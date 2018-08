 »  Ztrátový Uber stále požírá peníze, další chyba v procesorech Intel, nové grafiky Nvidia

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Intel oznámil další chybu ve svých procesorech, která opět pracuje se spekulativními výpočty. Jmenuje se L1 Terminal Fault (L1TF) a týká se všech procesorů podporujících Intel Software Guard Extensions (SGX) a také hypervisorů a operačních systémů. Intel k chybě zveřejnil technický popis a vysvětlující video a k dispozici už jsou opravy.

Nvidia na konferenci SIGGRAPH 2018 představila nové profesionální grafické karty Quadro postavené na architektuře Turing. Na trh přijdou ještě letos. Čip má 4608 jednotek CUDA a výkon 16 teraFLOPS. Nvidia nabídne tři modely: Quadro RTX 8000 s 48 GB GDDR6 (10 tisíc dolarů), RTX 6000 s 24 GB GDDR6 (6300 dolarů) a RTX 5000 s 16 GB GDDR6 a 3072 CUDA jednotkami (2300 dolarů). Turing také přináší výpočet ray tracingu. Nvidia vedle toho uvolnila jako open source nástroj Material Definition Language SDK. Keynote z konference je možné shlédnout zde.

S grafickými kartami se opět ozval také Intel. Jak známo, pracuje na svých vlastních GPU. Firma rovněž v rámci akce SIGGRAPH naznačila pár informací – zejména tu, že GPU lze očekávat až v roce 2020.

No a ARM má stále plány stát se součástí tradiční počítačů. Firma zveřejnila roadmapu svých CPU, podle které počítá s postupným růstem výkonu a možností využívat architekturu ARM u „always connected“ notebooků.

Uber je stále velice hladová společnost. Podle posledních čísel sice firma v druhém kvartálu meziročně zvýšila tržby o 51 procent na 2,7 miliardy dolarů, vykázala ale ztrátu ve výši 404 milionů dolarů. V předchozím čtvrtletí činila 304 milionů dolarů. Uber stále velice aktivně investuje. V některých regionech spouští jízdu pomocí kol a skútrů a vedle toho expanduje s rozvozem jídla Uber Eats. Brzkého spuštění Eats se dočká i Česko.

Dropbox poněkud potichu oznámil, že od letošního listopadu přestává podporovat synchronizaci souborů na všech souborových systémech v Linuxu kromě ext4.

Projekt Windows Core OS v rámci Microsoftu stále žije, píše ZDNet. Ten má pracovat s modularitou operačního systému tak, aby jeden systém mohl pracovat na více zařízeních, o což už se Redmond nějakou dobu snaží. Mohlo by to mimo jiné vyřešit problematiku ovladačů.

Samsung rozjíždí velikou investiční akci, ve které má celkově připraveno 160 miliard dolarů. Během prvních tří let chce 22 miliard dolarů vložit do aktivit kolem umělé inteligence, 5G a některých dalších nových technologií. Přijmout chce 40 tisíc nových zaměstnanců a jen ve výzkumu pro AI jich bude kolem tisícovky. Korejci se například snaží vylepšovat svého digitálního asistenta Bixby a vystavět na něm ekosystém.

Rekordního propadu akcií Facebooku využily i tuzemské investiční skupiny. Deník E15 píše, že Arca Capital a Krupa Global Investments nakoupily cenné papíry Facebooku v hodnotě 1,5 miliardy korun. Propad byl podle nich přehnanou reakcí.

Huawei ve Spojených státech v 5G sítích pod nátlakem vlády vyklízí pole a evropští hráči naopak ožívají. T-Mobile US už oznámil, že 5G postaví s Nokií, švédský Ericsson zase plánuje letos v USA otevřít nové 5G vývojové centrum. V první fázi zaměstná 200 softwarových inženýrů.

Discord, který se využívá pro textovou a hlasovou komunikaci zejména mezi hráči, rozjede vlastní digitální obchod s hrami. Tituly mají projít pečlivou selekcí, aby obchod nebyl zaplevelen. Ve všech ohledech tedy nepůjde o stoprocentní konkurenci Steamu. Tento hegemon už je ovšem pod čím dál větším tlakem. Velcí vydavatelé na něj přestávají hry umisťovat a raději si rozjíždí vlastní obchody. Logické, ovšem pro hráče nepříjemné, protože musí mít nainstalovánu řadu klientů.

Služba Google One už je veřejně dostupná uživatelům ve Spojených státech a následně se má rozšířit do celého světa. Google v rámci One nabízí předplatné na online úložný prostor v rámci jeho služeb. 100 GB vyjde na 1,99 dolaru na měsíc, 2 TB pak na 9,99 dolaru měsíčně.

Programovací jazyk Julia vyšel ve verzi 1.0.0. Jde o kombinaci R, Pythonu a Matlabu. Root.cz má o Julii seriál, více jí rozebírá také Zdroják.cz a ukázkové příklady jsou zde.

Oracle jako open source vypouští technologii GraphPipe. Je k dispozici na GitHubu a má usnadňovat práci s modely pro strojové učení.

Facebook dál pokračuje ve snahách stát se populární platformou pro streamování videa. Nově kupuje firmu Vidpresso, která umožňuje do videopřenosů vkládat interaktivní prvky, jako jsou komentáře, ankety a další.

Cisco hlásí výsledky za poslední fiskální rok. Tržby dosáhly na 49,3 miliardy dolarů, což je meziroční růst o tři procenta. Na první kvartál letošního fiskálu se odhaduje růst pět až sedm procent. Firma očekává růst kolem své architektury DNA.

Čínský obr Tencent ohlásil výsledky za druhý kvartál. Tržby sice meziročně o 30 procent rostly, zisk se ale výrazně propadl. Stejně tak se letos propadla tržní hodnota o 25 procent. TechCrunch rozebírá, že za problémy stojí zejména herní sekce. Ta mimo jiné stále nedostala povolení provozovat v Číně PUBG a Fortnite na PC. Bloomberg k tomu dodává, že takto v praxi vypadá, když čínská vláda přepne vypínač a že podobné věci se kdykoliv mohou stát i dalším firmám.

Slavný akcelerátor Y Combinator se rozjíždí také v Číně. Vede ho Qi Lu, který dříve pracoval v Yahoo a vedl vyhledávací aktivity v Microsoftu. Později se vrátil do Číny a působil jako provozní ředitel a šéf AI výzkumu v Baidu.