu, celosvětově předehnalo Samsung a stalo se jedničkou na trhu. Růsty dle zdrojů nastaly i na našem trhu. Za poslední čtvrtletí už zde ale přišel pokles a do budoucna se interně počítá se značným propadem.

Nejviditelnější dopad amerických restrikcí se týká chytrých telefonů. Huawei, respektive čipová odnož HiSilicon, od tchajwanského výrobce TSMC odebralo poslední várku čipů Kirin, odkládá vydání podzimního vlajkového modelu Mate 40 a není jasné, co bude dále. „V české pobočce se více méně všichni tváří, že karavana jede dále. V centrále se každopádně velmi intenzivně hledá řešení situace, k nám se ale zatím nic nedostalo,“ popisuje jeden ze zdrojů Lupy.

Zatímco s nedostupností služeb a aplikací od Googlu šlo alespoň částečně bojovat budováním vlastního ekosystému či (v Česku) spoluprací se Seznamem , nedostupnost čipů hraničí s neschopností dodávat na trh samotný hardware. Huawei v České republice rozjelo aktivity, které mají zachránit co nejvíce. Ve hře je toho hodně, firma jen za rok 2018 na našem trhu udělala tržby přes 7,6 miliardy korun.

Problémy s prověrkou a hledáním kyberšéfa

Čínský kolos v Česku bojuje i na dalších frontách. Huawei stáhlo žádost o bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), kterou v minulosti podalo. Podle informací Lupy se tak stalo kvůli tomu, že by ji pravděpodobně stejně nedostala. Firma nyní zvažuje, že namísto doposud žádané prověrky na stupeň „tajné“ zkusí nižší stupeň. Důvody, proč prověrku chce, jsou hlavně dva: přístup k některým citlivějším státním zakázkám a vyvrácení spekulací o sledování.

Jak jsme na Lupě dříve informovali, z tohoto důvodu Huawei do Česka začalo hledat i šéfa kyberbezpečnosti, který by měl mluvit se státem, bezpečnostními složkami a dalšími zákazníky. Kandidátů je ale dle informací Lupy málo a někteří nakonec z debat sami odstoupili. Báli se odebrání bezpečnostní prověrky, jistému kandidátovi to měly naznačovat i bezpečnostní složky.



Autor: Jan Sedlák Varování NÚKUBu dle Toman & Partners

Čínská společnost zároveň pořád nevzdává boj o podíl na výstavbě tuzemských 5G sítí. Firma se neustále snaží odvracet negativní efekt, který vyvolalo varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Otázkou je, zda operátoři nyní budou chtít s Huawei obchodovat, protože i mobilní vysílače a síťové prvky potřebují čipy. „Věřte našim schopnostem,“ uvedl k tomu pouze na dotaz Lupy viceprezident Huawei pro severní, střední a východní Evropu Radoslaw Kedzia.

Boj o české 5G

Huawei v souvislosti s varováním NÚKIBu koncem loňského roku oslovil advokátní kancelář Toman & Partners, která nyní přišla se studií dlouhou 138 stránek. „Studie je zaplacená, jde o placenou právní službu. Závěry v ní nejsou ovlivněny, byl to od začátku náš požadavek. Vše, co je ve studii napsáno, jsou naše právní názory a stojíme si za nimi,“ uvádí partner kanceláře Petr Toman.

Dokument je možné prostudovat zde (PDF), případně dole pod textem. Studie doporučuje to, aby si rizikovost dodavatelů hodnotili sami operátoři. Zároveň má docházet k oddělování technických a politických témat, proto Toman doporučuje přístup Německa. „Německý model politické a technické role striktně odděluje a zároveň si ponechává možnost dodavatele vyloučit.“

Najatá advokátní kancelář dále argumentuje tím, že Česká republika sice disponuje komplexní kyberbezpečnostní legislativou, zároveň však chybí jasné postupy při posuzování rizikovosti dodavatelů.

Výtky mají advokáti také k samotnému varování: „Varování by mělo být účinným pouze po dobu, po kterou skutečně trvá hrozba. Toto trvání by však mělo být odůvodněno a podložené konkrétními důkazy a dotčené subjekty by měly mít možnost realizovat opatření k odstranění tvrzené rizikovosti tak, aby mohlo být varování namířené proti nim zrušeno.“

Právníci také uvádí, že je legitimní posuzovat právní prostředí třetích zemí. Toman & Partners zde naráží na to, že varování NÚKIBu bylo vydáno i na základě toho, že Čína schválila zákon ukládající čínským subjektům povinnosti podílet se na zahraniční zpravodajské činnosti. Huawei dlouhodobě říká, že v Česku operuje jako česká společnost řídící se českými zákony.

Huawei s velkou pravděpodobností bude zkoušet další možnosti, jak zůstat ve hře. Web LightReading například přišel se zprávou, že firma kvůli nabírání kapitálu v problematických časech začala nabízet zaměstnancům novou várku akcií k odkupu. Podmínky jsou zároveň nastaveny tak, aby zaměstnanci neodcházeli. V poslední době se totiž objevují zprávy, že zejména talenty kolem čipů z Huawei míří do jiných společností.

Studie Huawei a Toman &... by Tajne Jmeno