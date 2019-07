 »  Vzestup a pád virtuální reality, snaha o deanonymizaci Toru a většina obchodů s bitcoiny je hoax

Děti a mládež se vyhýbají Facebooku, ale už ne jeho dalším platformám. Pokud by se Facebooku před lety nepodařilo (extrémně výhodně) koupit Instagram a navíc i WhatsApp, byl by dnes možná v nepříliš dobré pozici. Viz Youngsters are avoiding Facebook—but not the firm’s other platforms.

NSO Group spyware (Pegasus) umí Facebook, Google, iCloud, a dokonce i WhatsApp. Jak je to možné? Jak dokáží vykrádat data ze služeb, které používají šifrování (WhatsApp, či zejména iCloud)? Financial Times to v Israeli group’s spyware ‘offers keys to Big Tech’s cloud’ prezentují jako něco schopného skoro všeho, ale realita je jiná. Jde o spyware, který je nutné nainstalovat na mobilní telefon cíle (oběti). Tam získá přihlašovací údaje a přístup přes server tvářící se jako mobilní telefon. Spyware také umí získat data z mobilu, na kterém je nainstalovaný (s omezením týkajícím se iPhonu). Zarazit podobný spyware ale může i tak prostá věc, jako je ochrana dvoufaktorovým přihlašováním. Mrkněte i na starší Tracking NSO Group’s Pegasus Spyware to Operations in 45 Countries.

Nextdoor jako nástroj pro podvodníky okrádající lidi? Přečtěte si How Nextdoor Became *The* Platform For Scammers To Rip Off Your Parents. Je to dost důležité čtení, které ukazuje, jak nebezpečné mohou dnešní sociální sítě být. V kombinaci se starými taktikami z doby, kdy ještě žádné „internety“ nebyly. A ano, Nextdoor má i českou verzi a možná se chystá začít fungovat i v Česku.

TELEgraficky

uncap ■ STAR TREK: PICARD Official Trailer ■ Svět influencerů ■ Windows-Kernel-Explorer ■ TikTok koupil Jukedeck ■ Apple chce koupit modemy Intelu ■ Microsoft zainvestoval do OpenAI ■ Etsy koupilo Reverb ■ The Electric State by Simon Stalenhag ■ Gallery Go ■ Recompile

WEBDESIGN, INTERNET

Poolside.fm se vám zcela určitě bude líbit. Jejich @poolsidefm Instagram určitě taky, a když už, tak zkuste i @poolsidefm Twitter. Facebook sice mají taky, ale ten už je ještě víc out než celé Poolside.fm.

SOFTWARE

AI Renaissance portrait generator vytvoří z vašeho portrétu renesanční obraz. Má trochu problém v tom, že mu to nejde u lidí, kteří nejsou běloši. A také v tom, že je to jen další ukázka toho, jak ochotně dáváme vlastní obličeje k absurdním účelům. Byť tady to vypadá, že to vytvořili a provozují v MIT-IBM Watson AI Lab. Nejspíš se vám to ale nepovede vyzkoušet, na tak masivní zájem to nebylo připravené. Viz The AI Renaissance portrait generator isn't great at painting people of color.

Dropbox chce být všechno, jen ne dobře fungující aplikace, která neobtěžuje uživatele. Příběh v Dropbox irks Mac users with annoying Dock icon, offers clueless support je z jedné strany typickou zkušeností s neschopnou a nechápající uživatelskou podporou. Na druhé straně je to ukázka toho, jak nepříjemné je, když se z tichého pomocníka stane otravující pomůcka s funkčností, o kterou ve skutečnosti vůbec nestojíte. K čemuž si ještě dejte Dropbox silently installs new file manager app on users’ systems [Updated].

Microsoft odstranil Cortanu z Xbox One. Rozhraní mimoto prochází dalšími změnami. Zajímavé čtení najdete v Microsoft removes Cortana from the Xbox One in latest update. Proč ale Cortana byla odstraněna, jasné není.