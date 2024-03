Z trhu má zmizet největší nezávislý virtuální operátor. ČTÚ místo regulace zkoumá zákaznickou zkušenost

Když těsně před loňskými Vánocemi operátor Vodafone oznámil, že kupuje virtuálního operátora SazkaMobil, ujišťoval vzápětí, že pro zákazníky tohoto virtuála se „aktuálně nic nemění“. Po dobu, co transakci prověřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, je tato záruka pravdivá. Dokud není prodej schválený antimonopolním úřadem, opravdu se nic zásadního nemění.

Velké změny (a dlužno dodat, že očekávatelně k horšímu) nastanou až tehdy, pokud by dohledový orgán v Brně v průběhu šestiměsíční lhůty změnu vlastníka dosavadního největšího nezávislého virtuálního operátora v zemi odsouhlasil. Ne asi tak úplně pro zákazníky daného virtuála, ale pro trh jako takový určitě.

Poslední mohykán

SazkaMobil za své desetileté působení na trhu získal významné postavení. Má 200 tisíc zákazníků. Podíváme-li se na dosud poslední dostupná data (ve výroční zprávě Českého telekomunikačního úřadu za rok 2022), rozdělení trhu (nahlíženo podle počtu SIM) je následující: 92,8 % drží „velká trojka“ síťových operátorů, její vliv je ale nepřímo ještě o 3,6 % větší, neboť přímo či nepřímo kontroluje polovinu podílu všech virtuálních operátorů, a jen zbylých 3,6 % připadá na nezávislé virtuály.

A v naznačeném rozpadu těchto hodnot pojďme ještě o úroveň hloub. Vezmeme-li jen skutečně nezávislé virtuální operátory, z těch 3,6 % celých 1,4 % zaujímá čerstvě prodaný virtuál zmíněné loterijní společnosti. Na dalších místech figurují Tesco Mobile (1,2 %) a ČEZ Prodej (0,8 %). Na zbývající MVNO bez majetkového propojení se síťovými operátory zůstávají 0,2 %.





Vezmeme-li to podle tržeb, je pohled ještě smutnější, když všichni nezávislí MVNO si z koláče tržeb ukusují pouhá 2 %. Bez SazkaMobilu půjde o číslo poloviční. Je tak jasné, že oddělení SazkaMobilu ze skupiny MVNO bez přízně s „velkou trojkou“ není žádnou kosmetickou změnou a představuje citelný zásah v celém segmentu.

Virtuálové za dohledu regulátora paběrkují

Virtuální operátoři obecně, a ti na velkých hráčích nezávislí zvlášť, se v nabídkách svých služeb mohou pohybovat jen tam, kde jim to jejich velkoobchodní partneři, O2, T-Mobile a Vodafone, dovolí. Toto hřiště zkrátka kolíkují síťoví hráči. Na to, aby nezneužívali svoje postavení, má dohlížet Český telekomunikační úřad. Ten má provádět pravidelnou analýzu trhů a sezná-li, že se situace na daném trhu nevyvíjí žádoucím směrem, má nástroje k tomu, aby zasáhl.

Cesta od zjištění nedostatku k jeho formálně správnému vyřešení je dlouhá. Začíná se analýzou relevantního trhu, její závěry ČTÚ podrobuje veřejné konzultaci, rozhoduje o ní rada úřadu a celé to podléhá notifikaci u Evropské komise. Dále se stanovují podniky s významnou tržní silou a pokračuje se nápravnými opatřeními tzv. ex ante regulace. Je to tedy série rozhodnutí, která má svou přesně danou posloupnost (jednotlivé kroky se nesmějí předcházet ani překrývat) a kdy nesmí chybět v každém z těch kroků veřejné konzultace a notifikace v Bruselu. Časově je to záležitost počítaná spíše na léta než na měsíce, a to ještě za předpokladu, že jednotliví účastníci řízení nevyvíjejí přehnanou procesní aktivitu, s níž by se úřad musel náležitě vypořádat.

Tento rigidní a přísně formalizovaný postup regulátora už jednou ovoce přinesl. Historicky dal vzniknout virtuálním operátorům. Ti by tu nebyli bez toho, kdyby se před 12 lety ČTÚ shora popisovaným způsobem o ostrou regulaci nepokusil a nedotáhl to téměř do konce. Připomeňme, že regulace byla tehdy na spadnutí. Do připravené analýzy relevantního trhu však tehdy na poslední chvíli síťoví operátoři „vhodili vidle“ tím, že do svých sítí vpustili do té doby nežádoucí virtuální operátory. A úřad mohl rok a půl práce na analýze a dokazování jejích závěrů zahodit do koše.

