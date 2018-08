 »  Václav Štrupl (Bonami): Ztrojnásobili jsme obrat a po Polsku míříme na Slovensko

Václav Štrupl, spoluzakladatel agentury zaměřující se na webový marketing H1.cz, kterou v roce 2012 koupila společnost Ataxo, založil e-shop Bonami.cz před dvěma lety s investiční skupinou Miton v zádech.

Bonami prodává nábytek a bytové doplňky, které mezi běžnými prodejci nenajdete. I když jde o dražší zboží, Václav Štrupl věří, že našel díru na trhu. „Je vidět, že lidé se chtějí odlišit a nechtějí jen pár modelů z jednoho velkého obchoďáku,“ říká a dokládá to na číslech.

„V prvním roce v 2013 jsme měli mírně přes 30 milionů korun obratu, nyní jsme si sáhli na stovku. Takže jsme se dokázali za jeden rok ztrojnásobit.“ Bonami chce na jaře plně vstoupit na slovenský trh. Zintenzivnění prodejů chystá i v Polsku, kam e-shop vstoupil před necelým rokem.

Pro loňský rok jste plánovali tržby ve výši 100 milionů korun. Naplnili jste tyto plány?

Myslím, že loňský rok se nám podařil, tudíž ho hodnotím veskrze úspěšně. Podařilo se nám splnit byznysplán, který jsme avizovali dopředu. V prvním roce v 2013 jsme měli mírně přes 30 milionů korun obratu, nyní jsme si tedy sáhli na stovku. Takže jsme se dokázali za jeden rok ztrojnásobit, což je na české poměry v e-commerce poměrně úspěch.

Jak jste se rozrostli jako firma? Kolik vás nyní je?

Zdvojnásobili jsme tým lidí, který tady na všem pracuje. Nyní nás je dvacet pět. Zároveň jsme udělali „break-even“ (zisk z provozu pokrývá náklady, pozn. redakce), což je pro nás cenné. Mně osobně jako majiteli se díky tomu lépe spí a je to samozřejmě příjemné i z toho hlediska, že Bonami už každým měsícem netratí peníze. Další rozvoj se daří financovat z toho, co vyděláme.

Odkdy jste v plusu?

Provoz je v plusu víceméně od poloviny loňského roku.

Loni na jaře jste vstoupili do Polska. Jak tam se situace vyvíjí?

To byl také náš plán pro loňský rok, kterému jsme dostáli. Nezatajuji ale, že se Polsko rozjíždí pomaleji, než jsme očekávali. Není to snadný trh, stále hledáme cestičky, ale už také není zanedbatelný z pohledu čísel.

A jaké jsou ty statistiky? Ještě než jste tam službu spustili, měli jste desítky tisíc předregistrací…

Nyní už se tam registrace počítají na stovky tisíc. Dohromady za Česko a Polsko máme asi 800 tisíc registrací. A jde opravdu o aktivované účty, prokazatelně funkční maily a podobně.

Polsko ale zatím dělá na obratu kolem deseti procent toho, co Česko. To souvisí jednak se zpožděním a druhou věcí je, že do Polska zatím nevozíme velký nábytek. To jsou věci, které mají na obratu samozřejmě značný podíl. Plánujeme to ale v krátké době změnit a jistě to pomůže k dalšímu růstu.

Stále v Polsku nabízíte v podstatě to samé, co v Česku?

Je to tak. Nabídka v Polsku v podstatě kopíruje tu českou. A to buď ve stejný den nebo s jednodenním zpožděním. Výjimečně narazíme na problém, že náš dodavatel určité produktové řady nemůže dodávat na oba trhy. V tom případě hledáme alternativu. Z tohoto důvodu není nabídka kopírovaná stoprocentně.

Přijde v budoucnu změna?

Do budoucna, až Polsko vyroste, si dokáži představit, že budeme shánět zboží speciálně pro tento trh. Zatím to ale nedává smysl.

Téměř milion celkových registrací je vcelku vysoké číslo. Znamená to, že Češi už na podobné dražší věci mají peníze?

Myslím si, že Češi je měli vždycky. Ještě než jsme rozjeli Bonami, tak jsme koukali, jak je ten trh velký. To znamená, kolik je v něm peněz. A dle statistik jsou v něm desítky miliard ročně. Například lidé loni utratili jen v IKEA osm miliard korun.

Proto jsme si řekli, že lidé peníze mají, ale spíš jim chybí zboží, které by mohli nebo chtěli nakupovat. O tom vlastně celý koncept Bonami byl – umožnit lidem kupovat pěkné, unikátní věci za rozumnou cenu, ať všichni nemají doma to samé. Navíc s větším komfortem, třeba s dodávkou až do domu. Podle mě jsme tedy jen objevili poptávku, která tu byla. A nyní jí vycházíme vstříc.

Zaměřujete se na bytové doplňky. To také zůstane?

Orientujeme se na nábytek a bytové doplňky, nebo-li home decor, které částečně doplňujeme módními doplňky. Ale to pro nás do budoucna není místo, kam bychom se chtěli přesunout.

Je to spíš tak, že naše zákazníky zajímají i tyto doplňky. Většinou u nás nakupují ženy, takže pokud máme v nabídce cenově zajímavou pěknou kabelku, šátek či brýle, tak je to samozřejmě zajímá.

