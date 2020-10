Volby 2020 v televizi mimo jiné přinesou přímý střet ČT24 a české CNN

Komerční zpravodajská stanice CNN Prima News v sobotu 3. října poprvé předvede mnohahodinové kontinuální speciální vysílání na prestižní tuzemské téma. Divákům zprostředkuje průběžné výsledky krajských a senátních voleb. Premiéra to bude vlastně pro celou skupinu Prima: dosud ještě tak rozsáhlé volební vysílání nedělala. Speciál začne ve 13.30 a bude pokračovat v podstatě až do půl jedenácté v noci, tématu se samozřejmě budou věnovat i Hlavní zprávy.

Česká CNN tak ukáže, zda umí konkurovat tradičnímu maratonu volebního vysílání na veřejnoprávní ČT24. Sledovanost soukromé zpravodajské televize se stále pohybuje kolem 0,4 procenta, volby však obvykle výrazně zvyšují sledovanost takových stanic. CNN Prima News původně plánovala na volební speciály najmout Michaela Rozsypala, který kvůli tomu skončil v Českém rozhlase, ale nakonec si jeho nástup rozmyslela. Náročný speciál bude vznikat pod dohledem nového šéfredaktora stanice Pavla Štrunce.

Prima dosud neoznámila, kdo bude průvodcem volebního vysílání.

Sobotní program hlavního kanálu TV Prima s výjimkou Hlavních zpráv žádné volební bloky neavizuje. Odpoledne vyplní americká komedie Salon krásy a černobílý film pro pamětníky Madla z cihelny. V hlavním vysílacím čase je zařazena česká komedie Po čem muži touží.

ČT24 ve čtvrtek 1. října uzavře sérii předvolebních diskusí dvouhodinovou Superdebatou předsedů politických stran a hnutí. Přímý přenos moderovaný Danielou Písařovicovou uvidí diváci také na programu ČT1 od 20.10. Do čtvrteční debaty o vztahu celostátní a krajské politiky pozvala Česká televize devět předsedů stran a hnutí zvolených v minulých volbách do sněmovny (ANO, ODS, Piráti, SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN). Co očekávají od nových krajských vlád? Jaká jim nastavují pravidla v bezprecedentní době celosvětové pandemie? A jak pandemie ovlivní životy lidí a firem? Vysílat se bude z dvorany historické budovy Národního muzea.

Sobotní volební speciál na ČT24 začne ve 13.30, moderace se ujme Michal Kubal. Chybět nebude ani Marcela Augustová ve virtuálním studiu, kde ukáže grafy s průběžnými výsledky. V plánu je vysílání až do půlnoci. „Nabídne sčítání hlasů, komentáře expertů i aktérů a nejrychlejší analýzy,“ říká mluvčí České televize Karolína Blinková.

Volební studio se ve vysílání ČT24 objeví ještě v sobotu 10. října v případě druhého kola senátních voleb. Předcházet mu bude série duelů postupujících kandidátů na post senátora, které se zařadí do kontinuálního zpravodajského vysílání ČT24 od pondělí 5. do čtvrtka 8. října.

Volbám se rovněž chce věnovat TV Nova, která do sobotního programu zařadila dva speciální bloky: první od 13.50 do 14.10, druhý od 19 hodin. „Hlavním moderátorem volebního vysílání na Nově bude Rey Koranteng. Kromě těchto dvou bloků budeme diváky průběžně informovat o výsledcích formou infolišty i mimořádných krátkých vstupů v průběhu odpoledne. Vedle výsledků budeme mít ve volebním studiu i zajímavé hosty, kteří volební výsledek okomentují. Naše hlavní zpravodajská relace Televizní noviny pak na volební studio přirozeně naváže a přinese divákům ucelený souhrn i nejrůznější zajímavosti z voleb,“ dodává PR koordinátorka Novy Jana Lohrová.



Autor: TV Nova Rey Koranteng

Večerní program potom bude na Nově beze změny: hlavním pořadem bude další vydání pěvecké show Tvoje tvář má známý hlas.

Žádný volební speciál není podle programu v plánu na TV Barrandov, která má ve schématu jen tradiční pořad Moje zprávy po osmé večer. Speciální večerní blok bude prostřednictvím reprízových dokumentů, sestřihů a talk show zasvěcen Karlu Gottovi.