Velký boom virtuálů netrval dlouho. I ČTÚ brzy začal upozorňovat, že jejich počet blížící se ke dvěma stovkám je dlouhodobě neudržitelný a že dřív nebo později dojde ke konsolidaci trhu. A jak vysočanský úřad předpověděl, tak se také stalo. V roce 2022, ze kterého pocházejí naposledy zveřejněné oficiální údaje, tu působilo zhruba 7 desítek virtuálů. Další nevznikají, za to řady těch stávajících řídnou. Dnes se počty těch aktivních odhadují kolem 55.





V dobách, kdy virtuálové cítili, že stojí za výhodnější podmínky od velkoobchodních partnerů bojovat, se sdružili do Asociace českých virtuálních operátorů. Dnes už tento spolek nemá ani vlastní aktivní web a kontaktní nejsou ani jeho v rejstříku zapsaní představitelé. I to mnohé vypovídá o tom, v jakém stavu jsou virtuální operátoři v roce 2024.

Není virtuál jako virtuál

Co zůstává, jsou virtuálové tzv. na oko, tedy více či méně kapitálově propojení se síťovým operátorem. Cílí na pro velkého hráče nezajímavý zákaznický segment, většinou s nízkou útratou, často upřednostňující předplacené karty. V jejich nabídce tak většinou najdete naprosté minimum neomezených nebo datově příznivých tarifů, ale důraz je tu kladen na cenu. Za málo peněz málo muziky.

Proč to dělají? Důvodů je víc, tím hlavním je, že síťoví operátoři mohli ze svých nabídek s klidným svědomím vyřadit všechny tarify pod určitou cenovou hranicí. Pamatujete například na tarif Slyším Vás nahrazený Odepiš, v síti Oskar později odkoupené Vodafonem? 40 volných minut do vlastní sítě za 10,50 Kč měsíčně? Sehnat dnes u síťového operátora tarif pod 100 korun se vám nepodaří ani s podpultovou nabídkou.

O šetřílky „velká trojka“ zkrátka nestojí, proto v podobnou dobu tyto nabídky s nízkou cenou ze svého portfolia vymazala a o něco méně cenově výhodné pak přepustila svým přeprodejcům. Za tím účelem vznikly Kaktus, O2 Family nebo Oskarta.

ČTÚ: monitorujeme, ale regulovat se nám nechce

Přeprodejci služeb, nebo branded reselleři, nemají žádnou vypovídající hodnotu o stavu na podřazeném relevantním trhu. Zato pokud ze skupiny nezávislých virtuálů odejde lídr jak co do počtu SIM, tak co do tržeb, lze to označit za vážný signál, že se věci neubírají žádoucím směrem. Zohlední to ČTÚ ve svých úvahách? Bude to důvod k nové analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb (bývalý relevantní trh č. 3)?

Z Vysočan na dotaz Lupy přišlo ujištění, že „v případě významné změny na trhu je ČTÚ připraven opětovně posoudit existenci předpokladů pro uplatnění ex ante regulace“. Dále však úřad připomněl, že by takové posouzení reflektovalo mnohem víc aspektů než jen avizovanou akvizici SazkaMobilu. „Muselo by zahrnovat i dopad loni významně modifikovaných velkoobchodních nabídek všech tří síťových operátorů, zveřejněných na základě podmínek 5G aukce, a případně i další aspekty vývoje mobilního trhu (například vývoj ceny na maloobchodní i velkoobchodní úrovni, hodnocení poptávky, zkušenosti uživatelů a podobně),“ uvedla mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.

Jinými slovy, telekomunikačnímu úřadu se na rozdíl od situace před 12 lety do ostré regulace vůbec nechce a hledají se důvody, proč k ní nepřistoupit. Proto ČTÚ utrácí miliony za průzkumy snažící se podsouvat závěry, že cena není to hlavní, co by čeští spotřebitele řešili, a že stávající situace na trhu je vlastně fajn. Zkrátka, zlepšení odsud neočekávejme.