 »  Maxim Vrána (Creative Dock): Do vlastních projektů dáme desítky milionů ročně

Pražský Creative Dock pro své zákazníky buduje startupy na míru. Do budoucna by si rád více dělal projekty vlastní. Ročně do nich může vložit desítky milionů. Nový výkonný ředitel Creative Docku Maxim Vrána v rozhovoru pro Lupu popisuje, jaké jsou plány se stavbou „nadbanky“ a dalších služeb.

Creative Dock zároveň s vaším nástupem do funkce oznámil, že by se chtěl více zaměřovat také na vlastní projekty. Co přesně máte v plánu?

Budeme stát a stojíme na třech nohou. Základem je to, že stavíme firmy (company building) od začátku až po fázi, kdy získají zákazníky a pak je předáme investorovi. Příkladem jsou Zonky.cz a další. Pak také děláme „company rebuilding“, kdy se o inovaci staráme uvnitř firmy, protože z různých racionálních důvodů není možné takto postupovat mimo firmu. Vezmeme část této společnosti, uděláme nové produkty a procesy. To je složitější v tom, že musíte dělat různé integrace a podobně. Příkladem toho je Virtuální baterie pro E.ON.

Protože se nám daří a máme řadu nápadů, kterým věříme, a zároveň pro ně ještě například nemáme investora, jsme schopni tyto projekty udělat sami s tím, že investory budeme shánět až na masivní nasazení a rozjezd v dalších zemích. Příkladem je Mutumutu, což je čistě náš produkt. To neznamená, že do něj v budoucnu nikoho nepustíme. Nejdříve ale chceme ukázat, že myšlenka má smysl a že se to někomu bude líbit.

Takže v podstatě vytvoříte samostatný startup, do kterého potom jako partnera sháníte tradičního investora s rizikovým kapitálem?

Přesně tak. Chceme dostat produkty do MVP fáze (minimum viable product), a to není o žádné masivní investici. Je to o nápadu, jeho realizaci, vypuštění na trh a ověření si, že funguje. Nejvíce peněz pak stojí masivní nasazení. Na to prostředky nemáme, takže potřebujeme investory. Každopádně tohle je třetí noha, která nám dává smysl, a tímto způsobem rozjíždíme několik projektů. Vedle Mutumutu je to třeba nástroj pro chytré kontakty Kontakto nebo služba pro právníky SingleCase. Tu chceme brzy dostat do Rumunska a na Slovensko a to už stojí peníze a uvažujeme tedy o vstupu investora.

Kolik takových vlastních projektů jako Creative Dock zvládnete držet naráz a kolik v průměru do jednoho zvládnete vložit vlastních peněz?

Samozřejmě je třeba rozlišovat, o jakých projektech se bavíme. Když děláme chytré kontakty, jde o poměrně malou aplikaci, a něco jiného je pak Mutumutu zaměřené na životní pojištění online. Každý rok bychom si chtěli udělat jednu až dvě takové věci. V případě investic se pak budeme pohybovat v nízkých desítkách milionů korun ročně. Není to málo, něco už se s tím udělat dá, ale na nějaké masivní rozšiřování to úplně není. Dobré je to, že Creative Dock roste, poměrně hodně se nám daří v zahraničí, a společně s tím roste i míra toho, co si můžeme dovolit. Na Martinovi Pejšovi (zakladatel a CEO Creative Docku – poznámka redakce) je hezké, že se tímto způsobem chce chovat. Peníze se tedy investují do dalších věcí.



Autor: Creative Dock Maxim Vrána, Creative Dock

S jakým počítáte poměrem úmrtnosti, respektive úspěšnosti vašich produktů? U běžných startupů je běžné, že jich asi osm z deseti zanikne.

Vzhledem k tomu, že chceme dělat jeden až dva projekty ročně, není zde zase taková možnost, aby vám toho tolik umřelo (smích). Vidíme, co se v jednotlivých odvětvích na trhu děje, a věříme si v tom, čeho lze docílit. U nás musí být úspěšnost veliká. Proces, který vede k tomu, že něco vůbec pustíme na trh, je poměrně podrobný. Nápadů máme desítky a sítem nakonec projdou dva, které opravdu chceme realizovat až do MVP. Po cestě toho hodně „zabijeme“. Na začátku máme desítky nápadů, do testování už jich jde do desítky a do MVP to dotáhnou jeden či dva nápady.