 »  Z nuly na vrchol a pak ke dnu. Příběh Bitmainu, největšího výrobce hardwaru na těžbu kryptoměn

První větší úspěch se dostavil s uvolněním Antmineru S5 v roce 2015, začínající bitcoinový bull market tehdy dostal firmu nejen zpátky do zisku, ale umožnil jí na vyklizeném poli vyrůst z téměř garážové firmy v pozdější monstrum. Jihan Wu tehdy připustil, že zisk na jednom těžebním zařízení dělá okolo 50 %, a to umožnilo firmě pořádně šlápnout do nákladného vývoje nových zařízení a nechat konkurenci daleko vzadu. Samotný Antminer S5 se stal tak populárním, že brzy ovládl 70 % celkové hashrate sítě. Firma se pod vlivem svého CEO Jihana Wu neomezovala pouze na výrobu, ale také sama ve velkém vybrané kryptoměny těžila. Bitmain dnes také provozuje v Mongolsku největší známou bitcoinovou farmu na světě a ne neoprávněně se také v minulosti ocitl ve středu diskuze o centralizaci bitcoinové těžby (jeho mining pooly jeden čas kontrolovaly téměř 51 % bitcoinové hashrate).

Čínský Bitmain se během čtyř let vypravoval z nováčka na zavedeném trhu do pozice srovnatelné s Microsoftem v 90. letech – prakticky ovládl v době jeho vzniku již rozdělený trh.

Společnost musí sáhnout k masivnímu propouštění (po původních odhadech propuštění 50 % lidí se od prosince hovoří až o 85 % z 3000 zaměstnanců), de facto zastavení vývoje (v té době již znovu rozděleného) Bitcoin Cash, a dokonce zastavování části vlastních těžebních operací – po několik let druhého pilíře byznysu společnosti. Společnost uzavřela své pobočky v Izraeli a v Nizozemsku a dokonce i pod obchodním mozkem společnosti, Jihanem Wu, který stál od roku 2014 u každého strategického rozhodnutí společnosti, se najednou začíná silně kývat židle.

Pád do propasti?

Během roku 2017 byly těžební stroje Bitmainu permanentně vyprodané a firma si mohla dovolit díky extrémnímu zájmu chtít za další várku i dvojnásobné premium. Přeprodejci běžně prodávali poslední generaci Antminerů s dvoj- až trojnásobnou přirážkou oproti doporučené ceně. Když se hodnota Bitcoinu začala ubírat opačným směrem a profitabilita těžby se dostala na svoje dosavadní historické dno, leží na skladech zařízení za ceny, které se po měsíce nehnuly, firma dokonce musela najet na výprodeje a na rychlé zlepšení to příliš nevypadá. Vlajková loď společnosti – Antminer S9 – se například prodává větší část svého životního cyklu se ztrátou.

Masivní propad zisku z prodejů ASIC minerů, které tvoří hlavní pilíř příjmů společnosti, ale ještě nemusel být oním osudným ledovcem, který pošle firmu ke dnu. Roli sehrálo daleko větší množství faktorů. Jedním z nich byly i masivní náklady na podporu Bitcoin Cash – těžba ve velkém, nábor vývojářů i ukládání kapitálu do kryptoměny, která utrpěla jeden z největších propadů mezi top 30 kryptoměnami podle tržní kapitalizace, si vyžádalo odpis několika set milionů dolarů. Bitcoin Cash je navzdory dočasným výstřelům a snahám o své oživení v setrvalém poklesu od roku 2017 a pro společnost je tudíž zdrojem permanentních ztrát.

Mining, u kterého je pro koncové těžaře návratnost při současných cenách a kombinované obtížnosti v řádu let, a to ještě jen u nejvýkonnějších modelů, asi také ziskům Bitmainu mnoho nepřidává a ani zde se firma neobešla bez škrtů. Ostatně někdejší dominace mining poolů společnosti klesla na nějakých 23–24 %. Propuštění až 85 % zaměstnanců, nucený odchod zakladatelů společnosti a zastavování rozjetých operací všude po světě také nesvědčí o nejlepším zdraví. Možná je to ale sice bolestivý, nicméně nezbytný krok k uzdravení. Pokud se společnost nevzdala svých ambicí na IPO, jinou možnost než bolestivý přerod v možná menší, ale na pohled zdravou společnost již ani nemá.

Pokud by ovšem uzdravení nepřišlo, byl by případný pád Bitmainu pro Bitcoin a celou kryptosféru katastrofou? Přestože se podobné hlasy ozývají, nemyslím si to. Tak jako prázdné místo po odříznuté části výkonu Bitmain mining poolů rychle zaplnili ostatní hráči, podobné by to bylo i s ASIC zařízeními pro mining. Ať už by se chopil příležitosti Halong Mining, nebo by zvedla hozenou rukavici BitFury (která své ASIC přístroje veřejnosti momentálně neprodává), případně by unikátní situace na trhu umožnila vstup novému hráči, opensource řešením s řadou menších výrobců, hashrate sítě zkrátka nebude ohrožená, alespoň ne dlouhodobě.