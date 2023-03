Windows 12 v přípravě, ruský Rosatom začal vyrábět počítače, Evropa zaostává v technologiích

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft podle úniků připravuje Windows 12. Nová verze systému by mohla přijít už příští rok. Detaily zatím neznáme, zřejmě lze ale očekávat velkou integraci s Bingem a ChatGPT a další posilování WSL.

TikTok bude data evropských uživatelů ukládat v Irsku. Čínská společnost ByteDance se tak rozhodla po rostoucím evropském tlaku na zákaz či omezení této sociální sítě. NÚKIB tento týden vydal varování, Armáda ČR už TikTok zakázala dříve a k banu u zaměstnanců přistoupila Evropská komise. Plán TikToku se jmenuje Project Clover, stát má 1,3 miliardy dolarů. Má zajistit zpracování dat pouze v Evropě. ByteDance chce zmírnit obavy z toho, že tato aplikace slouží jako velký špehovací nástroj Číny. V USA podobný krok nastal už dříve, data tamních uživatelů běží v Oracle Cloudu. Tento článek ukazuje, jak otevření webové stránky v rámci TikToku injektuje kód, který může monitorovat hesla a další údaje.

Německo otáčí a podle všeho se chystá v klíčových sítích zakázat Huawei. Zeit Online informuje, že by se regulace týkala i již instalovaných prvků, které by operátoři museli ze sítě vyndat. Velká část německých 5G sítí běží na Huawei. Německo dlouho s tímto krokem váhalo, chce si udržovat dobré vztahy s Čínou. Uvidíme, jaký to bude mít vliv na debatu v Česku, kde chce NÚKIB dosáhnout podobných cílů.

Nizozemsko se chystá omezit vývoz klíčových čipových technologií do Číny. Primárně jde o výrobní stroje od společnosti ASML, která mimo jiné jako jediná zvládá produkci EUV litografických mašin. Nizozemsko mluví o národní i mezinárodní bezpečnosti. Země dlouho o omezeních jednala s USA, které na nizozemskou vládu tlačily. Firmy budou muset žádat o exportní licence. EUV se do Číny už nějakou dobu neprodává. ASML dříve informovala, že Čína odcizila intelektuální vlastnictví a nyní vydala krátké prohlášení.





Do centra studené války s Huawei se má dostat i Nvidia. Reuters uvádí, že americká vláda připravuje zákaz prodeje výrobků Nvidia této čínské společnosti. Na Nvidii to má podle interních dokumentů velký finanční vliv. Nvidia už do Číny nesmí dodávat čipy A100, AMD zase MI250. Čína je velkým odběratelem GPU zejména do superpočítačů.

Z ruského Rosatomu se stal výrobce počítačů. Jím vlastněná firma Delta Computers vytvořila stroj postavený na domácím čipu Baikal M1, což je zastaralý 28nm kousek s osmi jádry ARM Cortex-A57 a frekvencí 1,5 GHz. Počítač v černé skříni se jmenuje Bobr. Součástí je Astra Linux, tedy ruská distribuce Linuxu. Počítač podporuje paměti DDR4 a k dispozici má porty pro USB 2.0 a 3.0, PS/2, Ethernet a HDMI. Součástí je integrovaná zvuková karta. Rosatom testuje první kusy. Problém Ruska je, že nyní nemá své čipy kde vyrábět, Tchaj-wan přistoupil k sankcím. 28 nm zvládá Čína. To, zda Rusku v tomto ohledu pomáhá, zatím není jasné.

Rusko samozřejmě obchází sankce skrze různé země. Financial Times píší, že Spojené arabské emiráty v roce 2022 dodaly Rusku patnáctkrát více čipů než v roce 2021. Stejně tak vzrostly dodávky dronů.

Článek na Washington Post glosuje, že ChatGPT opět ukázalo, jak je Evropa pozadu v technologiích. Starý kontinent tak dlouho hledá cesty, jak zregulovat Google, až se objeví ChatGPT, který mu možná vytvořil slibnou konkurenci. Ale opět jde o vynález USA, nikoliv EU. Wired debatu rozšířil o článek, podle kterého vůči západu výrazně posilují odborníci z Číny.

