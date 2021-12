Závod o internet z vesmíru odstartoval, utkají se Richard Branson a Elon Musk

Aktualizace 21.1.2015 – Firma SpaceX Elona Muska oznámila, že získala investici ve výši 1 miliardy dolarů do firem Google a a Fidelity, které tak získaly dohromady necelých 10 % společnosti.

Sice to pořád vypadá jako scéna z bláznivého sci-fi filmu, ale jde o skutečnost. Dva miliardáři oznámili plány na vybudování konkurenčních satelitních sítí, které by měly internetovým připojením pokrýt celou Zemi. A nejen ji.

Za jedním pokusem stojí britský podnikatel Richard Branson, zakladatel firmy Virgin (mimo jiné provozuje i Virgin Galactic vyvíjející komerční kosmickou loď). Jeho firma společně s americkým Qualcommem oznámila investici do společnosti OneWeb (dříve WorldVu Satellites), která plánuje připojit pozemšťany přes síť 648 malých družic obíhajících ve výšce asi 750 mil (cca 1200 km) nad zemí.

Celá sranda by měla stát kolem 1,5 – 2 miliard dolarů. Virgin projektu kromě peněz nabízí služby svého nosiče LauncherOne, který by měl satelity vynášet na oběžnou dráhu.

Za firmou OneWeb stojí Greg Wyler, který se o vybudování podobné sítě snaží už od roku 2007 – nejdřív ve své firmě O3b Networks, poté v rámci Googlu. Loni v listopadu Wall Street Journal napsal, že Wyler připravuje spolupráci se společností SpaceX amerického podnikatele Elona Muska.

K té ale nakonec nedošlo. A krátce po oznámení Virginu Musk oznámil spuštění konkurenčního projektu. Podle magazínu BusinessWeek má přitom velmi podobnou ambici – připojení k internetu mají přinést stovky malých satelitů obíhajících ve výšce kolem 750 mil nad zemí.

Podle Muska projekt spolkne kolem 10 miliard dolarů a nebude fungovat dříve než za pět let. A jako bonbónek do novinových titulků přidal ještě jednu informaci – v dalekém budoucnu by chtěl přes svou síť připojit i osadníky na Marsu, kde chce jednoho dne založit kolonii.

Vesmírný závod

Ve vesmírném závodu má zatím jasný náskok OneWeb – Wyler vlastní licenci na příslušné rádiové spektrum, které bude ke komunikaci se zemí potřebovat. A má víc zkušeností. S předchozí firmou se mu už předloni podařilo několik satelitů vynést na oběžnou dráhu. Rychlost přitom může být důležitá – v obdobné výšce zřejmě nebude pro dvě konkurenční satelitní sítě „místo“.

Každopádně je dobré připomenout, že pokusy o satelitní pokrytí Země internetem zatím obvykle končívají špatně. Nejznámějším příkladem je síť Iridium, která skončila krátce po spuštění služeb v bankrotu.

Nápady na připojení k internetu z výšky ale neopouštějí ani další firmy – možnosti zkoumá jak Facebook (projekt Internet.org), tak Google (projekt Loon).