Nechceme to ale přehltit. Chceme lidi, kteří mají zájem si vylepšovat bydlení.

VÁCLAV ŠTRUPL vystudoval informatiku na Vysoké škole ekonomické v Praze

už na začátku studií v roce 2005 spoluzaložil marketingovou agenturu H1.cz která se zaměřovala na poradenství v oblasti online marketingu

v roce 2012 koupil agenturu H1.cz její konkurent Ataxo

o rok později zakládá s jabloneckou internetovou skupinou Miton online prodejce „home decoru“ Bonami.cz

Vstoupíte i na Slovensko? Stále máte jen slovenskou doménu přesměrovanou na váš český web.

Slováci dnes mohou nakupovat na českém webu, ale bohužel ne za supervýhodných podmínek. Například tím myslím, že na Slovensku je jen jedna pobočka pro osobní odběr, v Česku máme takovýchto míst přes stovku. Mohou si to sice nechat dovézt domů, ale je to samozřejmě dražší než je standardní cena na slovenském trhu.

Původně jsme doménu přesměrovali jen z toho důvodu, že jsme chtěli vyjít vstříc několika málo Slovákům, kteří měli o naše zboží i za vyšší cenu zájem.

Je ale pravdou, že nyní pracujeme na spuštění Bonami.sk, což očekávám někdy s příchodem jara. To samozřejmě přinese pestrou škálu jak platebních, tak dopravních možností za konkurenceschopné ceny na tamním trhu. S tím souvisí i marketing ve slovenštině, zákaznická podpora a vše, co k tomu patří.

Což ocení zejména zákazník. Ale jak je tato expanze nákladná pro vás? Budete tam otevírat kanceláře, či využívat další sklady?

Vybrali jsme si trhy, které je relativně snadné logisticky obsloužit z jednoho centrálního skladu. Není to tedy tak, že bychom tam otevírali kanceláře či pobočky skladování. Vše jde z Prahy.

A vozíte na Slovensko i velký nábytek, nebo je to to samé jako v Polsku?

Standardně ta možnost není, ale pokud o to někdo opravdu stojí, tak ho tam dovezeme. Ale změní se to právě se spuštěním slovenského webu. Na Slovensko je snažší něco dovézt oproti velkému Polsku.

Plánujete se rozšiřovat v Polsku, otevřít Slovensko. Jaké máte výhledy hospodaření pro letošní rok?

Opět chceme hodně vyrůst. Co se týče obratu, mělo by jít o dvojnásobek, tedy 200 milionů korun. Chceme si udržet ten „break even“, abychom do Bonami už nemuseli z pozice akcionářů sypat další peníze.

Chceme také zachovat současnou kvalitu služeb i při plánovaném růstu, což je vždy těžké. Najednou objednávek nejsou desítky, stovky, ale tisíce až desetitisíce.

Kolik vlastne využíváte dodavatelů?

Strašně moc. Oslovili jsme už přes 2000 subjektů. A dodavatel je pro nás jak designér, který sám něco vyrábí, tak samotná značka s vlastní produktovou řadou. Z těch 2000 oslovených jsme již s vyššími stovkami spolupracovali. To znamená, že se u nás jejich produkty alespoň jednou objevily.

Překvapil vás nějaký zájem či nezájem o jistý druh zboží proti vašemu původnímu očekávání?

Mysleli jsme si, že k vybavení bytu bude velmi úzce náležet zboží pro děti a pro domácí zvířata, což je stále takové to rodinné zázemí. To se nám ale zatím zase tolik neosvědčilo. Možná jsme netrefili kampaně, nebo tomu nedali čas.

Ale obecně je vidět, že velká poptávka je po kvalitních nepředražených designových prvcích do domácnosti – zájem je třeba o designová svítidla. Je vidět, že lidé se chtějí odlišit a nechtějí jen pár modelů z jednoho velkého obchoďáku.

Bonami jste založil spolu s investiční skupinou Miton. Ta je známá tím, že masivně marketingově podporuje své projekty v době spuštění. Teď myslím reklamy na webu, marketing na sociálních sítích a podobně… Bylo tomu tak i teď?

To je zajímavá otázka. To, že Miton za tímto projektem spolu se mnou stojí, má určitě velkou hodnotu. Ta hlavní hodnota není mediální nebo reklamní, ale určitě to během spuštění pomáhá. Lidi zde jsou nažhaveni na to, s čím Miton zase přijde. A já měl také to štěstí, že lidé už mé jméno znali, takže vlna šla z obou stran – měli jsme publikum, které nás sleduje.

Ale je potřeba říct, že je to publikum internetových podnikatelů, kteří se motají kolem byznysu. Pro Bonami, jakožto samotný prodej, to vůbec není cílovka. Tito lidé u nás ani moc nenakupují, spíše jejich manželky a přítelkyně.

To, na čem děláme 100 milionů, je mnohem širší zásah. Jde o stovky tisíc běžných Čechů, kteří ani Miton, ani Václava Štrupla neznají, nevědí, že existuje nějaký Rohlík.cz atd. Je to jiná skupina, ke které jsme se museli dostat.

Hodnotu to určitě má z hlediska očekávání lidí, při spuštění to pomůže, ale je to jen malá, kritická masa.