S kritikou zaostávání Evropy na MWC v Barceloně přišel také šéf Deutsche Telekomu. „Evropané si hezky sedí, užívají si, popíjejí pivo a je jim dobře. Mezitím začínáme být pozadu v řadě oborů včetně umělé inteligence. Naopak čínské firmy dělají stále větší pokroky,“ sdělil mimo jiné.

Vývoj konkurence pro ChatGPT povede Čech. Stanislav Fořt se stal šéfem sekce pro LLM u společnosti Stability AI stojící za Stable Diffusion. Nyní se chce opřít i do jazykových modelů. Mají být plně otevřené a přizpůsobitelné. Fořt dříve dělal pro Google Brain či DeepMind, vystudoval Cambridge a Stanford.

Čínský výrobce pamětí YMTC získal sedm miliard dolarů od státem podporovaných investorů. YMTC rozjela výroby NAND flash pamětí s 232 vrstvami. Paměti chtěl začít odebírat Apple, který ovšem byl upozorněn americkou vládou, že takto teda ne. USA také na YMTC uvalily sankce. Státní podpora je reakcí na ně.

Google si vytvořil vlastní optické switche. Ty výrazně snižují náklady na sítě – TCO je nižší o 40 procent, CAPEX o 30 procent, přičemž výkon je lepší o 32 procent.

DuckDuckGo přichází s vlastním webovým prohlížečem pro Windows 10 a 11. Prozatím jde o verzi na pozvánky. O aktivační kód, který se zadá v desktopu, je nutné zažádat přes mobilní aplikaci. Verze pro Windows využívá jádro Blink. Prohlížeč blokuje sledování, reklamy a vypíná cookies lišty.

Meta zlevňuje VR brýle Oculus. Model Quest 2 se 256 GB vyjde na 430 dolarů oproti 500 dolarům. Quest Pro přijde na tisíc dolarů, zde je sleva rovnou 500 dolarů. 128GB Quest 2 nadále stojí 400 dolarů. Meta dříve headsety zdražovala kvůli nedostatku komponent. Prodeje zřejmě nejsou takové, jak se čekalo, proto cena padá.

Microsoft ukončuje VR svět AltspaceVR, který v minulosti koupil. Už před odkupem šlo o skomírající projekt, který byl před zavřením. Microsoft se chce soustředit na projekt Mesh.

Microsoft vydal Outlook pro macOS zdarma. Není tak nutné vlastní předplatné Microsoft 365. Stahovat lze na webu nebo v Mac App Storu. Bezplatný má v budoucnu být také Outlook pro Windows.

Byly objeveny dvě zranitelnosti v TPM 2.0. Týká se to referenčních implementací. Na problémy upozornila firma Quarkslab. Vydána byla oprava.

Nemocnice v Barceloně byla napadena ransomwarem RansomHouse. Bylo nutné zrušit 150 operací a přeobjednat velké množství pacientů.

Intel chce po německé vládě další čtyři až pět miliard eur na stavbu továrny ve východním Německu. Němci už dříve přislíbili dotaci 6,8 miliardy eur. Intel ale argumentuje zvyšujícími se vstupy. Stavba projektu za 17 miliard eur už má zpoždění.

Také Microsoft už má vlastní upscaling videa pomocí AI. Jmenuje se Video Super Resolution. Podporovány jsou grafiky Nvidia (od RTX 2000 výše) a AMD (od Radeonu 5700 výše). Technologie funguje v prohlížeči Edge.

ChatGPT je nyní k dispozici v rámci Azure OpenAI Service, prozatím v preview verzi. Microsoft tak chce postupně tuto technologii dostat do byznysového prostředí.

Na Cnews.cz najdete recenzi na nový chytrý telefon Samsung Galaxy S23 Ultra. Web se také věnuje tomu, že Samsung údajně opět chystá vlastní architekturu procesorů.

Byla vydána nová verze operačního systému AmigaOS. Označení má 3.2.2. Vývojářem je Hyperion Entertainment. Komunita kolem Amigy stále patří mezi ty nejvíce aktivní.

Team Group představila serverové paměti DDR5–6800 s ECC. K dispozici jsou i nižší rychlosti, moduly lze sehnat 16– a 32GB.

Intel vydává nové 400Gb FPGA akcelerační karty. Název mají Intel Agilex 7. Postaveny jsou na 10nm procesu SuperFin.