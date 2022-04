Z Ruska se stane IT muzeum, USB-C jako nabíjecí standard v EU, bezdrátový přenos elektřiny

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Ruská vláda odsouhlasila takzvaný paralelní dovoz zboží do země. Ten, kdo do Ruska nějakým způsobem doručí zboží, které tam kvůli invazi na Ukrajinu přestaly zahraniční firmy prodávat, nebude stíhaný. Týká se to i počítačových komponent od Intelu, AMD, Nvidie, Applu a dalších.

Technologické muzeum. Tak píší The Moscow Times o ruských mobilních sítích. Ze země odešli hlavní dodavatelé Ericsson, Nokia a Huawei (u něj se přesně neví, do jaké míry). Rusku hrozí, že tamní sítě zůstanou zakonzervované v současném stavu.





Evropská unie v první fázi schválila USB-C jako standardizovaný napájecí konektor pro přenosnou elektroniku. Návrh hladce prošel výborem pro vnitřní trh a nyní se bude hlasovat v Evropském parlamentu. Stane se tak v květnu a účinnost by měla nastat od roku 2024.

V USA se pomocí mikrovln povedl bezdrátový přenos elektrické energie o výkonu 1,6 kW na vzdálenost jednoho kilometru. US Naval Research Laboratory použila frekvenci kolem 10 GHz. Technické detaily jsou na stránkách IEEE.

Sigfox má kupce, stala se jím singapurská firma UnaBiz. Ta nabízí IoT technologie postavené na Sigfoxu, LTE-M, LoRa a NB-IoT a operuje síť Sigfoxu v Singapuru a na Tchaj-wanu. Sigfox letos požádal o ochranu před věřiteli. Nový majitel podnik získal za 25 milionů eur. V Česku síť Sigfox provozuje SimpleCell.

Google vydal první veřejnou beta verzi Androidu 13. Testovat je prozatím možné pouze na telefonech Pixel z posledních tří let. Změn zatím není mnoho a více bude jasné na Google I/O.

Švýcarský provider Init7 nabízí 25Gb internetový tarif. Vyjde na 65 franků. V Česku PODA začala poskytovat 2Gb přípojky a na Slovensku je k dispozici 10Gb.

Prodeje čipů letos dosáhnou na 676 miliard dolarů, což je meziročně o 13,6 procenta více. Gartner dále odhaduje, že příští rok se číslo dostane na více než 700 miliard dolarů.

Ubisoft je údajně na prodej, zjistil Bloomberg. Obří francouzský vydavatel s řadou studií má vést jednání s investičními skupinami KKR a Blackstone. KKR například vlastní podíl v Epic Games nebo ByteDance. Hodnota Ubisoftu v posledním roce klesla na polovinu, hodnota firmy je 5,7 miliardy dolarů. Je možné, že se konsolidace, kterou masivně rozjel zejména Microsoft (Bethesda nebo Activision Blizzard), završí.

Activision Blizzard zároveň zaznamenal pokles aktivních hráčů o 63 milionů a tržby meziročně spadly o 22 procent, klesla výkonnost Call of Duty.

Meta otevře svůj první kamenný obchod. Mateřská společnost Facebooku v něm chce lidem ukazovat primárně virtuální realitu na svých brýlích Oculus nebo koupeném českém Beat Saberu. Zřejmě jde o snahu přiblížit VR lidem, aby Meta mohla lidi lákat do svého vysněného metaverse. Do něj firma ročně investuje deset miliard dolarů.

Operační systém HarmonyOS od Huawei běží na 220 milionech zařízení, tvrdí firma. Huawei také vyčleňuje aktivity kolem osobních počítačů do samostatné divize. Chce tak v této branži posílit a začít prodávat i firmám. Notebooky či monitory od Huawei jsou k dispozici i v Česku.

Čínská firma Pony.ai získala v Číně licenci na provoz autonomního taxi. Ve městě Nansha v Kantonu bude mezi 8:30 a 22:30 jezdit flotila deseti vozů. Pony se chce letos dostat do dalších čínských měst a dělá testy i v Kalifornii.

Sony spustí streamování her také v Česku. Stane se tak v červnu v rámci služby PlayStation Plus Premium (445 korun měsíčně). Součástí bude i přístup ke katalogu her, podobně jako u Game Passu. Verze Plus Extra nebude mít streamování a vyjde na 365 korun měsíčně.

Chystané procesory AMD pro socket AM5 pravděpodobně budou mít jen podporu DDR5, píše Tom’s Hardware. Koupě nové generace by se tak o něco prodražila, DDR5 jsou pořád méně dostupné a výrazně dražší než DDR4. Intel Alder Lake umožňuje používat obě verze pamětí.

MSI se podařilo paměti DDR5 přetaktovat na 10 GHz. Označení mají DDR5–10004. Použil se jeden 16GB modul Kingston Fury Beast DDR-4800 s procesorem Intel Core i9–12900KS a deskou MSI MEG Unify-X. Časování se zvedlo na CL72–126–126–126–127–2.

Další rekordní kvartál pro Microsoft. Firma utržila 49,4 miliardy dolarů, meziročně o 18 procent více. Čistý zisk vyrostl o osm procent na 16,7 miliardy dolarů. Všechny sekce cloudu nadále rostou dvouciferným tempem.

První firmy, které využijí 2nm výrobní proces od TSMC, budou Apple a Intel. TSMC letos spustí 3nm produkci a s 2nm počítá na přelomu let 2023 a 2024.

Prodeje magnetických pásek pro ukládání dat v datacentrech jsou na vzestupu. Loni se prodalo o 40 procent více kapacity, konkrétně 148 exabajtů. Roste průměrná kapacita, je na 17 TB. Roste mimo jiné aktivita v zálohování daná ransomwarem.

Alibaba udělala pokrok v portování Androidu na RISC-V. Lze používat Android 12 s přehráváním videa, audia, Wi-Fi či Bluetooth. Vyzkoušeny byly také modely pro TensorFlow Lite.

Huawei pokračuje v interním vývoji čipů. DigiTimes rozvádí, že se firma mimo jiné zaměřila na 3D pouzdření. Huawei se chlubí, že to má zvládnout levněji než TSMC nebo Intel.

Ayar Labs získává investici 130 milionů dolarů, mimo jiné od HPE a Nvidie. Mezi stávajícími investory jsou GlobalFoundries, Intel nebo Lockheed Martin. Ayar vyvíjí optickou konektivitu mezi čipy, což rozebírá The Next Platform.