 »  Veronika Mahdalová (Pointa): Lidé si plní své sny a vydávají vlastní knížky

Jsou to desítky. V tomto roce bychom se chtěli dostat na asi 75 úspěšných předprodejů. A knihy pak budou postupně vycházet. Jen od začátku roku jsme spustili několik předprodejů a do konce ledna spustíme další tři. Od příchodu člověka na naši platformu – pokud má skutečně motivaci knihu vydat – je třeba asi dva až tři měsíce příprav. Než se projde platformou, najdou kolegové, provede nastavení ceny, napíší anotace a řada dalších kroků. A abych se vrátila k otázce, myslím si, že lidi tady jsou a ještě nějakou dobu budou.

Pointa je takový hybrid. Vzali jsme si jednotlivé komponenty ze self-publishingu, crowdfundingu a tradičního nakladatelství a dali je dohromady. V základu je to self-publishing, protože si autor musí postavit tým kolegů. Ty mu dodáme my skrze naši platformu a obecně pomáháme nastavit milníky práce, sledovat proces, bookovat a komunikovat s tiskárnou a podobně. Pak máme crowdfundingový předprodej. U výroby se pak zase vracíme k self-publishingu, přičemž autorům pomáháme. A Pointa poté jako tradiční nakladatel drží distribuční síť.

Přesné procento neumím říct. My v tuto chvíli máme za sebou sedm úspěšných předprodejů a nasazují se stále nové. Aktivních projektů máme přes 90 a stovka jich je pak skrytých. Řada z nich ještě není viditelných, protože se připravují na zveřejnění a podobně. Hodně lidí si plní svůj sen, že chce vydat vlastní knížku, dát ji babičce a podobně. Někdo má i větší ambice a někdo experimentuje. To je příklad Hany Pachtové, která už dříve publikovala a její kniha na Pointě je mimo její tradiční záběr. Takže můžeme nalákat jak začínající autory, tak ty, kteří už dříve vydávali.

Nebála bych se říct, že jsou to tisíce. Je řada lidí, kteří si píší věci to šuplíku a nikdy s nimi nejdou ven, a stejně tak početná skupina lidí, kteří už někde publikují. V Česku je hodně populární Wattpad , kde funguje velká komunita. Funguje zde také self-publishing, Google Books a také malí nakladatelé, kteří vydávají například pouze elektronické knihy. Český národ je národem pisálků. Nejenom že jsme čtenáři, ale jsme i pisálci.

Při spuštění Pointy jste uvedli, že v Česku je spousta lidí, kteří si píšou texty do šuplíku, ale stydí se s nimi přijít do nakladatelství. Kolik takových lidí může být?

V Česku vychází velké množství titulů a nakladatelé obecně musí hodně řešit, jak se s danými knihami trefit, aby si jich vůbec někdo všiml. Existuje zde tedy prostor ještě pro další tituly?

To je jako byste se mě zeptal, jestli potřebuju další boty (smích). Knih nikdy není dost a zvlášť v době, kdy se svět digitalizuje a řada lidí ztrácí kontakt s hmatatelnou realitou. Navíc se ukazuje, že lidé mají rádi papírové knihy. E-booky se dostaly na svoji hranici, která v Česku tvoří asi pět procent.

Nehrozí, že se přes vás bude vydávat něco, co nemá dostatečnou kvalitu? I když často nejde předem odhadnout, co bude bestseller, nakladatelé mají zkušenosti, ediční rady a tak dále.

S tradičními nakladateli bych to nechtěla stavět do kontrastu. Pointa je alternativa. Hlavní rozdíl je přesně v tom, co jste řekl, tedy ve věcech, jako je ediční rada, předvýběr a další. My k edičnímu plánu asi také časem dojdeme, ale bude se to odvíjet od předprodejů. Milníky kvality jsou u nás dva. Autor si sám poptává kolegy, kteří na knize budou spolupracovat. Když je nenajde, už to o něčem svědčí. Pokud se tým sestaví, přichází další milník v podobě samotného předprodeje. Bude se stávat, že na Pointě nebudou primárně vycházet díla vysoké umělecké kvality, ale když se podívám, co dnes běžně vychází, rozdíly jsou značné. Dá se tedy říci, že každá kniha má své publikum. Já třeba miluji sci-fi, fantasy, Kotletu a podobně. Ale další člověk mi řekne, že je to strašný brak. Důležité je, že nabízíme možnost, jak knížku dostat na svět.

Kdo jsou na Pointě nejčastější backeři, tedy ti, kdo finančně přispívají na vznik knih?

Z velké části, jako na každých podobných kampaních, jsou to známí a přátelé autorů. Jsou to také komunity. To byl aktuálně příklad Komiksodějek, které mají kolem sebe postavenou komunitu, která následně knihu podpořila. Zároveň přispívají lidé, které zajímá oblast, kolem níž se daná kniha točí. Prostřednictvím témat se také dají přitáhnout influenceři a pracovat pak skrze ně. Každá kniha má jiné publikum, takže i cílové skupiny předprodeje jsou dost rozprostřené. Spíše válčíme s tím, jak vysvětlit proces předprodeje. Když podpoříte knihu v předprodeji, dostanete ji až za nějakou dobu. Je to model vycházející z crowdfundingu a kniha teprve musí vyjít.

