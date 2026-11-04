Zatímco se kvůli AI propouští, česká firma díky ní raketově roste. Tržby míří na miliardy a cílí na stovky milionů uživatelů

Nástup prvků takzvané umělé inteligence postavené na jazykových modelech některým oborům docela zatápí. Média pociťují propady návštěvnosti z Googlu, copywriteři už nejsou moc potřeba, stálice JetBrains je poprvé ve ztrátě, firmy propouští a tak dále. Vedle toho ale vzniká nová generace projektů, pro něž je AI naopak živou vodou. Výraznou ukázkou je pražský startup Apify, jehož tržby rostou velmi rychlým tempem.
Apify byl původně nástroj pro tvorbu botů, tedy malých aplikací pro stahování dat z webových stránek (scrapování). Tyto boty označované jako actory rovněž umožňoval hostovat. V roce 2024 měla firma opakované tržby (ARR) kolem 15 milionů dolarů, asi 330 milionů korun. Začátkem letošního roku už to dělalo 40 milionů dolarů, zhruba 850 milionů korun. A teď začátkem listopadu už to je 80 milionů dolarů, více než 1,7 miliardy korun.
Dobrá atmosféra je cítit hned po příchodu do nových kanceláří na ulici Na Příkopě v centru hlavního města. U recepce zrovna visí poutač lákající na konferenci Run by Apify, která se bude konat v San Francisku. Česká firma si v Silicon Valley platí i drahé billboardy nebo reklamy vlající za letícím letadlem. Ty jsou údajně velmi efektivní, stejně jako sponzorování dílů některých epizod v oboru známých youtuberů a podcasterů.
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Kampaně v USA pomáhají k růstu uživatelů. Těch platících už je přes sto tisíc s tím, že nejnižší plán vyjde na 19 dolarů měsíčně. Potenciální cílová skupina může být mnohem větší a v čase rostoucí. Důvodem popsaného růstu Apify je totiž právě příchod umělé inteligence a úprava původně scrapovací služby pro tyto účely. “Teoreticky můžeme oslovit všechny, kdo umí či chtějí dobře používat Anthropic Claude nebo ChatGPT a ty, kdo si automatizují práci. Časem může jít o stovky milionů lidí,” nastínil pro Lupu Jan Čurn, výkonný ředitel Apify.
Nejlepší MCP konektor na světě
Základem Apify je stále obchod s actory, tedy malými aplikacemi pro stahování dat z internetu. Těch je na platformě přes sto tisíc a jejich autoři na nich mohou vydělávat s tím, že Apify si bere podíl. Tito actoři sbírají čerstvá data z různých internetových služeb a aplikací (TikTok Scraper, Instagram Scraper a podobně), což se hodí pro využití v kombinaci s velkými jazykovými modely. AI mnohdy potřebuje aktuální data a Apify slouží jako jejich zdroj.
Apify provozuje integraci na populární RAG frameworky a AI nástroji typu LangChain, takže je možné převádět data z webu do čistého textu či markdownu a ukládat do vektorové databáze. Přes Apify se lze připojovat k hromadě specializovaným scraperům dat.
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Apify výrazně pomohl příchod protokolu MCP (umožňuje jazykovým modelům komunikovat s dalšími aplikacemi), který vytvořil Anthropic a který byl koncem roku 2025 uvolněn do neziskové organizace. Apify se stala jedním ze zakládajících členů, mimo jiné s firmami Google, OpenAI, Cisco, Oracle, Amazon Web Services nebo Microsoft. Češi jsou dnes podobné aktivní v Agentic AI Foundation a snaží se ovlivňovat budoucí standardy.
Český nástroj se ve světě postupně usazuje jako “go-to” konektor tohoto typu. Samotné služby typu Claude nebo Grok často uživatelům doporučují, že na daný typ úkolů mají použít Apify. A příhodí k tomu návod s postupem.
Další metou může být začlenění do Clauda jako takového. Apify tam jsou zatím k dispozici jako custom konektor. Anthropic je v uvádění nástrojů do svého katalogu poměrně striktní, takže se v Apify snaží vytvořit garance, že v jejich platformě jsou jen bezpečné aplikace (actoři). “Chceme mít nejlepší MCP konektor na světě,” popsal Čurn.
Z nové éry už je standard
Čurn už dříve předvídal, že s nástupem AI startují zásadní změny. “Přichází nová éra, software a softwarové inženýrství se změní jednou provždy. Nastává velký šok a programátoři, kteří se nepřizpůsobí, mohou být za pár let nezaměstnatelní,” odhadl při debatě s Lupou někdy začátkem letošního roku.
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Není zde řeč o základním vibe coding přes Lovable, ale o zapojení AI agentů do procesu softwarového vývoje. Podle Čurna se dnes jeho dřívější vize vyplňují. “I největší skeptici u nás ve firmě už na tento způsob programování najeli. Máme zde dokonce kolegu, který měl ambice vést tým lidí, aby udělal více práce, ale nakonec chce dělat sám s AI agentama,” nastínil šéf Apify.
“Dnes už nejsou tolik potřeba hardcore nerdi, kteří řeší zapeklitý problém, místo nich to řeší agenti. Jsou potřeba lidé, kteří vědí, co mají agenti dělat, jak má vypadat produkt, jak mluvit se zákazníky. Jsou potřeba inženýři chápající celý kontext. Práce se prostě mění,” navázal Čurn. Prostor pro technické geeky ale stále bude, například na nižší vrstvy softwarového stacku, řešení bezpečnosti a nových problémů ohledně hlídání prostředí a podobně.
“Agentická gramotnost se nicméně stává součástí standardního softwarového inženýrství. U nás už je to běžná věc během přijímacích pohovorů,” doplnil Čurn. Sandbox s AI agentem a MCP už nevytváří wow efekt jako dříve, je to normální věc.
Apify v minulosti získalo rizikový kapitál od Ondřeje Fryce nebo J&T. Nyní peníze nutně nehledá. “I když investujeme, držíme ziskovost. Investujeme do reklamy v USA, týmu, kanceláří a podobně a zisk nám pořád roste,” zakončil Čurn.
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