Mojmír Florian vede odbor veřejných zakázek ÚOHS už čtrnáct let a oblast veřejného zadávání ovlivňuje také díky své další činnosti. Aktivně se například podílel na přípravě stávajícího zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho novel. O veřejném zadávání rovněž pravidelně přednáší i publikuje. Letos na jaře za to dostal Medaili za přínos hospodářské soutěži.
V seriálu Jak na veřejné IT zakázky, který Lupa připravuje ve spolupráci s Asociací softwarových agentur (ASWA), tak může posoudit, jakým směrem se ubírají změny v této oblasti.
„Velký zlom nastal po roce 2017. Do té doby byl standardní způsob pořizování IT řešení takový, že se na základě historické smlouvy klidně z devadesátých let nakoupilo řešení, a to se pak dále udržovalo, upgradovalo a rozvíjelo v rámci jednacích řízení bez uveřejnění, to znamená bez soutěže – přímým oslovením stávajícího dodavatele. ÚOHS se tehdy na tuto problematiku zaměřil, protože na to přicházelo hodně podnětů. Výsledkem bylo značné množství rozhodnutí, která ukládala za tyto postupy pokuty.”
Takže se veřejné zakázky na softwarová řešení začaly zadávat jinak?
Ano, vnímám, že od té doby je snaha přistupovat k zakázkám na IT jinak a lépe. Myslím, že je již obecně sdíleným přesvědčením, že není správné, aby se na začátku za zlomek celkových nákladů nakoupilo řešení a potom se utrácely v horším případě desítky nebo stovky milionů korun za další plnění bez soutěže.
Co by mělo být cílem tohoto procesu, kdy se oblast veřejného zadávání významně proměňuje?
Aby se povedlo implementovat systém zadávání, který by narovnal prostředí mezi zadavateli a dodavateli. To znamená, aby zadavatelé získávali řešení v co nejširší hospodářské soutěži. Nikdo nevymyslel lepší způsob, jak ochránit veřejné prostředky a jejich hospodárné vynakládání, než zajistit skutečnou konkurenci mezi dodavateli.
Daří se to?
Posun za poslední léta je obrovský.
Jaké nejčastější chyby váš úřad opakovaně řeší?
Obrovským systémovým problémem při zadávání veřejných zakázek v České republice, a netýká se to jen IT zakázek, je nadužívání kvalifikace nebo příliš přísné nastavení jiných podmínek účasti v soutěži. Správně nastavená veřejná zakázka, a řekne vám to každý ekonom, má vypadat tak, že do soutěže pustím co nejširší okruh dodavatelů.
Jak toho docílit?
Pomocí kvalifikace „odstřihnu” nebo „odstíním” jenom ty zjevně neschopné požadované plnění dodat. Ti ostatní by se pak měli o zakázku „poprat” v rámci hodnoticích kritérií, která mohou být nejen cenová, ale mohou spočívat i v hodnocení kvality, jak je dnes, doufám, již zcela samozřejmé.
Jak naopak vypadá špatný postup?
Když jako zadavatel stanovím tak neodůvodněně přísné požadavky na účast v zadávacím řízení – včetně toho, že předepíšu velmi konkrétní podobu řešení, aniž by pro to byl věcný důvod – že se mi do soutěže nakonec dostane třeba jen jeden zájemce, v lepším případě omezený okruh dodavatelů. Způsobuje to nejen právní problémy, ale ve výsledku zejména ekonomickou nevýhodnost smlouvy, protože skutečná soutěž mezi dodavateli nemusí vůbec proběhnout.
Může se stát, že zadavatel požadovanou kvalifikaci nastaví velmi přísně i nevědomky, třeba proto, že si dopředu neudělal jasnou představu o relevantním trhu. Kdo ovšem trh zná moc dobře, to jsou dodavatelé, takže na základě požadavků dokáží odhadnout, s kolika konkurenty se budou muset o zakázku utkat. Ve chvíli, kdy zjistí, že s nikým, tak tomu svou nabídku přizpůsobí. Taková nabídka je potom všechno, jen ne výhodná pro zadavatele. Zadavatel řekne, že nechce „garážovou firmu”, ale „osvědčeného dodavatele”, a ve finále jsou takoví na trhu třeba jen dva. Prvek soutěže se pak vytrácí.
Mají tyto „garážové firmy”, dnes spíš startupy a menší společnosti, vůbec šanci státní zakázky získávat, když existuje tento systémový problém?
Jejich pozice je v takto nastaveném systému ztížená. Na druhou stranu je legitimní otázka, jestli velká státní zakázka třeba na vytvoření základního registru je vhodnou pro startup. To je na samostatnou diskuzi, ve které by se měli vyjádřit odborníci na IT a kyberbezpečnost. Ale zase ne každá zakázka je přeci taková…
Co by pomohlo?
Rozvolnění kvalifikačních požadavků a možná i technických podmínek. Zadavatel má samozřejmě legitimní potřeby, které chce zakázkou uspokojit, ale je otázkou, jestli má předepisovat řešení do posledního šroubečku. Já si myslím, že ne. Kdyby se z této přísnosti slevilo, mohlo by to otevřít cestu právě pro menší společnosti. A to by vedlo k tomu, že i ty velké firmy by musely nabízet výhodnější řešení.
V rámci tohoto seriálu o veřejných IT zakázkách na Lupě se často opakuje, že nejdůležitější fází veřejné zakázky je příprava. Jaký je správný postup?
