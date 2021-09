Vývoj mobilních aplikací a nejlepší mobilní projekty roku. To jsou témata Mobile Internet Fora

Jak zadávat, vyvíjet a následně testovat mobilní aplikace? Jak vypadá mobilní analytika nové generace? Jaké nás čekají právní změny při zpracování dat? Jaká je do budoucna role operátora v celém mobilním ekosystému? Jaká jsou aktuální data mobilní návštěvnosti a kolik peněz se točí v mobilní inzerci? A co vlastně lidé​ chtějí mít ve svém telefonu? Na to a řadu dalších otázek odpoví zářijová konference Mobile Internet Forum.

Ukázka konkrétních přednášek:

Trh mobilních operátorů, mobilní návštěvnost a inzerce

Koronavirová krize nám pořádně vychýlila statistiky, co se týče konzumace internetu, konkrétního obsahu i množství času stráveného on-line. Jsme teď na cest​ě zpět? To, jak vypadá nový normál z pohledu mobilní návštěvnosti a mobilní inzerce, vám​ na konkrétních datech ukáží Tereza Tůmová a Petr Kolář ze Sdružení pro internetový rozvoj v České republice.

Raketový růst audio mobilních aplikací

Je audio obsah nový král? V roce 2020 jsme zažili obrovský boom podcastů i fenomén Clubhouse. Vedle tradičního rádia se u nás zabydlely mobilní aplikace s obsahem do ucha na vyžádání. Jakou roli hrají? A jaký mají vliv na chování uživatelů? Na tyto otázky vám odpoví ve své přednášce marketingový konzultant Václava Blahouta.

Jak zadávat, vyvíjet a testovat mobilní aplikace

Dominik Veselý z Ackee představí aktuální trendy ve vývoji mobilních aplikací a na příkladech z praxe vysvětlí, jak je zadávat ať už interně nebo externě, kdy vyvíjet nativně nebo jaké nástroje používat.

O tom, proč se ČSO​B rozhodla vyvíjet své mobilní bankovnictví v kontinuálním dialogu se svými klienty a jaké má tenhle přístup výhody, bude mluvit Lída Hašková v tandemu s UX/UI expertem Ondřejem Strakou z eMan.​

Nová generace mobilní analytiky a vizualizace dat

Jiří Viták zespolečnosti Digitální architekti představí mobilní analytiku nové generace, její marketingové využití a vizualizaci dat. Ukáže také základní fungování nástrojů jako Firebase, Google Analytics 4 či Smartlook, které výrazně usnadňují práci s daty.

Chytrá komunikace měst

Pozor pozor, hlášení místního rozhlasu. Tuhle větu dnes v řadě českých obcí nahrazují notifikace v mobilní aplikaci. Výpadky elektřiny, pozvánky na akce, ale také zpětná vazba od občanů nebo hlášení závad. Aplikace Mobilní Rozhlas/Munipolis ukazuje budoucnost komunikace mezi institucemi a lidmi. A je tak obrovskou inspirací i pro komerční projekty. CEO Munipolis Ondřej Švrče​k promluví o tom, jak se aplikaci daří a díky čemu uspěla i v zahraničí.​

A to rozhodně není všechno. Podíváme se na právní změny roku 2021 pro práci s daty, i jak to vypadá s novou evropskou úpravou digitálních dat (ePrivacy) a praxí ohledně cookies. Představíme mobilní aplikaci Digital Green Passport, která by měla usnadnit cestování po Evropě, mobilní aplikaci Záchranka, i průběh vývoje úspěšné retailové aplikace Moje Makro. Dozvíte se,co s sebou vlastně nese vývoj licencovaného softwaru.

Kompletní program konference Mobile Internet Forum naleznete na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete pohodlně zaregistrovat. S odborníky na svět mobilního internetu se sejdeme už 23. září 2021 v pražském hotelu Jalta.