Kolik by se při zhruba 75 knihách ročně přes vás v průměru mohlo vybrat peněz?

Cena jednotlivých knih se výrazně liší podle jejich parametrů – zda je barevná, nebo černobílá, jakou má vazbu, rozměry a tak dále. V průměru je cena knihy 250 korun. Do konce roku bychom se na předprodejích mohli dostat na asi sedm milionů korun.

Jak máte nastavený obchodní model?

Máme dva zdroje příjmů. První vzniká na předprodejích, kdy si bereme procenta ze zprostředkování kolegů, kteří na knize budou spolupracovat (grafici, DTP a podobně – poznámka redakce). Když se jako autor přihlásíte na webu, uvidíte kalkulačku, která podle nastavovaných parametrů knihy jasně počítá, jaké budou náklady a tak dále. Dále je zahrnutý tisk. Jsme součástí Albatros Media a skupiny a tendrujeme přes ni. Díky tomu jsme si schopní sáhnout na lepší ceny. Další roli hraje zprostředkování. V konečném důsledku to tvoří osm až deset procent z celé částky.

Druhá část provizí pak přichází z již vydaných knih. Vytvoří se distribuční model a na základě toho rozdělujeme procenta. Autor oproti spolupráci s tradičním nakladatelem získává více peněz. Záleží to na rozložení kanálů, ale v průměru by to pro autora mělo být nad dvacet procent. To je možné díky předprodeji. My jako nakladatel nepokrýváme jednotlivé role, které klasický nakladatel musí zaplatit.



Autor: Pointa.cz Veronika Mahdalová, Pointa

Jaké podíly dostávají redaktoři, grafici a další spolupracovníci?

Kolegové si na platformě zakládají vlastní profil, kde uvádí kategorii služeb, které nabízí, orientační výši honoráře, medailonek, ukázky práce, případně odkaz na portfolio a projekty. Výše odměny je tedy o dohodě mezi ním a autorem.

Co si Pointa slibuje Albatros Media?

S autorem podepisujeme výrobní a distribuční smlouvu. Ve chvíli, kdy se z knihy stane bestseller, musí autor první dotisk udělat s námi. Můžeme se tak chránit proti dalším nakladatelům. Albatros Media v posledním roce či dvou hodně šlape do digitalizace a inovací jako takových. Jednou z cest je otevřít trh a dát prostor lidem.

Pointa nejdříve vznikla jako interní projekt v Creative Docku, který byl pak prodán Albatrosu, nebo to bylo naopak?

U prvních fází projektu stála Lucie Tvarůžková, která měla dlouhou dobu v hlavě to, že chce dělat něco s knihami. Nejsem si úplně jistá, jestli první náznaky přišly od nás, nebo přímo od Albatrosu. Ale jinak Pointa proběhla klasickým inovačním kolečkem Creative Docku. To skončilo v prosinci 2017, kdy bylo ukončeno propoziční testování. Albatros se potom rozhodoval, která z propozic půjde dále a za jakých podmínek. Někdy v půlce dubna 2018 se Pointa začala stavět tak, jak existuje dnes.

Jaké žánry a typy knih se zatím na Pointě nejvíce objevují?

Hodně funguje life style, dále také young adult romány a sbírky poezie. Snažíme se také hledat různé vyčnívající věci. Nyní třeba spouštíme projekt od jedné autorky, která dva roky létala s nejmenovanou leteckou společností a má řadu neuvěřitelných historek. Ukázky jsou velice dobré. Žánrově nejsme omezení. Jediné, co autor nesmí, je obejít náš etický kodex.

Jak vybíráte spolupracovníky, kteří se mohou na vzniku knih podílet, tedy různé grafiky a podobně?

Před spuštěním Pointy jsme hodně lidi oslovovali sami, protože jsme řadu z nich znali a měli na ně historické vazby. Před časem jsme platformu otevřeli a lidé se mohou hlásit sami. Dělají se pravidelně audity těchto kolegů a dáváme jim zpětnou vazbu. Ne vždy se nám to podaří odchytit na první dobrou. V dohledné době bychom chtěli nasadit hodnocení těchto kolegů. V současné době máme na platformě 168 kolegů. Celkově zastávají přes 700 rolí, což znamená, že jedna osoba může dělat například redaktora i DTP.

Pointa umožňuje vydat i elektronickou knihu. Je možné ji dostat i na obchodu typu Apple Books?

Když jde kniha přes tradiční distribuci, jde přes tradiční kanály, které nabízí Albatros Media. Když s námi autor podepíše smlouvu, do Apple Books a podobně nemůže, protože je to přímá konkurence. Ale jinak je kniha běžně ke koupi na běžných českých distribučních kanálech, včetně Alzy a dalších. Jinak se zatím zdá, že počet prodaných e-booků vůči tištěným knihám u nás bude podobný tomu, jaký je poměr v Česku. V e-knihách už něco prodáno máme, ale zatím jsme pod českým průměrem.