Naprosto s tím souhlasím. O úspěchu veřejné zakázky rozhodují příprava a následný contract management, zatímco spousta zadavatelů se soustředí především na zadávací řízení, které už je přitom jenom odrazem zadávacích podmínek, tedy toho, co si zadavatel odpracoval, nebo naopak neodpracoval v přípravě. Často říkám, že existuje zlaté zadavatelské pravidlo.
Ano?
Je strašně jednoduché – vím, co dělám a proč to dělám. To znamená, že když píšu zadávací podmínky, tak bych měl jako zadavatel vědět, co každá z nich na trhu znamená. Když napíšu, že chci konkrétní řešení, tak bych měl vědět, kolik dodavatelů je schopných mi ho poskytnout. A měl bych také umět takové podmínky zdůvodnit, proč je vlastně chci, proč jsou pro uspokojení mé potřeby důležité či nezbytné. Když si zadavatel takové myšlenkové cvičení na začátku udělá, tak zakázku dobře zadá a navíc nebude mít problém s kontrolními orgány. Tohle je přesně to, co kontroloři po zadavatelích chtějí. Proč jsi takovou podmínku stanovil? Věděl jsi, milý zadavateli, co způsobí na trhu? Věděl jsi, že tímhle jsi z trhu o velikosti osmi společností vyloučil šest z nich? Bylo to opravdu tak důležité?
Mají státní instituce dostatek kvalitních lidí, aby takovou IT zakázku připravily?
Na první dobrou se chce odpovědět, že nemají. Není tajemství, že pro stát je problém zaplatit kvalitní lidi. Ale tím nechci říct, že by se takoví srdcaři ve veřejné sféře neobjevovali! Pro stát pracuje spousta schopných lidí. Ale na trhu práce tahá stát za kratší konec provazu, to je fakt, i když i v této oblasti je situace lepší než před deseti nebo patnácti lety. Nechci, aby to bylo pochopené tak, že jako úředník volám po nějakém sladkém úřednickém životě, to v žádném případě. Chtějme po těch lidech vysoký výkon, protože ten se potom odrazí v kvalitě života nás všech, ale musíme je také odpovídajícím způsobem zaplatit.
Nevolí úředníci konzervativnější nebo méně odvážné postupy také ze strachu před kontrolou?
Občas se to říká, ale myslím, že když se zadavatel chová rozumně, nemá se čeho bát. Když jsme mluvili o problému nadužívání kvalifikačních podmínek, tak v tomto směru máme stovky až tisíce rozhodnutí úřadu, kdy zadávací řízení narazilo právě na nepřiměřeně nastavenou kvalifikaci. Kdyby se boj o dodavatele odehrával v rámci hodnoticích kritérií, byla by situace jednodušší, protože k nim je rozhodovací praxe podstatně liberálnější. Rozhodně se nikdo nemusí bát používat inovativní postupy. Je jich mnoho, třeba metoda Best Value Approach, která se teď často v zakázkovém prostředí skloňuje. ÚOHS konstatoval, že je naprosto v pořádku.
Předběžné tržní konzultace či kulatý stůl. Jak se vyhnout chybám ještě před vyhlášením IT zakázky
Podle statistik Ministerstva pro místní rozvoj se osm z deseti veřejných zakázek, byť ne pouze těch na softwarová řešení, soutěží pouze na cenu. Proč tomu tak je, když se diskuze postupně překlání do kvalitativních kritérií?
Protože je to nejjednodušší. Když máte jednu nabídku za 25 milionů a druhou za 23 milionů, tak je hodnocení strašně jednoduché a navíc nemusíte nikomu vysvětlovat, proč berete tu levnější. Zatímco ve chvíli, kdy do toho vstoupí kvalita, tak na začátku musí někdo popsat, co vůbec hodlá hodnotit, a pak to také musí někdo vyhodnotit a říct, proč je tato nabídka kvalitnější než druhá. A to už chce nějakou míru odbornosti.
Může soutěž pouze na cenu odrazovat potenciální konkurenci?
Všeobecně se to říká. Pokud někdo nabízí kvalitnější plnění, ale ví, že při hodnocení na cenu není schopen konkurovat, tak se do takového pro něj vlastně ztraceného zadávacího řízení nebude ani hlásit. Nikomu se nechce zbytečně „pálit” náklady na přípravu nabídky, o které si myslí, že nemá šanci na úspěch.
Jak velkou volnost při stanovování kvalitativních kritérií zadavatelé mají?
Jedním slovem maximální. Mohou použít cokoliv, co dává smysl z hlediska selského rozumu a co jsou schopni obhájit v tom smyslu, že je takové řešení pro zadavatele výhodnější. Limity jsou opravdu minimální.
Druhá věc je provoz, údržba, budoucí vývoj. Měli by to zadavatelé zohledňovat?
Samozřejmě, protože náklady na veřejnou zakázku se nevyčerpávají pořízením nějakého řešení, ale mají nějaký životní cyklus. Právě náklady životního cyklu jsou něco, co současná právní úprava zná a co je možné hodnotit. Jediné, co se po zadavateli v tomto směru chce, aby vymezil, co bude hodnotit. Pouze celkový pohled mi z hlediska ekonomické úvahy dává finální náhled na to, které řešení je výhodnější.
Zohledňují se náklady životního cyklu v zakázkách běžně?
Neřekl bych běžně, ale zase to není tak, že by se to nedělo vůbec. Nicméně statistika mluví jasně – drtivá většina zakázek se soutěží na cenu, a tím myslím cenu pořizovací. Každopádně stejně jako u předchozích témat se situace zlepšuje. Veřejné zakázky, a ty na softwarová řešení obzvlášť, jsou složitá problematika. Čeká nás ještě dlouhá cesta, nicméně určitě jsme se v Česku v posledních deseti letech značně posunuli.
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